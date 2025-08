Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029: uwagi Rzecznika MŚP

Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029

Rządowa Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2025-2029 to dokument budzący duże zainteresowanie w środowisku przedsiębiorców. W piśmie do Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Cyfryzacji Krzysztofa Gawkowskiego Minister Agnieszka Majewska przedstawiła swoje uwagi. Są one pokłosiem konsultacji z organizacjami pracodawców działających w Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP.

Uwagi Rzecznika MŚP

Jak podkreśla Agnieszka Majewska, realizacja Strategii powinna odbywać się z uwzględnieniem zasady proporcjonalności. Jest to szczególnie ważne z punktu widzenia mikro, małych i średnich przedsiębiorców, którzy muszą liczyć się z poniesieniem znacznych nakładów na wymianę infrastruktury informatycznej. Minister Majewska postuluje obligatoryjne szacowanie kosztów takiej operacji dla gospodarki krajowej. Ma to związek przede wszystkim z możliwością uznania danego dostawcy za dostawcę wysokiego ryzyka, co skutkowałoby obowiązkiem rezygnacji z jego produktów przez polskie firmy. Dlatego zdaniem Rzecznika w Strategii należy uwzględnić środki rekompensujące obowiązkową wymianę infrastruktury informatycznej, jak również rozważyć możliwości dodatkowej pomocy dla krajowych producentów i dostawców odpowiedniego sprzętu, usług i procesów. Co prawda Strategia przewiduje możliwość uruchomienia mechanizmów wsparcia dla sektora MŚP, jednak według Agnieszki Majewskiej mechanizmy te powinny mieć charakter obligatoryjny. Rzecznik MŚP zwraca też uwagę, że implementacja Strategii powinna w zgodzie z Konstytucją Biznesu oceniać jej wpływ na mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Jak pisze Agnieszka Majewska, analiza Strategii wskazuje na potrzebę uporządkowania kluczowych pojęć oraz ich wzajemnych relacji. W zgodzie z przepisami unijnymi Strategia wyznacza cele i priorytety w zakresie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na poziomie krajowym. Agnieszka Majewska podnosi jednak wątpliwość, czy cel główny Strategii jest sformułowany w sposób dostatecznie dokładny oraz czy uwzględnia on wszystkie ważne elementy, takie jak np. zapobieganie zagrożeniom. W związku z pracami nad zmianą ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, co pociągnie za sobą zmianę znaczenia najistotniejszych pojęć, wskazane jest ich usystematyzowanie w dokumencie strategicznym.

Obowiązek szerokich konsultacji strategii

Minister Majewska zwraca też uwagę na obszerność dziedziny, której dotyczy Strategia. Obejmuje ona szeroki krąg organów, zróżnicowane procedury, także sądowo-administracyjne, oraz liczną grupę przedsiębiorców. Z tego powodu niezbędne jest uzupełnienie dokumentu o obowiązek szerokich konsultacji. Rzecznik MŚP wskazuje też, że wśród priorytetowych zadań powinno znaleźć się stymulowanie badań, rozwoju i innowacji w obszarze cyberbezpieczeństwa, tak by wzmocnić potencjał krajowej bazy technologiczno-przemysłowej oraz suwerenność technologiczną naszego państwa.

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

