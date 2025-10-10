REKLAMA

Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...

Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...

10 października 2025, 13:20
Bezpłatny ebook: kiedy życie boli...
Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...
Personel i Zarządzanie

10 października obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego – to dobry moment, by przypomnieć, że dobrostan psychiczny pracowników nie jest już tematem pobocznym, lecz jednym z kluczowych filarów strategii odpowiedzialnego przywództwa i zrównoważonego rozwoju organizacji.

W świecie przyspieszenia, nadmiaru bodźców i ciągłych zmian, właśnie psychiczna odporność, poczucie sensu i wspólnoty stają się nową walutą sukcesu – zarówno jednostek, jak i zespołów.

Bezpłatny ebook: Wydanie specjalne personel & zarządzanie - kiedy życie boli...

To również dobry czas, by zapytać nie tylko o to, czy w naszej firmie istnieją programy wsparcia, ale przede wszystkim – czy naprawdę uczymy się z nich korzystać. Bo troska o dobrostan to nie projekt HR-owy, lecz wspólna odpowiedzialność – liderów, zespołów i całych organizacji. To inwestycja, która zwraca się w postaci zaangażowania, lojalności i autentycznego poczucia sensu w pracy.

W tym e-booku znajdą Państwo kilka inspiracji do przygotowania programu wsparcia zdrowia psychicznego pracowników i pomysłów, jak można to zrobić z głową.

  1. Dr Anna Kieszkowska -Grudny „Dobrostan w głowie i z głową…”
  2. Wojciech Wychowaniec „Rozważne pomaganie”
  3. Ewelina Supińska „I ty możesz zostać ratownikiem”
  4. Nadia i Nikolay Kirov „Zwolnij by przyspieszyć”
  5. Izabela Bielawska, Katarzyna Chałas „Brzmienia dla harmonii”

Ebook do pobrania TU

Bezpłatny ebook: kiedy życie boli...

Personel i Zarządzanie

Źródło: Personel i Zarządzanie
