Strona główna » Moja firma » Aktualności » Działalność nierejestrowana 2025 - limit. Do jakiej kwoty można prowadzić działalność bez rejestracji? Jak obliczyć przychód w działalności nierejestrowanej?

Działalność nierejestrowana 2025 - limit. Do jakiej kwoty można prowadzić działalność bez rejestracji? Jak obliczyć przychód w działalności nierejestrowanej?

07 sierpnia 2025, 12:54
Marzena Sarniewicz
Marzena Sarniewicz
Limit działalności nierejestrowanej 2025
Limit działalności nierejestrowanej 2025 do jakiej kwoty?
Shutterstock

Działalność nierejestrowana to sposób na legalne dorabianie bez obowiązku zakładania firmy. W 2025 roku możesz sprzedawać swoje produkty lub usługi bez wpisu do CEIDG, o ile spełniasz określone warunki. Ile wynosi limit przychodów i co jeszcze trzeba wiedzieć?

rozwiń >

Co to jest działalność nierejestrowana?

Działalność nierejestrowana (niewidencjonowana) to drobna działalność zarobkowa osób fizycznych, która nie wymaga rejestracji firmy. Możesz ją prowadzić, jeśli:

  • nie przekraczasz miesięcznego limitu przychodów,
  • w ciągu ostatnich 60 miesięcy nie prowadziłeś działalności gospodarczej (lub była ona zawieszona).

Limit działalności nierejestrowanej 2025 – ile wynosi?

W 2025 roku limit miesięcznych przychodów z działalności nierejestrowanej wynosi:

3499,50 zł brutto

To dokładnie 75% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w 2025 roku. Przekroczenie tej kwoty choćby w jednym miesiącu oznacza obowiązek rejestracji działalności gospodarczej.

Co zrobić jeśli przekroczysz limit działalności nierejestrowanej?

Jest 7 dni od przekroczenia przychodu, aby zrejestrować działalność w CEIDG. Można wtedy przejść na tzw. ulgę na start i być przez 6 miesięcy zwolnionym z części składek ZUS.

Jak obliczyć przychód działalności nierejestrowanej?

Do limitu wliczają się:

  • kwoty należne – wynikające z wystawionych rachunków i faktur (nawet jeśli klient jeszcze nie zapłacił),
  • zaliczki otrzymane przed sprzedażą.

Nie wliczają się natomiast:

  • wartości zwróconych towarów,
  • udzielone rabaty, bonifikaty, obniżki za uregulowanie płatności przed terminem (skont).

Dla celów podatkowych jako przychód uznaje się tylko to, co faktycznie wpłynęło na  konto lub zostało zapłacone gotówką przez klienta.

Kto może prowadzić działalność nierejestrowaną?

Tylko osoba fizyczna. Działalność nie może być prowadzona wspólnie z inną osobą ani w formie spółki. Nie trzeba mieć NIP ani REGON. Przepisy nie wskazują specjalnych ograniczeń co do wieku – działalność może prowadzić również osoba niepełnoletnia (z zastrzeżeniem innych przepisów, np. Kodeksu pracy).

Obowiązki w działalności nierejestrowanej

Choć firmy nie trzeba rejestrować, jest kilka obowiązków:

  • prowadzenie uproszczonej ewidencji sprzedaży,
  • rozliczenie się roczne w formularzu PIT-36,
  • przestrzeganie praw konsumentów (w tym 14-dniowego prawa zwrotu),
  • wystawianie rachunków lub faktur na żądanie klienta.

Jakie są korzyści działalności nierejestrowanej?

  • brak konieczności rejestracji firmy w CEIDG i zgłoszeń do GUS,
  • brak składek ZUS (społecznych i zdrowotnych),
  • brak zaliczek na podatek dochodowy,
  • brak VAT (jeśli przychody nie przekraczają 200 000 zł rocznie),
  • prosta księgowość (tylko ewidencja sprzedaży).

Czy trzeba mieć kasę fiskalną przy działalności nierejestrowanej?

Nie. Jeśli sprzedawane są towary/usługi dla osób fizycznych i nie przekroczone limity ustawowe. Są jednak wyjątki np. przy sprzedaży perfum czy usług kosmetycznych kasa może być wymagana wcześniej.

