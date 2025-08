Odpady w salonie? Nowe prawo dla fryzjerów i kosmetyczek od 2025 roku [Gość Infor.pl]

rozwiń >

Nowe regulacje pokazują jasno: salony beauty generują odpady niebezpieczne i medyczne – i muszą wiedzieć, jak je odpowiednio utylizować.

REKLAMA

Odpady w salonie? Tak, i to nie byle jakie

Do niedawna świadomość dotycząca odpadów niebezpiecznych w branży beauty była znikoma. Właściciele salonów często nie wiedzieli, że opakowania po lakierach hybrydowych, aerozolach, retinolu czy brzytwach należą do tej kategorii. Jeszcze mniej osób zdawało sobie sprawę, że igły używane do zabiegów kosmetologicznych to już odpady medyczne – a więc wymagające specjalnego traktowania.

Dziś to już nie tylko kwestia dobrej woli, ale obowiązek prawny.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czym jest BDO i kogo dotyczy?

BDO, czyli Baza Danych o Odpadach, to system stworzony do ewidencjonowania i nadzorowania gospodarki odpadami w Polsce. Choć pierwotnie obejmował głównie podmioty medyczne, od 2025 roku obowiązuje również branżę beauty.

Co to oznacza w praktyce? Nawet jedno opakowanie po lakierze do paznokci, zawierające pozostałości produktu, uruchamia obowiązek rejestracji w BDO.

Co musi zrobić właściciel salonu?

Od 1 stycznia 2025 każdy salon beauty wytwarzający odpady niebezpieczne musi:

1. Zarejestrować się w systemie BDO

Brak rejestracji grozi karą nawet do miliona złotych.

2. Prowadzić ewidencję odpadów

Obejmuje to m.in. kodowanie i opisywanie rodzaju odpadów.

3. Zawrzeć umowę z certyfikowaną firmą odbierającą odpady

To nie może być zwykła „komunalka”, ale podmiot z zezwoleniami na transport i utylizację odpadów niebezpiecznych, zgodnie z przepisami ADR.

4. Segregować odpady zgodnie z przepisami

Igły, brzytwy, aerozole czy opakowania po produktach chemicznych muszą być odpowiednio przechowywane i utylizowane.

5. Złożyć sprawozdanie roczne przez platformę BDO do 15 marca każdego roku

Ważne Pierwsze sprawozdania będą dotyczyć roku 2025 i należy je złożyć do 15 marca 2026.

Nieznajomość prawa szkodzi – dosłownie

REKLAMA

Problemem pozostaje niski poziom wiedzy. Jak wskazuje Michał Łenczyński z Fundacji Beauty Razem, nawet 40–50 tysięcy salonów kosmetycznych nie jest obecnie zarejestrowanych w BDO, mimo że prawdopodobnie powinny. Do tej pory wiele firm składało „zerowe” sprawozdania – z niewiedzy. Teraz nie będzie to możliwe.

Co gorsza, platforma BDO nie jest intiicyjna w obsłudze. Z tego powodu rynek usług wsparcia urósł gwałtownie – niestety, wraz z nim pojawiły się też nadużycia. Ceny za pomoc w złożeniu sprawozdania potrafią sięgać nawet kilku tysięcy złotych.

Czy to oznacza wzrost cen usług?

Tak. Jak szacują eksperci, nowe obowiązki mogą generować dodatkowe koszty rzędu 100–150 zł miesięcznie na salon. To nieuniknione – a z dużym prawdopodobieństwem część tych kosztów zostanie przeniesiona na klientów.

Edukacja to klucz

Najważniejszą rolę dziś odgrywa edukacja i wsparcie dla branży. Fundacja Beauty Razem uruchomiła specjalny serwis informacyjny o BDO, prowadzi instruktaże, konsultacje i odpowiada na pytania w licznych grupach branżowych. Ale przed całą branżą jeszcze wiele pracy – zanim „pierwsze kary” uruchomią falę paniki.

Kto kontroluje?

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów sprawują m.in. Sanepid oraz inne organy kontrolne. Mogą sprawdzać nie tylko dokumentację, ale też warunki przechowywania odpadów i zawarte umowy.

Czego musi dopilnować salon beauty?

Rejestracja w BDO

Prowadzenie ewidencji odpadów

Umowa z firmą utylizującą odpady niebezpieczne

Segregacja i przechowywanie odpadów zgodnie z przepisami

Roczne sprawozdanie do 15 marca

Podsumowanie

Zmiany w przepisach to nie formalność – to poważny obowiązek i kwestia odpowiedzialności środowiskowej. Salony beauty, choć kojarzone z estetyką i relaksem, stały się uczestnikami systemu gospodarki odpadami na równi z placówkami medycznymi. Dla bezpieczeństwa klientów, środowiska – i własnego biznesu – właściciele muszą działać zgodnie z prawem. Czas się przygotować – zanim przyjdą pierwsze kontrole.