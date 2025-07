Premie na start i wsparcie zalesieniowe dla rolników. Wnioski do 31 lipca 2025 r.

Właściciele gruntów rolnych, którzy planują inwestycje leśne lub zadrzewieniowe mają czas do końca lipca na złożenie wymaganego wniosku. Podobnie jest w przypadku młodych rolników, którzy chcą otrzymać fundusze na rozpoczęcie i rozwój działalności.

Obydwa nabory realizowane w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 prowadzone są drogą elektroniczną.

Jak złożyć wniosek o wsparcie zalesieniowe?

Wnioski o dofinansowanie na wykonanie zalesienia, utworzenie zadrzewienia, założenie systemu rolno-leśnego czy zwiększenie bioróżnorodności lasów prywatnych (oraz ich ochronę przed zniszczeniem) składa się za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus.. Od 1 czerwca 2025 r. do tej pory Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęła ponad 300 takich wniosków.

Jak przypomina ARMiR, wsparciem w ramach każdego z tych działań w danym roku może być objęte maksymalnie 40 ha gruntów, które są własnością lub współwłasnością rolnika albo jego małżonka, a w przypadku zwiększania bioróżnorodności pomoc dotyczy również wspólnot gruntowych. Wysokość dofinansowania zależy od rodzaju inwestycji i nachylenia terenu, na którym jest realizowana, a także od zastosowanych sposobów ochronny upraw leśnych.

Jaka premia dla młodego rolnika?

Młodzi rolnicy o premię mogą się ubiegać wyłącznie przez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR. Od 2 czerwca 2025 r. wpłynęło 1300 wniosków.

Wsparcie skierowane jest do osób pełnoletnich planujących rozpoczęcie lub rozwijanie działalności rolniczej, które nie ukończyły 41. roku życia. Premia ma formę ryczałtu i jest wypłacane w dwóch ratach. Pierwsza (140 tys. zł), przekazywana jest po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a drugą (60 tys. zł) rolnik otrzymuje po wykonaniu założeń biznesplanu. Co istotne, minimum 70 proc. otrzymanych środków trzeba przeznaczyć na inwestycje w środki trwałe, np. zakup lub budowę nieruchomości rolnych, nabycie gruntów, nowych maszyn lub stada podstawowego zwierząt gospodarskich. Natomiast pozostałe 30 proc. może posłużyć do nabycia materiałów produkcji rolnej, m.in. pasz, nawozów lub preparatów ochrony roślin.

Źródło: ARMiR