REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy

Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
22 października 2025, 08:59
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Każdy przewoźnik, który złoży wniosek dostanie dopłatę do kosztu wywiany tachografów
Każdy przewoźnik, który złoży wniosek dostanie dopłatę do kosztu wywiany tachografów
shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

Ostateczna wersja przepisów uwzględniła istotne korekty zasad przyznawania pomocy dla przewoźników, które zostały wypracowane w czasie konsultacji społecznych. Najważniejsza z nich ma wyrównać szanse firm transportowych w ubieganiu się o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

REKLAMA

REKLAMA

Dopłaty do tachografów: zmiana zasad kolejności przyznawania dopłat

Na etapie konsultacji społecznych przewoźnicy zwracali uwagę na to, że początkowy projekt rozporządzenia nie zapewniał równego dostępu do pomocy rządowej. Wsłuchując się w głos polskiej branży, ministerstwo zdecydowało o ważnych zmianach w tym zakresie.
Ostatecznie w pierwszej kolejności pomoc ma trafić do firm, które wnioskują o refinansowanie wymiany maksymalnie 10 tachografów, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Jeśli po pierwszym etapie wciąż pozostaną niewykorzystane fundusze, pozostałe środki będą rozdzielane pomiędzy pozostałych przewoźników w drugiej turze, już bez ograniczeń liczby urządzeń.
– To ważna korekta w stosunku do pierwotnych założeń, odnoszących się wyłącznie do firm posiadających maksymalnie dziesięć pojazdów. W praktyce mogłoby to ograniczyć szansę na dopłaty głównie dla najmniejszych podmiotów. Teraz zasady są bardziej zrównoważone. Każdy przewoźnik, niezależnie od wielkości floty, będzie mógł skorzystać z dofinansowania przynajmniej na część pojazdów. To dobra wiadomość dla średnich i dużych firm, które poniosły duże koszty wymiany tachografów – komentuje Mateusz Włoch, ekspert ds. rozwoju i szkoleń w Inelo z Grupy Eurowag.

Dopłaty do tachografów: dofinansowanie do 3 tysięcy złotych

Dopłaty będą realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy (KPO) i Zwiększania Odporności oraz obejmą refinansowanie kosztów wymiany tachografów na urządzenia inteligentne drugiej generacji (G2V2).
Każdy przewoźnik będzie mógł uzyskać zwrot do 3 000 zł na jeden pojazd, w formule pomocy de minimis. Łączna pula środków przeznaczona na dofinansowanie wynosi 319 678 800 zł, co pozwoli na wsparcie 106 599 pojazdów przy założeniu otrzymania maksymalnej dopłaty za wymianę jednego urządzenia.

REKLAMA

Według danych dwóch, największych producentów tachografów w UE wynika, że w Polsce wymieniono dotąd około 150 tysięcy tachografów.
Szacuje się, że do objęcia wsparciem kwalifikuje się około 70 proc. pojazdów, w których został zamontowany nowy tachograf. To dobra wiadomość dla większości firm transportowych, które już poniosły koszty modernizacji swojej floty.
– Skala wymiany tachografów w Polsce pokazuje, że przewoźnicy poważnie potraktowali obowiązek dostosowania się do przepisów unijnych, a możliwość uzyskania częściowego zwrotu kosztów będzie realnym wsparciem finansowym – dodaje Mateusz Włoch.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Dopłaty do tachografów: gdzie i kiedy będzie można złożyć wniosek?

Zgodnie z rozporządzeniem o wsparcie będą mogli występować przewoźnicy drogowi ujęci w wykazie prowadzonym przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD).
Nabór zgłoszeń wraz z regulaminem zostanie ogłoszony 14 dni przed rozpoczęciem, a informacje o nim pojawią się na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).
Wniosek będzie można składać w formie elektronicznej do 31 sierpnia 2026 roku za pośrednictwem ARiMR, chyba że fundusze zostaną wyczerpane wcześniej – wówczas nabór może zostać zamknięty przed końcem sierpnia. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Jak się przygotować do zgłoszenia?
Rozporządzenia określa, jakie dokumenty będą potrzebne do złożenia wniosku. Warto już teraz je przygotować i wybrać 10 pojazdów, które jako pierwsze będą wskazane w zgłoszeniu. Należy podać, m.in. informacje o uprawnieniach przewoźnika drogowego, warsztatu, który zamontował nowy tachograf, oświadczeniu przewoźnika o zakupie i instalacji nowego urządzenia rejestrującego w danym pojeździe czy wydruku danych technicznych z tachografu G2V2.
Dobrze jest również, jak najszybciej sprawdzić dane w Biurze ds. Transportu Międzynarodowego (BTM), będącego częścią GITD, dotyczące firmy transportowej, pojazdów, które zostały zgłoszone do licencji, jak i informacji na temat upoważnionych osób do reprezentowania przedsiębiorstwa.

