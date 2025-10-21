Program GO4funds wspiera firmy zainteresowane funduszami UE

Jak znaleźć optymalne unijne finansowanie dla własnej firmy? Jak nie przeoczyć ważnego i atrakcyjnego konkursu? Warto skorzystać z programu GO4funds prowadzonego przez Bank BNP Paribas.

Od początku uruchomienia nowego unijnego budżetu do 5 października 2025 roku w ramach programów krajowych i regionalnych przedsiębiorcy złożyli w sumie 63 578 wniosków. W sumie podpisano 20 346 umów o dofinansowanie projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych 215,7 mld zł, z czego środki UE wynoszą 167,8 mld zł.

Co najważniejsze, ogromna pula pieniędzy jest wciąż do rozdysponowania. Warto spróbować po nie sięgnąć i przenieść swoją działalność biznesową na nowy poziom. A co więcej, zapewne nigdy już w przyszłości Polska nie otrzyma aż tak dużych funduszy na wsparcie dla firm.

Bezpłatne wsparcie

Konkursów dotacyjnych, pożyczek i gwarancji kredytowych jest dostępnych wiele, ale każdy z tych instrumentów posiada też szereg kryteriów. Dodatkowo, czas na aplikowanie od momentu ogłoszenia zasad danego naboru jest zwykle bardzo krótki, dlatego warto skorzystać ze wsparcia w tym procesie.

Mając na uwadze wyzwania przedsiębiorców w tym obszarze, Bank BNP Paribas uruchomił program GO4funds. W skrócie - jest to kompleksowe wsparcie w korzystaniu z funduszy UE – od materiałów na temat konkursów, przez edukację aż po webinaria z ekspertami. Dzięki temu przedsiębiorca zyskuje większą wiedzę na temat dostępnych dofinansowań.

– W obrębie GO4funds proponujemy darmowy zastrzyk wiedzy, który pomoże nie tylko znaleźć właściwe dotacje, ale i lepiej przygotować się do aplikowania po fundusze. Już samo poszukiwanie odpowiedniego programu wsparcia jest wyzwaniem ze względu na rozproszenie informacji. W GO4funds integrujemy cenne informacje i w prosty sposób przekazujemy je Klientom – mówi Tomasz Krupowicz, menedżer ds. Programów Zrównoważonego Rozwoju w Banku BNP Paribas. – Posiadamy unikatowe i bogate kompetencje w obszarze funduszy UE. Doskonale znamy i rozumiemy zasady aplikowania w konkursach dotacyjnych, a także na co dzień uczestniczymy w tym procesie, zapewniając dopasowane finansowanie. Połączenie tej wiedzy i rozumienia rynku daje nam możliwość oferowania przedsiębiorcom rozwiązań najlepiej odpowiadających zarówno na ich dzisiejsze potrzeby, jak i potrzeby jutra – dodaje.

Kompleksowe wsparcie z GO4funds

Program GO4funds adresowany jest do małych, średnich oraz dużych firm, w tym - korporacji. Po przystąpieniu do niego, przedsiębiorcy otrzymują aktualne materiały, które opisują kryteria dla poszczególnych konkursów, zaproszenia na webinaria z udziałem ekspertów z renomowanych firm consultingowych czy instytucji, jak m.in. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bank BNP Paribas monitoruje dla przedsiębiorców świat unijnego wsparcia i zgodnie z ich potrzebami prezentuje te konkursy, którymi mogą być najbardziej zainteresowani. To duża oszczędność czasu i koncentracja uwagi na realnych szansach uzyskania dotacji. Dostęp do wiedzy, materiałów, i ekspertów, czyli solidnego wsparcia praktycznego i merytorycznego znacząco zwiększa szansę na sukces .

- Bardzo ważnym elementem programu GO4funds są webinaria z ekspertami. To okazja, aby posłuchać o praktycznych stronach aplikacji o dotacje czy niuansach konkretnych konkursów. Wspólnie z nimi udzielamy uczestnikom cennych wskazówek i pomagamy zrozumieć poszczególne kryteria dotacji, odnieść je do sytuacji swojej firmy – podkreśla Tomasz Krupowicz.

Wystarczy wypełnić formularz

Dołączenie do programu GO4funds jest łatwe i nie łączy się z żadnymi kosztami. Trzeba w tym celu wypełnić formularz dostępny na stronie internetowej Banku BNP Paribas w sekcji Fundusze UE.

Jak działa GO4funds można w praktyce sprawdzić podczas najbliższego, otwartego webinarium, które odbędzie się 28 października 2025 roku. Spotkanie będzie poświęcone ostatniemu naborowi na Kredyt ekologiczny, a jednym z prelegentów będzie także ekspert Banku Gospodarstwa Krajowego.

