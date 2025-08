Jak czytam na stronach Ministerstwa Cyfryzacji z inicjatywy tegoż resortu powstał Zespół do spraw wsparcia polskiego sektora ICT. Ma on opracować rekomendacje, które pomogą krajowym firmom technologicznym w ekspansji międzynarodowej. Do udziału w pracach Zespołu mogą zgłaszać się przedstawiciele biznesu, nauki, administracji i organizacji pozarządowych. Zgłoszenia przyjmowane są do 18 sierpnia 2025 r.

– Sektor technologiczny to jedna z sił napędowych nowoczesnej gospodarki. Wspierając jego rozwój, budujemy innowacyjność i konkurencyjność Polski na arenie międzynarodowej. Zespół do spraw wsparcia polskiego sektora ICT to ważna inicjatywa, która pozwoli wypracować rozwiązania oparte na wiedzy praktyków i analizie realnych potrzeb branży – powiedział wiceminister cyfryzacji Rafał Rosiński.

Cel: wspierać polskie firmy na globalnym rynku

Zespół ma opracować systemowy model wsparcia polskiego sektora ICT w zakresie jego ekspansji na rynki zagraniczne. Planowane działania obejmą pogłębioną analizę obecnej sytuacji branży (prace w tym zakresie zostały już zainicjowane podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorstw w kwietniu 2025 r.), identyfikację wyzwań oraz określenie kierunków i priorytetów, tak aby proponowane rozwiązania odpowiadały realnym potrzebom firm.

Prace skupią się także na opracowaniu długofalowej strategii, która obejmie m.in. obszar dyplomacji gospodarczej oraz promocji i budowy polskiej marki technologicznej ,,Polish Tech” na arenie międzynarodowej. Działania będą wspierać polskie firmy na rynku krajowym i pomogą im rozwijać umiejętności potrzebne do skutecznego wejścia na rynki zagraniczne.

Dla kogo jest ten zespół?

Członkostwo w Zespole daje możliwość:

aktywnego udziału w konsultacjach i inicjatywach wspierających sektor ICT;

wpływania na kierunki rozwoju polityki cyfrowej i innowacji;

wymiany wiedzy i doświadczeń z liderami sektora ICT.

Udział w pracach Zespołu to szansa na realny wpływ na przyszłość branży. Uczestnicy będą brać udział w wypracowywaniu rekomendacji, opinii i propozycji działań, które mają wesprzeć i umiędzynarodowić polskie firmy technologiczne. Członkowie Zespołu będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem, analizować potrzeby oraz bariery rozwojowe, a także współuczestniczyć w opracowywaniu nowych rozwiązań.

Prace Zespołu będą prowadzone podczas cyklicznych spotkań. Obejmą także współpracę z innymi instytucjami.

Jakie będą zadania członków Zespołu?

Aby zbudować skuteczny i trwały model wsparcia polskiego sektora ICT, konieczna jest współpraca firm i instytucji o zróżnicowanym profilu, doświadczeniu i kompetencjach. Kluczowe jest przy tym wykorzystanie wiedzy i doświadczenia praktycznego przedstawicieli branży technologicznej. Dlatego Ministerstwo Cyfryzacji zaprasza do współpracy osoby, które dobrze znają realia branżowe i mają doświadczenie pozwalające aktywnie zaangażować się w prace nad systemowymi rozwiązaniami.

W pracach Zespołu mogą uczestniczyć przedstawiciele:

przedsiębiorstw z sektora ICT, prowadzący działalność wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, która nie jest w stanie zawieszenia, likwidacji ani upadłości. Przedsiębiorstwo powinno posiadać minimum 30% polskiego kapitału oraz aktywnie działający oddział w Polsce. W przypadku, gdy firma jest zarejestrowana poza granicami kraju, ale jej beneficjentem rzeczywistym jest podmiot polski i prowadzi ona działalność na terenie Polski, sytuacja będzie oceniana indywidualnie;

środowisk naukowych i badawczo-rozwojowych;

organizacji pozarządowych;

ministerstw oraz instytucji, których działania obejmują wspieranie rozwoju polskich firm technologicznych oraz ich ekspansji na rynki zagraniczne, a także instytucji, w których kompetencjach znajdują się kwestie regulacyjne, finansowe lub promocyjne wpływające na rozwój i umiędzynarodowienie polskiego sektora ICT;

oraz eksperci i praktycy branżowi.

Ważne Przy wyborze członków Zespołu będzie brana pod uwagę przede wszystkim wiedza merytoryczna i doświadczenie kandydatów w obszarze ICT oraz internacjonalizacji przedsiębiorstw. Istotna będzie również motywacja do zaangażowania się w prace Zespołu. W przypadku przedstawicieli firm zostaną też uwzględnione informacje na temat oferowanych produktów lub usług cyfrowych, potencjału eksportowego, aktywności na rynkach zagranicznych, a także działań podejmowanych w zakresie etyki biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Jak dołączyć? Termin i szczegóły naboru

Aby zgłosić zainteresowanie dołączeniem do Zespołu i współtworzeniem opracowań oraz rekomendacji eksperckich na zasadach pro bono, należy wypełnić formularz zamieszczony na stronie: https://zespol-ict.webankieta.pl/