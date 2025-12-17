REKLAMA

Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowna pomyłka. Nie popełnij tego błędu

Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowna pomyłka. Nie popełnij tego błędu

17 grudnia 2025, 15:03
Tomasz Piwowarski
Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
wolna wigilia, kary, PIP, wyjątki, praca w niedziele i święta
Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowna pomyłka! Nie popełnij tego błędu
Urlopy na okres świąteczny są już pewnie zaplanowane. Nie trzeba było pamiętać o "obstawieniu" Wigilii - bo jest i tak wolna od pracy (co do zasady). A jeszcze rok temu w wielu firmach w Wigilię Bożego Narodzenia praca wrzała. Ale czy w tym roku wszystko odbędzie się zgodnie z nowym prawem? Państwowa Inspekcja Pracy rzuca na stół twarde ostrzeżenie, a złamanie przepisów dotyczących pracy w Wigilię to prosta droga do kar dla pracodawcy.

Praca w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia

Grudzień to dla wielu przedsiębiorców czas wytężonej pracy. Kalendarz goni, zamówienia trzeba zrealizować, a klienci oczekują obsługi non-stop. W tym pędzie łatwo zapomnieć o jednym, kluczowym detalu – wyjątkowym statusie prawnym 24 grudnia, który został nadany w obecnym roku 2025 po raz pierwszy. Tymczasem Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) nie zapomina i wskazuje na konsekwencje, które mogą zmrozić krew w żyłach każdego menedżera, wydając w tym zakresie specjalny komunikat "wigilijny".

Wigilia 2025 - dzień święty czy roboczy?

Dla zdecydowanej większości Polaków Wigilia Bożego Narodzenia to dzień niemal magiczny, czas spotkań z rodziną i celebracji. Prawo pracy w dużej mierze podziela to odczucie - po raz pierwszy od bieżącego roku 2025. Mając na uwadze art. 1519 § 1 Kodeksu pracy, oraz ustawę o dniach wolnych od pracy, 24 grudnia jest co do zasady dniem wolnym od pracy dla pracowników zakładów pracy, w których ze względu na rodzaj działalności lub organizację pracy, praca w tym dniu nie jest konieczna. Mówiąc prościej: jeśli Twoja firma może normalnie funkcjonować bez otwierania drzwi 24 grudnia, to tego dnia powinny one pozostać zamknięte. Pracownik ma ustawowe prawo do wolnego. A w jakich branżach można pracować w Wigilię?

Kto może się byczyć (przynajmniej od pracy w firmie), a kto nie? Wyjątki od reguły

Ustawodawca przewidział sytuacje, w których maszyna musi pozostać pod nadzorem człowieka, a klient musi być obsłużony. Kodeks pracy precyzyjnie wymienia branże i rodzaje działalności, dla których 24 grudnia jest normalnym dniem roboczym i praca wówczas nie będzie stanowiła naruszenia przepisów o dniach wolnych od pracy, ani stwarzała zagrożenia karą dla pracodawcy. Taki katalog wyjątków został ustanowiony w art. 15110 Kodeksu pracy i zgodnie z nim, praca w Wigilię jest dozwolona:

  1. w razie konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
  2. w ruchu ciągłym;
  3. przy pracy zmianowej;
  4. przy niezbędnych remontach;
  5. w transporcie i w komunikacji;
  6. w zakładowych strażach pożarnych i w zakładowych służbach ratowniczych;
  7. przy pilnowaniu mienia lub ochronie osób;
  8. w rolnictwie i hodowli;
  9. przy wykonywaniu prac koniecznych ze względu na ich użyteczność społeczną i codzienne potrzeby ludności, w szczególności w:
    1. (uchylona)
    2. zakładach świadczących usługi dla ludności,
    3. gastronomii,
    4. zakładach hotelarskich,
    5. jednostkach gospodarki komunalnej,
    6. zakładach opieki zdrowotnej 5 i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
    7. jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej zapewniających całodobową opiekę,
    8. zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, oświaty, turystyki i wypoczynku;
  11. w stosunku do pracowników zatrudnionych w systemie czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta;
  12. przy wykonywaniu prac:
    1. polegających na świadczeniu usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub urządzeń telekomunikacyjnych w rozumieniu przepisów prawa komunikacji elektronicznej, odbieranych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zgodnie z przepisami obowiązującymi odbiorcę usługi, dni, o których mowa w art. 1519 § 1, są u niego dniami pracy,
    2. zapewniających możliwość świadczenia usług, o których mowa w lit. a.

JAK OPTYMALIZOWAĆ KOSZTY ZATRUDNIENIA?

Czerwona kartka od PIP i grzywny dla niepokornego pracodawcy

Praca w Wigilię w innym przypadku, niż pozwala na to art. 15110 Kodeksu pracy, jest zakazana. To jasny sygnał: dla większości firm w Polsce praca w Wigilię jest po prostu nielegalna. Inspektorzy mogą nie być pobłażliwi, zwłaszcza że w pierwszym roku obowiązywania zakazu jest większa szansa na wykrycie nieprawidłowości i wlepianie mandatów pracodawcom. A konsekwencje finansowe? Mogą być druzgocące. Za naruszenie zakazu pracy w Wigilię grożą grzywny sięgające od 1000 zł aż do 30 000 zł. Wystarczy jedna kontrola i kilku pracowników "przyłapanych" przy biurkach, by firma musiała sięgnąć głęboko do kieszeni. To nie jest już pomijalny koszt, ale realna kara, która może zachwiać budżetem małej lub nawet średniej firmy.

