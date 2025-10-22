Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy

Ostateczna wersja przepisów uwzględniła istotne korekty zasad przyznawania pomocy dla przewoźników, które zostały wypracowane w czasie konsultacji społecznych. Najważniejsza z nich ma wyrównać szanse firm transportowych w ubieganiu się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

REKLAMA

Dopłaty do tachografów: zmiana zasad kolejności przyznawania dopłat

Na etapie konsultacji społecznych przewoźnicy zwracali uwagę na to, że początkowy projekt rozporządzenia nie zapewniał równego dostępu do pomocy rządowej. Wsłuchując się w głos polskiej branży, ministerstwo zdecydowało o ważnych zmianach w tym zakresie.

Ostatecznie w pierwszej kolejności pomoc ma trafić do firm, które wnioskują o refinansowanie wymiany maksymalnie 10 tachografów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli po pierwszym etapie wciąż pozostaną niewykorzystane fundusze, pozostałe środki będą rozdzielane pomiędzy pozostałych przewoźników w drugiej turze, już bez ograniczeń liczby urządzeń.

– To ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń, odnoszących się wyłącznie do firm posiadających maksymalnie dziesięć pojazdów. W praktyce mogłoby to ograniczyć szansę na dopłaty głównie dla najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone. Każdy przewoźnik, niezależnie od wielkości floty, będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na część pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły duże koszty wymiany tachografów – komentuje Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń w Inelo z Grupy Eurowag.

Dopłaty do tachografów: dofinansowanie do 3 tysięcy złotych

Dopłaty będą realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększania Odporności oraz obejmą refinansowanie kosztów wymiany tachografów na urządzenia inteligentne drugiej generacji (G2V2).

Każdy przewoźnik będzie mógł uzyskać zwrot do 3 000 zł na jeden pojazd, w formule pomocy de minimis. Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 319 678 800 zł, co pozwoli na wsparcie 106 599 pojazdów przy założeniu otrzymania maksymalnej dopłaty za wymianę jednego urządzenia.

REKLAMA

Według danych dwóch, największych producentów tachografów w UE wynika, że w Polsce wymieniono dotąd około 150 tysięcy tachografów.

Szacuje się, że do objęcia wsparciem kwalifikuje się około 70 proc. pojazdów, w których został zamontowany nowy tachograf. To dobra wiadomość dla większości firm transportowych, które już poniosły koszty modernizacji swojej floty.

– Skala wymiany tachografów w Polsce pokazuje, że przewoźnicy poważnie potraktowali obowiązek dostosowania się do przepisów unijnych, a możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów będzie realnym wsparciem finansowym – dodaje Mateusz Włoch.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dopłaty do tachografów: gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek?

Zgodnie z rozporządzeniem o wsparcie będą mogli występować przewoźnicy drogowi ujęci w wykazie prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).

Nabór zgłoszeń wraz z regulaminem zostanie ogłoszony 14 dni przed rozpoczęciem, a informacje o nim pojawią się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Wniosek będzie można składać w formie elektronicznej do 31 sierpnia 2026 roku za pośrednictwem ARiMR, chyba że fundusze zostaną wyczerpane wcześniej – wówczas nabór może zostać zamknięty przed końcem sierpnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Jak się przygotować do zgłoszenia?

Rozporządzenia określa, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku. Warto już teraz je przygotować i wybrać 10 pojazdów, które jako pierwsze będą wskazane w zgłoszeniu. Należy podać, m.in. informacje o uprawnieniach przewoźnika drogowego, warsztatu, który zamontował nowy tachograf, oświadczeniu przewoźnika o zakupie i instalacji nowego urządzenia rejestrującego w danym pojeździe czy wydruku danych technicznych z tachografu G2V2.

Dobrze jest również, jak najszybciej sprawdzić dane w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego (BTM), będącego częścią GITD, dotyczące firmy transportowej, pojazdów, które zostały zgłoszone do licencji, jak i informacji na temat upoważnionych osób do reprezentowania przedsiębiorstwa.