Źródło: INFOR
Moja firma
Jak liderzy finansowi mogą budować odporność biznesową w czasach niepewności?
07 sie 2025

Niepewność stała się trwałym elementem globalnego krajobrazu biznesowego. Od napięć geopolitycznych, przez zmienność inflacyjną, po skokowy rozwój technologii – dziś pytaniem nie jest już, czy pojawią się ryzyka, ale kiedy i jak bardzo wpłyną one na organizację. W takim świecie dyrektor finansowy (CFO) musi pełnić rolę strategicznego radaru – nie tylko reagować, ale przewidywać i przekształcać ryzyko w przewagę konkurencyjną. Przedstawiamy pięć praktyk budujących odporność biznesową.
Strategia Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029: uwagi Rzecznika MŚP
06 sie 2025

Rzecznik MŚP ma uwagi do rządowej Strategii Cyberbezpieczeństwa na lata 2025-2029. Zwraca uwagę na zasadę proporcjonalności, obligatoryjne oszacowanie kosztów dla gospodarki narodowej, ocenę wpływu na mikro, małych i średnich przedsiębiorców, a także obowiązek szerokich konsultacji.
Działalność nierejestrowana 2025 - limit. Do jakiej kwoty można prowadzić działalność bez rejestracji? Jak obliczyć przychód w działalności nierejestrowanej?
07 sie 2025

Działalność nierejestrowana to sposób na legalne dorabianie bez obowiązku zakładania firmy. W 2025 roku możesz sprzedawać swoje produkty lub usługi bez wpisu do CEIDG, o ile spełniasz określone warunki. Ile wynosi limit przychodów i co jeszcze trzeba wiedzieć?
Biznes w formie spółki cywilnej
05 sie 2025

Spółka cywilna cieszy się wśród przedsiębiorców dużą popularnością z uwagi na niskie koszty prowadzenia oraz mniejsze, aniżeli w przypadku spółek handlowych formalności związane z prowadzeniem biznesu, co daje jej wspólnikom dużą elastyczność. Spółka cywilna to dobre rozwiązanie szczególnie dla przedsiębiorców nawiązujących współpracę projektową lub realizujących wspólne przedsięwzięcie w oderwaniu od już prowadzonych działalności gospodarczych.

Dotacje dla firm z sektora cyberbezpieczeństwa – nawet 60 tys. euro dla MŚP
04 sie 2025

Małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora cyberbezpieczeństwa mogą otrzymać nawet 60 tys. euro na rozwój innowacyjnych usług i produktów. Nabór wniosków w ramach europejskiego projektu trwa od 1 sierpnia do 2 października 2025 r. To szansa na ekspansję technologiczną i międzynarodową współpracę.
Rząd szuka ekspertów do zespołu wspierającego sektor ICT – ruszył nabór
04 sie 2025

Ministerstwo Cyfryzacji rozpoczęło nabór do Zespołu ds. Wsparcia Polskiego Sektora ICT. Celem nowej inicjatywy jest umocnienie pozycji rodzimych firm na globalnych rynkach i zwiększenie ich konkurencyjności w obszarze nowych technologii.
„Nie chcemy żyć dla pracy” – Pokolenie Z stawia twarde warunki pracodawcom
04 sie 2025

Pokolenie Z oczekuje od pracodawców więcej niż pokolenia wcześniejsze: liczy się work–life balance, wynagrodzenie, atmosfera i sens. Tymczasem aż 3/4 menedżerów jest rozczarowanych młodymi pracownikami. Czy firmy nadążą za zmianą, czy czeka je kryzys zatrudnienia?
Ile wynosi dobrowolna składka zdrowotna w 2025 r.? Ubezpieczenie freelancera
04 sie 2025

Osoba, która nie podlega pod obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, może opłacać dobrowolną składkę zdrowotną. Uprawniona jest wówczas do bezpłatnej opieki zdrowotnej. Ile wynosi składka zdrowotna w 2025 roku? Jakie są możliwości ubezpieczenia freelancera?

Jak zachować balans pomiędzy pracą a higieną psychiczną na przykładzie branży finansowo-rachunkowej
04 sie 2025

Zamknięcia miesiąca, nieprzekraczalne terminy, sprawozdania finansowe, kontrole i audyty, pilnowanie budżetów, aktualizowanie prognoz, ciągłe doszkalanie się, nauka nowych technologii, wreszcie duża odpowiedzialność – to tylko niektóre przykłady z kołowrotka wyzwań w pracy w finansach i rachunkowości. To wszystko powoduje, że w tego rodzaju pracy funkcjonuje się w trybie ciągłej gotowości.
Odpady w salonie? Nowe prawo dla fryzjerów i kosmetyczek od 2025 roku [Gość Infor.pl]
31 lip 2025

Czy salony beauty produkują odpady niebezpieczne? Nowe prawo nie pozostawia wątpliwości. Od 1 stycznia 2025 roku branża beauty – od fryzjerów, przez stylistki paznokci, aż po kosmetologów – podlega nowym, ścisłym przepisom dotyczącym gospodarki odpadami. Choć dla wielu właścicieli salonów to temat dotąd marginalny, dziś brak wiedzy może oznaczać wysokie kary.

