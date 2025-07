Spółka partnerska w Wielkiej Brytanii jako alternatywa dla spółki limited

Wielka Brytania od lat przyciąga przedsiębiorców z całego świata nie tylko stabilnym systemem prawnym, ale również elastycznością form prowadzenia działalności gospodarczej. Choć najczęściej wybieraną strukturą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Ltd), coraz więcej inwestorów interesuje się również mniej znaną, lecz bardzo atrakcyjną formą - spółką partnerską typu Limited Partnership (LP). Dla wielu może ona stanowić interesującą alternatywę - szczególnie w kontekście międzynarodowej optymalizacji podatkowej i działań inwestycyjnych.

W tym artykule przeanalizujemy, czym dokładnie jest brytyjska spółka partnerska, czym różni się od spółki Ltd, w jakich przypadkach może być korzystniejsza i jakie branże najczęściej z niej korzystają.

Czym jest spółka partnerska (Limited Partnership, LP) w Wielkiej Brytanii?

Zanim przejdziemy do porównań, warto przybliżyć samą konstrukcję spółki LP. Brytyjska spółka partnerska to forma współpracy dwóch lub więcej podmiotów, z których przynajmniej jeden pełni rolę tzw. general partner (partner generalny), a pozostali to limited partners (partnerzy pasywni).

Partner generalny — odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i zarządza jej działalnością operacyjną.

— odpowiada całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki i zarządza jej działalnością operacyjną. Partnerzy pasywni — nie zarządzają spółką, ale partycypują w zyskach, a ich odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości wniesionego wkładu.

To struktura zbliżona do funduszy inwestycyjnych typu private equity lub venture capital, ale także często wykorzystywana jako wehikuł inwestycyjny lub element międzynarodowych struktur holdingowych.

Czym jest spółka Limited (Ltd) w UK?

Spółka Limited (private company limited by shares) to najczęściej wybierana forma prowadzenia działalności gospodarczej przez cudzoziemców i rezydentów UK. Jej właściciele posiadają udziały i nie odpowiadają osobiście za zobowiązania spółki — ryzykują tylko wniesionym kapitałem.

Spółka Ltd jest osobą prawną, podlega obowiązkowi rejestracji w Companies House oraz płaci podatek dochodowy (corporation tax) w Wielkiej Brytanii.

Kluczowe różnice między spółką LP a Ltd

Aby lepiej zrozumieć, kiedy warto wybrać spółkę partnerską, a kiedy Ltd, przedstawiamy najważniejsze różnice w tabeli:

Kryterium Spółka LP (Limited Partnership) Spółka Ltd (Limited Company) Osobowość prawna Brak - nie jest osobą prawną Tak - spółka posiada osobowość prawną Odpowiedzialność wspólników General partner – pełna, limited partner – ograniczona Wspólnicy nie ponoszą osobistej odpowiedzialności Podmiot opodatkowania Wspólnicy (transparentność podatkowa) Spółka jako osobny podatnik Obowiązek płacenia CIT w UK Zależny od rezydencji wspólników Tak, zawsze Możliwość optymalizacji podatkowej Bardzo wysoka (przy rezydenturze wspólników poza UK) Ograniczona Rejestracja w Companies House Tak Tak Obowiązek składania sprawozdań Ograniczony lub brak (przy strukturze pasywnej) Pełny obowiązek sprawozdawczy i podatkowy Przeznaczenie Inwestycje, holdingi, struktury międzynarodowe Prowadzenie bieżącej działalności operacyjnej

Korzyści ze spółki partnerskiej (LP)

Dla odpowiednio zaprojektowanych struktur spółka LP może być niezwykle atrakcyjnym narzędziem — szczególnie w kontekście międzynarodowych operacji gospodarczych.

Transparentność podatkowa - spółka LP nie jest traktowana jako odrębny podmiot podatkowy — to wspólnicy rozliczają dochód w swoich krajach rezydencji. Dzięki temu możliwe jest całkowite unikanie podatku dochodowego w Wielkiej Brytanii, jeśli wszyscy partnerzy są nierezydentami i działalność nie jest prowadzona na terenie UK.

Brak podatku u źródła - w przeciwieństwie do wielu krajów UE, Wielka Brytania nie nakłada podatku u źródła na wypłaty zysków z LP do wspólników, nawet jeśli są oni nierezydentami.

Minimalne obowiązki raportowe - spółki LP (w przeciwieństwie do Ltd) często nie muszą składać pełnych sprawozdań finansowych ani rocznych rozliczeń podatkowych, co znacząco obniża koszty i poziom biurokracji.

Kiedy LP, a kiedy Ltd?

Wybór między LP a Ltd zależy przede wszystkim od celu założenia firmy:

Spółka LP sprawdzi się idealnie, jeśli:

Chcesz budować strukturę holdingową lub wehikuł inwestycyjny.

Prowadzisz działalność poza UK, ale chcesz korzystać z brytyjskiej jurysdykcji.

Szukasz maksymalnej elastyczności i minimalnej ekspozycji podatkowej w UK.

Spółka Ltd będzie odpowiednia, jeśli:

Prowadzisz aktywną działalność handlową na rynku brytyjskim.

Potrzebujesz pełnoprawnego podmiotu prawnego do zawierania umów.

Chcesz budować wiarygodność i prestiż w oczach klientów i kontrahentów.

Dla jakich branż spółka LP jest najlepszym wyborem?

Struktura LP znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach, ale szczególnie popularna jest w następujących sektorach: private equity / fundusze inwestycyjne – jako struktura do wspólnego inwestowania, consulting / doradztwo międzynarodowe – przy działalności prowadzonej poza UK, e-commerce i SaaS – jako część struktury holdingowej dla spółek operacyjnych, kryptowaluty i fintech – zapewnia elastyczność i niską ekspozycję podatkową.

Dlaczego międzynarodowi inwestorzy wybierają LP w UK?

Wielka Brytania, mimo Brexitu, wciąż cieszy się renomą stabilnej, przewidywalnej i szanowanej jurysdykcji. Spółka LP łączy w sobie prestiż adresu w UK, niskie koszty utrzymania, elastyczność operacyjną oraz możliwość prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych bez opodatkowania w Zjednoczonym Królestwie. W praktyce oznacza to, że wielu inwestorów wybiera strukturę LP jako „bezpieczny port” dla swojej działalności — zwłaszcza gdy zależy im na zachowaniu anonimowości, minimalnych obowiązkach sprawozdawczych i zgodności z międzynarodowym prawem podatkowym.

Podsumowanie: LP jako alternatywa dla Ltd

Spółka partnerska typu LP to często niedoceniana, a niezwykle użyteczna forma prowadzenia działalności. Choć nie zastąpi Ltd w przypadku tradycyjnej działalności operacyjnej w Wielkiej Brytanii, to dla inwestorów zagranicznych, firm holdingowych czy funduszy inwestycyjnych - może okazać się lepszym wyborem.

Kluczowe zalety LP to: