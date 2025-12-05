5 wyzwań sektora energetycznego - przedsiębiorcy rozmawiali z ministrem

5 wyzwań sektora energetycznego to m.in. usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, energetyka rozproszona jako element bezpieczeństwa państwa, finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ.

W dniu 3 grudnia przedstawiciele Business Centre Club (BCC) spotkali się z Ministrem Energii, Miłoszem Motyką. Podczas rozmowy omówiono polską transformację energetyczną oraz wyzwania stojące przed sektorem energetycznym. Prezes BCC Jacek Goliszewski zaapelował także o wstrzymanie prac nad zmianą ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), które – w ocenie BCC – naruszają konstytucyjne zasady tworzenia prawa oraz ograniczają swobody gospodarcze przedsiębiorców.

5 wyzwań sektora energetycznego

Maciej Stańczuk przedstawił rekomedacje najważniejsze z punktu widzenia BCC:

Usprawnienie funkcjonowania NFOŚ w kontekście finansowania magazynów energii, Energetyka rozproszona - jako element bezpieczeństwa państwa. Finansowanie energetyki rozproszonej przez uwolnienie potencjału kapitałowego banków spółdzielczych przy wsparciu merytorycznym BOŚ; Przyspieszenie procesu administracyjnego wydawania decyzji przyłączeniowych nowych mocy OZE; KPEiK ma uwzględniać docelowo atom konwencjonalny i SMR w podstawie, nowe bloki gazowe jako rozwiązanie przejściowe oraz OZE; Powołanie przez min. energii zespołu ds. taryf dla wsparcia energochłonnego przemysłu na wzór Niemiec.

Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu aktualizowany

Minister Motyka poinformował, że Krajowy Plan na rzecz Energii i Klimatu (KPEiK) jest obecnie aktualizowany i zostanie zatwierdzony przez rząd, a następnie przesłany do Komisji Europejskiej do połowy stycznia 2026 r. W planie znajdzie się rozdział poświęcony energetyce jądrowej, obejmujący zarówno duże reaktory konwencjonalne, jak i małe reaktory modułowe (SMR), które w przyszłości mają zastąpić węgiel. W okresie przejściowym przewidziano także jednostki oparte na gazie (CCGT, OCGT, silniki gazowe) oraz biomasie.

Powstał zespół ds. taryf energetycznych - rozporządzenie taryfowe

Minister zwrócił uwagę, że powstał zespół ds. taryf energetycznych, którego celem jest opracowanie specjalnych taryf dla przemysłu energochłonnego, aby zachować jego konkurencyjność. Działania te mają zapewnić poziom cen energii porównywalny z niemieckim (50–60 EUR/MWh). Rozporządzenie taryfowe ma zostać ogłoszone pod koniec pierwszego kwartału 2026 r.

Rola OZE

Minister Motyka podkreślił również, że kluczową rolę w polskim miksie energetycznym odegrają odnawialne źródła energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem technologii o najniższym LCOE (levelised cost of energy), takich jak farmy wiatrowe na lądzie oraz magazyny energii. Istotnym elementem transformacji będzie również energetyka rozproszona, wspierana mechanizmami finansowania inwestycji w tym obszarze.

Maciej Stańczuk - ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej, zwrócił też uwagę, że środowisko deweloperów OZE zgłosiło szereg postulatów, które mogłyby znacząco przyspieszyć realizację projektów inwestycyjnych, obecnie trwających nawet 7 lat.

Ustawa o PIP

– Zwracam się do Pana Ministra jako członka rządu o uwzględnienie naszych uwag i rekomendacji do ustawy o PIP oraz o procedowanie i uchwalenie tej ustawy w formie odpowiadającej potrzebom przedsiębiorców – powiedział na koniec spotkania prezes BCC. Minister zapewnił, że będzie wspierał przedsiębiorców w tym obszarze.

W spotkaniu w siedzibie BCC uczestniczyli dr Jacek Goliszewski, Łukasz Bernatowicz (BCC), Maciej Stańczuk - ekspert BCC ds. energetyki i transformacji energetycznej a także Marek Kowalski z Federacji Przedsiębiorców Polskich Strony uzgodniły kontynuację rozmów w najbliższym czasie