A co, jeśli już trzeba pracować w Wigilię zgodnie z prawem? Jakie zasady obowiązują dla wyjątków?

Jeśli Twoja firma należy do wąskiego grona tych, które muszą działać w Wigilię, pamiętaj o dwóch żelaznych zasadach rekompensaty dla pracownika:

  • dodatek 100%: Za każdą godzinę pracy w tym dniu należy się dodatek w wysokości 100% wynagrodzenia;
  • dzień wolny w zamian: Pracownik musi otrzymać dzień wolny od pracy w innym terminie.

Co więcej, w niektórych branżach, jak transport drogowy, czy handel, szczegółowe regulacje wprowadzają odrębne ustawy, jak np. ustawa o czasie pracy kierowców lub ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni. One również mogą określać, kiedy i na jakich zasadach można pracować w święta.

Zakaz pracy w handlu - regulacja szczegółowa

Ważne

Zakaz pracy w handlu obejmuje nie tylko pracowników, ale również zatrudnionych na umowach cywilnoprawnych. Za naruszenie zakazu handlu w Wigilię grożą jeszcze wyższe grzywny, bo w wysokości od 1000 do nawet 100000 zł! Przy tym od zakazu handlu w święta też obowiązują liczne wyjątki, a być może Twoja firma pod któryś podpada. Te wyjątki znajdziesz poniżej:

Zakaz pracy w handlu nie obowiązuje w następujących przypadkach:

  1. na stacjach paliw płynnych,
  2. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu kwiatami,
  3. w aptekach i punktach aptecznych,
  4. w zakładach leczniczych dla zwierząt,
  5. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu pamiątkami lub dewocjonaliami,
  6. w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych,
  7. w placówkach pocztowych, w których przeważająca działalność polega na świadczeniu usług pocztowych,
  8. w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej,
  9. w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich,
  10. w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu, oświaty, turystyki i wypoczynku,
  11. w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych,
  12. w placówkach handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych,
  13. w placówkach handlowych na dworcach, w portach i przystaniach – w zakresie związanym z bezpośrednią obsługą podróżnych,
  14. w przypadku sprzedaży ryb w gospodarstwach rybackich, ze statku rybackiego i w placówkach handlowych zajmujących się wyłącznie odbiorem produktów rybnych,
  15. w placówkach handlowych w portach lotniczych,
  16. w strefach wolnocłowych,
  17. w środkach transportu, na statkach, a także na morskich statkach handlowych, statkach powietrznych, platformach wiertniczych i innych morskich budowlach hydrotechnicznych,
  18. na terenie jednostek penitencjarnych,
  19. w placówkach handlowych na terenie jednostek wojskowych,
  20. w sklepach internetowych i na platformach internetowych,
  21. w przypadku handlu towarami z automatów,
  22. w przypadku rolniczego handlu detalicznego,
  23. w hurtowniach farmaceutycznych,
  24. w okresie od dnia 1 czerwca do dnia 30 września każdego roku kalendarzowego – w placówkach handlowych prowadzących handel wyłącznie maszynami rolniczymi, częściami zamiennymi do tych maszyn, materiałami eksploatacyjnymi do maszyn rolniczych, materiałami używanymi w trakcie bieżącej pracy maszyn rolniczych lub narzędziami do wymiany części zamiennych w maszynach rolniczych,
  25. w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach,
  26. w zakładach pogrzebowych,
  27. w placówkach handlowych, w których handel jest prowadzony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek,
  28. w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi,
  29. w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna,
  30. na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych prowadzonych przez spółki prawa handlowego, których przeważająca działalność polega na wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami na użytek handlu hurtowego artykułami rolno-spożywczymi,
  31. w placówkach handlowych prowadzonych przez podmioty nabywające towary na terenie rolno-spożywczych rynków hurtowych, o których mowa w pkt 30, w zakresie czynności związanych z handlem oraz powierzania pracownikowi lub zatrudnionemu wykonywania tych czynności,
  32. w placówkach handlowych, w których jest prowadzony wyłącznie skup produktów pochodzenia rolniczego, w szczególności zboża, rzepaku, rzepiku, buraków cukrowych, roślin białkowych, innych upraw polowych, owoców, warzyw, mleka surowego lub runa leśnego.

Podsumowując: pomyśl, zanim dasz listę obecności do podpisu w Wigilię 2025

Wigilia Świąt Bożego Narodzenia 2025 to nie jest zwykły dzień, jak piątek przed weekendem. To dzień o specjalnym statusie prawnym, którego zignorowanie może słono kosztować. Zanim więc jako pracodawca lub menedżer zatwierdzisz grafik na 24 grudnia, zadaj sobie kluczowe pytanie: czy moja firma naprawdę należy do tych, które nie mogą przerwać pracy i kwalifikuje się do któregoś ustawowego wyjątku? Bo Państwowa Inspekcja Pracy już czeka z bloczkiem mandatowym, a jej cierpliwość do świątecznych pracoholików może być ograniczona. Lepiej nie dawać inspektorom PIP powodów do wymierzenia kary, niż potem żałować konieczności wydania grubych pieniędzy na grzywnę, szczególnie w czasie świątecznej gorączki.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 277)

Ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 296)

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (t.j. Dz. U. z 2025 r., poz. 301)

Źródło: INFOR
Moja firma
