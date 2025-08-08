W pół roku otwarto ponad 149 tys. jednoosobowych firm. Do tego wznowiono przeszło 102 tys. [DANE Z CEIDG]

Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), w pierwszej połowie 2025 roku do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wpłynęło 149,1 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków było 150,7 tys. Co to oznacza?

W I połowie 2025 roku liczba wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej była o 1% mniejsza niż w analogicznym okresie 2024 roku. Z kolei analizując sytuację w samych województwach, wzrost rdr. w tym zakresie odnotowano tylko w podkarpackim. Więcej rok do roku było też zgłoszeń bez wskazania województwa prowadzenia działalności, które stanowiły blisko 45% z tego zakresu. Natomiast liczba wniosków w sprawie wznowienia JDG zmniejszyła się o 0,4% rok do roku.

Ważne Jak wynika z danych Ministerstwa Rozwoju i Technologii (MRiT), w pierwszej połowie 2025 roku do rejestru CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) wpłynęło 149,1 tys. wniosków dotyczących założenia jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 1% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku, kiedy takich przypadków było 150,7 tys. W ocenie radcy prawnego i doradcy restrukturyzacyjnego Łukasza Goszczyńskiego z kancelarii GKPG, ww. wyniki świadczą o stabilności sytuacji. Natomiast biorąc pod uwagę choćby spadek ogólny inflacji i inne tego typu czynniki, to – w opinii eksperta – dane powinny być nieco lepsze.

– Dane są porównywalne i nie świadczą o znaczącym polepszeniu czy pogorszeniu sytuacji mikroprzedsiębiorców. Niemniej jednak w ciągu ostatnich trzech lat liczba nowych JDG spada, co częściowo wynika ze zwiększającej się liczby spółek z o.o. W zakresie udziału w liczbie nowych firm w Polsce w 2024 roku przekroczyły one 15%. Mikroprzedsiębiorcy wybierają formę spółek kapitałowych z uwagi na korzyści podatkowe, co równoważy zwiększone w tym przypadku koszty obsługi księgowej i rachunkowej. Sytuacja makro w kraju w porównaniu do 2024 roku nie uległa większym zmianom – komentuje Radosław Twarużek, dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Choć liczba wniosków o otwarcie JDG rdr. spadła, to jest większa niż liczba wniosków o zamknięcie JDG w analizowanych okresach (I poł. 2025 roku otwarcia – 149,1 tys., zamknięcia – 99,8 tys., I poł. 2024 roku – odpowiednio 150,7 tys. i 99,6 tys.). Jak podkreśla Adrian Parol, radca prawny i doradca restrukturyzacyjny, wiele osób oczekiwało, że będzie lepiej, ale w gospodarce nie nastąpiły rewolucyjne zmiany. Spodziewano się, że sytuacja ulegnie poprawie ze względu na napływ środków z UE. Jednak w I połowie br. nie doszło do zwiększenia rdr. liczby wniosków dotyczących otwarcia JDG.

– Dane z otwarć i zamknięć JDG, mówiąc w dużym uproszczeniu, raczej się kompensują. I nie dopatrywałbym się w tym nic nadzwyczajnego. Natomiast patrząc na to, co dzieje się na rynku, oczekiwałbym, żeby samych otwarć było nieco więcej, co dałoby większy napęd gospodarce – przekonuje mec. Łukasz Goszczyński.

Sytuacja w województwie podkarpackim

Ponadto z danych MRiT wynika, że od stycznia do czerwca 2025 roku tylko w jednym województwie było więcej wniosków o założenie JDG niż w analogicznym okresie 2024 roku. Mowa tu o podkarpackim (I poł. br. – 4264, I poł. ub.r. – 4120). Tego typu wzrost rdr. dotyczy też zgłoszeń z pustym polem, tj. bez wskazania województwa prowadzenia działalności. Było ich najwięcej (I poł. br. – 67 tys., I poł. ub.r. – 64,8 tys.). Jak zaznacza Radosław Twarużek, przedsiębiorcy niewskazujący konkretnego województwa prowadzą swoje firmy zdalnie, bez fizycznej siedziby. Od pandemii taka formuła zyskała trwałe miejsce w katalogu form prowadzonej działalności.

– Różnica rdr. w województwie podkarpackim nie jest duża. Ona nie świadczy o czymś dobrym lub złym. Trudno wskazać jedną przyczynę tej sytuacji. Być może powstał jakiś zakład, który spowodował przechodzenie na JDG, tzn. na świadczenia pracy w ramach umowy B2B, czyli między firmami. To wymusza rynek, mamy szereg usług, np. związanych z informatyką, wykonywanych właśnie w ten sposób. Dla wielu pracodawców takie rozwiązanie jest korzystniejsze niż zatrudnienie pracownika, przede wszystkim ze względu na koszty – dodaje radca prawny i doradca restrukturyzacyjny Adrian Parol.

W I połowie br. do rejestru CEIDG wpłynęło również 102,2 tys. wniosków o wznowienie jednoosobowej działalności gospodarczej. To o 0,4% mniej niż w analogicznym okresie ub.r. Wówczas takich przypadków odnotowano 102,6 tys. Zdaniem Radosława Twarużka, trend jest stabilny. Jak dodaje ekspert Banku Pekao, dane dotyczące zawieszania i odwieszania działalności powinny być analizowane m.in. w wymiarze sezonowym.

– Na pewno tak małe różnice potwierdzają to, że nie dochodzi do diametralnego pogorszenia otoczenia gospodarczego. Ale to też nie jest zmiana, która powinna nastawiać nas pozytywnie. Można było liczyć na to, że nastąpi jednak więcej wznowień JDG. To pokazuje, że rynek po prostu oczekuje na dalszy bieg wydarzeń – przekonuje mec. Adrian Parol.

Z wyżej postawioną diagnozą w pełni zgadza się ekspert z kancelarii GKPG. Jednocześnie dodaje, żeby wyciągać z tego zjawiska szersze wnioski, należałoby przyjrzeć się danym za dłuży okres. W ocenie mec. Łukasza Goszczyńskiego, kluczową sprawą będzie tutaj III kwartał br. przeanalizowany w stosunku do analogicznego okresu w 2024 roku, bo on właściwie przypada na sezon wakacyjno-urlopowy, gdzie spora grupa ww. przedsiębiorców świadczy wiele różnych usług. Wówczas dane pokażą nam rzeczywisty obraz sytuacji.

– Wznowienia JDG mają związek przede wszystkim z czynnikami sezonowymi. Do pełnej analizy należy brać pod uwagę liczbę firm rokrocznie zamykanych. W Polsce liczba firm aktywnych – mierzona liczbą realnych płatników składek ZUS – w ostatnich latach rośnie systematycznie. Według GUS, na koniec 2024 roku było to 2,8 miliona firm, z czego 96% stanowiły właśnie mikrofirmy – podsumowuje dyrektor Departamentu Klienta Biznesowego w Banku Pekao.

Źródło: MondayNews