Zobacz również:
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy
22 paź 2025

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

Program GO4funds wspiera firmy zainteresowane funduszami UE
21 paź 2025

Jak znaleźć optymalne unijne finansowanie dla własnej firmy? Jak nie przeoczyć ważnego i atrakcyjnego konkursu? Warto skorzystać z programu GO4funds prowadzonego przez Bank BNP Paribas.
Fundacja rodzinna w organizacji: czy może sprzedać udziały i inwestować w akcje? Kluczowe zasady i skutki podatkowe
21 paź 2025

Fundacja rodzinna w organizacji, choć nie posiada jeszcze osobowości prawnej, może w pewnych sytuacjach zarządzać przekazanym jej majątkiem, w tym sprzedać udziały. Warto jednak wiedzieć, jakie warunki muszą zostać spełnione, by uniknąć konsekwencji podatkowych oraz jak prawidłowo inwestować środki fundacji w papiery wartościowe.
Trudne czasy tworzą silne firmy – pod warunkiem, że wiedzą, jak się przygotować
21 paź 2025

W obliczu rosnącej niestabilności geopolitycznej aż 68% Polaków obawia się o bezpieczeństwo finansowe swoich firm, jednak większość organizacji wciąż nie podejmuje wystarczających działań. Tradycyjne szkolenia nie przygotowują pracowników na realny kryzys – rozwiązaniem może być VR, który pozwala budować odporność zespołów poprzez symulacje stresujących sytuacji.

REKLAMA

Czy ochrona konsumenta poszła za daleko? TSUE stawia sprawę jasno: prawo nie może być narzędziem niesprawiedliwości
21 paź 2025

Nowa opinia Rzecznika Generalnego TSUE Andrei Biondiego może wstrząsnąć unijnym prawem konsumenckim. Po raz pierwszy tak wyraźnie uznano, że konsument nie może wykorzystywać przepisów dla własnej korzyści kosztem przedsiębiorcy. To sygnał, że era bezwzględnej ochrony konsumenta dobiega końca – a firmy zyskują szansę na bardziej sprawiedliwe traktowanie.
Eksport do Arabii Saudyjskiej - nowe przepisy od 1 października. Co muszą zrobić polskie firmy?
20 paź 2025

Każda firma eksportująca towary do Arabii Saudyjskiej musi dostosować się do nowych przepisów. Od 1 października 2025 roku obowiązuje certyfikat SABER dla każdej przesyłki – bez niego towar nie przejdzie odprawy celnej. Polskie firmy muszą zadbać o spełnienie nowych wymogów, aby uniknąć kosztownych opóźnień w dostawach.
Koszty uzyskania przychodu w praktyce – co fiskus akceptuje, a co odrzuca?
20 paź 2025

Prawidłowe kwalifikowanie wydatków do kosztów uzyskania przychodu stanowi jedno z najczęstszych źródeł sporów pomiędzy podatnikami a organami skarbowymi. Choć zasada ogólna wydaje się prosta, to praktyka pokazuje, że granica między wydatkiem „uzasadnionym gospodarczo” a „nieuznanym przez fiskusa” bywa niezwykle cienka.
Dziedziczenie udziałów w spółce – jak wygląda sukcesja przedsiębiorstwa w praktyce
17 paź 2025

Wielu właścicieli firm rodzinnych nie zastanawia się dostatecznie wcześnie nad tym, co stanie się z ich udziałami po śmierci. Tymczasem dziedziczenie udziałów w spółkach – zwłaszcza w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych – to jeden z kluczowych elementów sukcesji biznesowej, który może zadecydować o przetrwaniu firmy.

REKLAMA

Rozliczenie pojazdów firmowych w 2026 roku i nowe limity dla kosztów podatkowych w firmie – mniejsze odliczenia od podatku, czyli dlaczego opłaca się kupić samochód na firmę jeszcze w 2025 roku
17 paź 2025

Od 1 stycznia 2026 roku poważnie zmieniają się zasady odliczeń podatkowych co do samochodów firmowych – zmniejszeniu ulega limit wartości pojazdu, który można przyjmować do rozliczeń podatkowych. Rozwiązanie to miało w założeniu promować elektromobilność, a wynika z pakietu ustaw uchwalanych jeszcze w ramach tzw. „Polskiego Ładu”, z odroczonym aż do 2026 roku czasem wejścia w życie. Resort finansów nie potwierdził natomiast, aby planował zmienić te przepisy czy odroczyć ich obowiązywanie na dalszy okres.
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
10 paź 2025

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – to dobry moment, by przypomnieć, że dobrostan psychiczny pracowników nie jest już tematem pobocznym, lecz jednym z kluczowych filarów strategii odpowiedzialnego przywództwa i zrównoważonego rozwoju organizacji.

REKLAMA