Przedsiębiorcy: wyższe koszty w 2026 r., wzrost składek ZUS o ok. 1836 zł rocznie

Prognoza: wyższe koszty przedsiębiorców w 2025 r.

Według prognoz przedsiębiorców, w 2026 r., ich comiesięczne składki na ZUS wzrosną o niemal 153 zł. W skali roku oznacza to dodatkowy wydatek rzędu 1836 złotych. Do tego trzeba będzie doliczyć wzrost minimalnej składki zdrowotnej, koszt płacy minimalnej, wzrost opłat za media czy - coraz częściej zgłaszany przez przedsiębiorców - koszt użytkowania nieruchomości. Oznacza to, iż od roku 2026 przedsiębiorcy będą więc płacić kilkaset złotych miesięcznie więcej.

„Polityka gospodarcza rządu powinna zmierzać w stronę ograniczania obciążania małych i średnich firm. Od miesięcy mówimy o tym, że sytuacja przedsiębiorców nie jest najlepsza, a wielu przedsiębiorców niemal codziennie zgłasza nam, że bieżące koszty i obciążenia pożerają zyski – podkreśla Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. I dodaje, że zwiększenie comiesięcznych składek ZUS najbardziej dotyka najmniejsze firmy.

Przedsiębiorcy: Każde obciążenie jest odczuwalne

„Każde obciążenie dla przedsiębiorców sektora MŚP jest odczuwalne. Jeżeli połączymy każdy z tych składników w comiesięczną całość to okaże się, że wypracowanie zysku dla jednoosobowej działalności gospodarczej czy małej firmy okazuje się trudnym zadaniem. Przedsiębiorcy są mocno obciążani kosztami mediów, wzrostu cen surowców, a daniny podatkowe powinny być tak regulowane, by nie przygniatać małych firm. Wzrost składki ZUS prognozowany na bazie średniej krajowej w sektorze przedsiębiorstw najbardziej krzywdzący jest właśnie dla małych firm, które często nie są w stanie wypracować zysku na poziomie bazy wyjściowej wyliczania składki. Rząd przyjmuje bowiem, że średnia krajowa to ok. 9,5 tysiąca złotych” – mówi Paweł Skotnicki, ekspert gospodarczy i ubezpieczeniowy.

Apel o zmiany

Przedsiębiorcy apelują zatem o ograniczenie wzrostu obciążeń wynikających ze składek zdrowotnych i ubezpieczeniowych dla sektora MŚP. Chcą też powróci do tematu obniżenia składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.