REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » 5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem

5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
05 grudnia 2025, 17:52
Business Centre Club
Business Centre Club
wyzwania w energetyce przedsiębiorcy wstrzymanie zmiany w ustawie o pip apel
Wyzwania w energetyce - przedsiębiorcy BCC rozmawiali z ministrem
BCC

REKLAMA

REKLAMA

5 wyzwań sektora energetycznego to m.in. usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa państwa, finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ.

rozwiń >

Przedsiębiorcy omawiają wyzwania sektora energetycznego

W dniu 3 grudnia przedstawiciele Business Centre Club (BCC) spotkali się z Ministrem Energii, Miłoszem Motyką. Podczas rozmowy omówiono polską transformację energetyczną oraz wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. Prezes BCC Jacek Goliszewski zaapelował także o wstrzymanie prac nad zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), które – w ocenie BCC – naruszają konstytucyjne zasady tworzenia prawa oraz ograniczają swobody gospodarcze przedsiębiorców.

REKLAMA

REKLAMA

5 wyzwań sektora energetycznego

Maciej Stańczuk przedstawił rekomedacje najważniejsze z punktu widzenia BCC:

  1. Usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii,
  2. Energetyka rozproszona - jako element bezpieczeństwa państwa. Finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ;
  3. Przyspieszenie procesu administracyjnego wydawania decyzji przyłączeniowych nowych mocy OZE;
  4. KPEiK ma uwzględniać docelowo atom konwencjonalny i SMR w podstawie, nowe bloki gazowe jako rozwiązanie przejściowe oraz OZE;
  5. Powołanie przez min. energii zespołu ds. taryf dla wsparcia energochłonnego przemysłu na wzór Niemiec.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu aktualizowany

Minister Motyka poinformował, że Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) jest obecnie aktualizowany i zostanie zatwierdzony przez rząd, a następnie przesłany do Komisji Europejskiej do połowy stycznia 2026 r. W planie znajdzie się rozdział poświęcony energetyce jądrowej, obejmujący zarówno duże reaktory konwencjonalne, jak i małe reaktory modułowe (SMR), które w przyszłości mają zastąpić węgiel. W okresie przejściowym przewidziano także jednostki oparte na gazie (CCGT, OCGT, silniki gazowe) oraz biomasie.

Powstał zespół ds. taryf energetycznych - rozporządzenie taryfowe

Minister zwrócił uwagę, że powstał zespół ds. taryf energetycznych, którego celem jest opracowanie specjalnych taryf dla przemysłu energochłonnego, aby zachować jego konkurencyjność. Działania te mają zapewnić poziom cen energii porównywalny z niemieckim (50–60 EUR/MWh). Rozporządzenie taryfowe ma zostać ogłoszone pod koniec pierwszego kwartału 2026 r.

REKLAMA

Rola OZE

Minister Motyka podkreślił również, że kluczową rolę w polskim miksie energetycznym odegrają odnawialne źródła energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem technologii o najniższym LCOE (levelised cost of energy), takich jak farmy wiatrowe na lądzie oraz magazyny energii. Istotnym elementem transformacji będzie również energetyka rozproszona, wspierana mechanizmami finansowania inwestycji w tym obszarze.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Maciej Stańczuk - ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej, zwrócił też uwagę, że środowisko deweloperów OZE zgłosiło szereg postulatów, które mogłyby znacząco przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych, obecnie trwających nawet 7 lat.

Ustawa o PIP

Zwracam się do Pana Ministra jako członka rządu o uwzględnienie naszych uwag i rekomendacji do ustawy o PIP oraz o procedowanie i uchwalenie tej ustawy w formie odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców – powiedział na koniec spotkania prezes BCC. Minister zapewnił, że będzie wspierał przedsiębiorców w tym obszarze.

W spotkaniu w siedzibie BCC uczestniczyli dr Jacek Goliszewski, Łukasz Bernatowicz (BCC), Maciej Stańczuk - ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej a także Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich Strony uzgodniły kontynuację rozmów w najbliższym czasie

Zobacz również:
oprac. Emilia Panufnik
Powiązane
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
Czajniki elektryczne znowu powędrują do szafek? Trzeba będzie raportować zużycie energii. Cel: spadek zużycia o 1,9 proc.
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego od 1 stycznia 2026 r., w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”. Prezydent już złożył swój podpis
Nowe świadczenie 800 plus dla każdego gospodarstwa domowego od 1 stycznia 2026 r., w związku z utrzymywaniem się cen energii elektrycznej w Polsce na „historycznie wysokim poziomie”. Prezydent już złożył swój podpis
Energetyka i IT. Branże najbardziej proekologiczne – tak uważają ich pracownicy
Energetyka i IT. Branże najbardziej proekologiczne – tak uważają ich pracownicy
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem
05 gru 2025

5 wyzwań sektora energetycznego to m.in. usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa państwa, finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ.
Sto lat po prawach wyborczych. Dlaczego kobiety wciąż rzadko trafiają do zarządów? [Gość Infor.pl]
05 gru 2025

107 lat temu Piłsudski podpisał dekret, który dał Polkom prawa wyborcze. Rok później powstała Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych. A dopiero w tym roku kobieta po raz pierwszy zasiadła w jej zarządzie. To mocny symbol. I dobry punkt wyjścia do rozmowy o tym, co wciąż blokuje kobiety w dojściu do najwyższych stanowisk i jak zmienia się kultura zgodności w firmach.
BCC Mixer: Więcej niż networking - merytoryczna wymiana, realna współpraca
05 gru 2025

Networking od lat pozostaje jednym z najskuteczniejszych narzędzi rozwoju biznesu. To właśnie bezpośrednie spotkania — rozmowy przy jednym stole, wymiana doświadczeń, spontaniczne pomysły - prowadzą do przełomowych decyzji, nowych partnerstw czy nieoczekiwanych szans. W świecie, w którym technologia umożliwia kontakt na odległość, siła osobistych relacji wciąż pozostaje niezastąpiona. Dlatego wydarzenia takie jak BCC Mixer pełnią kluczową rolę: tworzą przestrzeń, w której wiedza, inspiracja i biznes spotykają się w jednym miejscu.
E-awizacja nadchodzi: projekt UD339 odmieni życie kierowców - nowe opłaty staną się faktem
05 gru 2025

Wielogodzinne kolejki na przejściach granicznych to zmora polskich i zagranicznych przewoźników drogowych. Ministerstwo Finansów i Gospodarki pracuje nad projektem ustawy, który ma całkowicie zmienić zasady przekraczania granicy przez pojazdy ciężarowe. Tajemnicza nazwa „e-awizacja" kryje w sobie rozwiązanie, które może zrewolucjonizować transport międzynarodowy. Czy to koniec kosztownych przestojów?

REKLAMA

Employer branding pachnący nostalgią
05 gru 2025

Rozmowa z Tomaszem Słomą, szefem komunikacji w eTutor i ProfiLingua (Grupa Tutore), pomysłodawcą „EBecadła” i „Książki kucHRskiej” o tym, jak połączenie wspomnień, edukacji i kreatywności pozwala opowiadać o budowaniu wizerunku pracodawcy w zupełnie nowy, angażujący sposób.
Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem: 5 silnych argumentów
04 gru 2025

Przedsiębiorcy nie chcą zmiany ustawy o PIP. Mówią stanowczo jednym głosem. Przedstawiają 5 silnych argumentów przeciwko dalszemu procedowaniu projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy.
Bruksela wycofuje się z kontrowersyjnego przepisu. Ta zmiana dotknie miliony pracowników w całej Europie, w tym w Polsce
04 gru 2025

Obowiązkowe szkolenia z obsługi sztucznej inteligencji miały objąć praktycznie każdą firmę korzystającą z narzędzi AI. Tymczasem Komisja Europejska niespodziewanie zaproponowała rewolucyjną zmianę, która może całkowicie przewrócić dotychczasowe plany przedsiębiorców. Co to oznacza dla polskich firm i ich pracowników? Sprawdź, zanim będzie za późno.
Optymalizacja podatkowa. Praktyczne spojrzenie na finansową efektywność przedsiębiorstwa
03 gru 2025

Optymalizacja podatkowa. Pozwala legalnie obniżyć obciążenia, zwiększyć płynność finansową i budować przewagę konkurencyjną. Dzięki przemyślanej strategii przedsiębiorstwa mogą zachować więcej środków na rozwój, minimalizować ryzyko prawne i skuteczniej konkurować na rynku.

REKLAMA

Zmiany w CEIDG od 2026 r. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Stopniowo zmiany wejdą w życie w 2026, 2027 i 2028 r.
02 gru 2025

Idą duże zmiany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Będzie digitalizacja i prostsza obsługa dla przedsiębiorców. Rząd przyjął projekt nowelizacji. Zmiany będą wprowadzane stopniowo w 2026, 2027 i 2028 r. Czego dotyczą?
Jeden podpis zmienił losy całej branży. Tysiące Polaków czeka przymusowa zmiana
03 gru 2025

Prezydent Karol Nawrocki podjął decyzję, która wywraca do góry nogami polski sektor futrzarski wart setki milionów złotych. Hodowcy norek i lisów mają czas do końca 2033 roku na zamknięcie działalności. Za nimi stoją tysiące pracowników, których czekają odprawy i poszukiwanie nowego zajęcia. Co oznacza ta historyczna zmiana dla przedsiębiorców, lokalnych społeczności i zwierząt?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA