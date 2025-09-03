REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?

Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?

Subskrybuj nas na Youtube
03 września 2025, 04:00
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów
Personel i Zarządzanie

REKLAMA

REKLAMA

Wyobraź sobie świat, w którym rekrutacja to już nie tylko „polowanie” na talenty, lecz dynamiczny ekosystem przewidywania i kreowania przyszłości organizacji. To scena, na której algorytmy AI nie tylko analizują CV, ale z chirurgiczną precyzją tropią osoby, które za moment zmienią rolę. Czy rekruterzy są gotowi na to, by wykorzystać potencjał AI mądrze, z korzyścią zarówno dla firmy, jak i kandydata?

Dorota Dublanka
Dyrektorka zarządzająca, dyrektorka Departamentu Zasobów Ludzkich
i Organizacji w KIR

REKLAMA

REKLAMA

Rynek pracy przechodzi z fazy „pozyskuj szybko, zatrzymuj na siłę” do etapu głębokiej personalizacji, automatyzacji, empatii i elastyczności. Kluczowe przewagi na najbliższe lata (2025–2027) budowane są na spersonalizowanych doświadczeniach kandydatów i pracowników, otwartości na różnorodność i na zdolności do szybkiej zmiany strategii pozyskiwania i utrzymania talentów. W tej nowej rzeczywistości liderzy HR nie pilnują wyłącznie reguł – stają się architektami rozwoju, mentorami transformacji i ambasadorami autentyczności. Co więcej, rynek wymaga błyskotliwej odwagi: talenty wybierają tych, którzy nie boją się eksperymentów i naprawdę inspirują. To nie czas rekrutacyjnych powtórek – to czas narracji, w której dział HR jest reżyserem, a każda decyzja rekrutacyjna wyznacza przyszłość firmy. To czas, w którym obok technologii wzrasta znaczenie ludzkiej autentyczności, otwartości na nieoczywiste i wrażliwości. To czas „kosmicznych poławiaczy pereł”.

Poniżej przedstawiam zestaw moich subiektywnie „nieoczywistych” obserwacji z mapy sygnałów zmian, które inspirują mnie do eksperymentowania i dalszych analiz. Mój osobisty przewodnik dla każdego, kto chce nie tyle nadążać za trendami, ile je kreować.

AI rekrutuje… i przewiduje, kto odejdzie

Nowoczesne algorytmy HR nie tylko wspierają procesy pozyskiwania talentów, lecz także analizują sygnały mikrowypalenia: aktywność w systemach, zmiany w zachowaniu w komunikatorach i preferencje learningowe. Według Super AGI oraz Hirebee1 do końca 2025 r. aż 70 proc. organizacji będzie używać AI do predykcji i prewencji rotacji pracowników. AI może przewidzieć odejście z 87–95 proc. precyzją, a narzędzia analityczne obniżają rotację nawet o 25 proc.

Według firmy McKinsey sztuczna inteligencja nie tylko lepiej wyłapuje przyszłych top performerów, ale potrafi wytropić tych, którzy już mają nową ofertę „na stole”. Przykłady? Machine learning na danych z ocen, benefitów czy nastrojów pozwala reagować, zanim pracownik wrzuci CV na LinkedIn.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Poradnik HR

  • Monitoruj rynek i testuj narzędzia AI do analizy nastrojów, zachowań i ścieżek rozwojowych.
  • Definiuj krytyczne wskaźniki i czynniki dla ryzyka odejścia – personalizuj działania prewencyjne (szkolenia, mentoring, programy przeciwdziałające wypaleniu zawodowemu, programy work-life blend).

Shadow recruitment

- rekrutacja oddolna i ukryte talent pools

Liderzy w firmach coraz częściej mapują rynek talentów wewnętrznych i zewnętrznych…, zanim dział HR otrzyma oficjalny brief rekrutacyjny. Często dzięki własnym analizom i networkingowi budują nieformalne listy kandydatów na kluczowe stanowiska, które „przydadzą się wraz z rozwojem firmy lub wdrożeniem nowej strategii”2. Nie chodzi tylko o listę nazwisk, lecz o bliski kontakt z najlepszymi, póki nie szukają pracy. Takie działania gwarantują lepszy dostęp do talentów oraz wpływają na dynamikę działań sorucingowych.

Poradnik HR

  • Zachęcaj liderów i zespoły do nieformalnego mapowania rynku talentów.
  • Aktywnie realizuj szkolenia budujące kompetencje networkingowe i umiejętności korzystania z SM (LinkedIn).
  • Monitoruj i integruj oddolne „ukryte” talent pools z formalnym procesem.

Polecamy: Personel i Zarządzanie (miesięcznik) – abonament

Feedback na żywo:

kandydat ocenia publicznie

Social media to nowa scena employer brandingu. Coraz więcej kandydatów opisuje swoje procesy rekrutacyjne, oceniając ich przebieg i dając wskazówki innym kandydatom. Każde opisane negatywne doświadczenie oznacza negatywny post, który może wpłynąć na spadek zaufania do marki, a co za tym idzie, na przebieg procesów rekrutacyjnych. Doświadczenia kandydatów coraz częściej traktowane są przez nich tak samo jak doświadczenia, takie jak wizyta w restauracji czy pobyt w hotelu – dzielimy się oceną i uwagami.

Poradnik HR

  • Monitoruj publiczne opinie i feedbacki na temat rekrutacji w mediach społecznościowych – wdrażaj narzędzia social listening.
  • Twórz procesy oparte na odpowiedziach w czasie rzeczywistym na negatywne recenzje (i nagradzaj pozytywnie).
  • Zapewniaj kandydatom jawność i transparentność procesu – każda rekrutacja powinna mieć swój track record.

Ambasadorzy kultury decydują, kto dołączy do zespołu

Firmy wdrażające culture fit ambassadors w swoich raportach wskazują do 25 proc. niższe wskaźniki rotacji, bo decyzja nie jest tylko formalna, ale osadzona w wartościach firmy. Według Global Transparency Report 2023 firmy PwC firmy z silną kulturą są 3,7 razy bardziej innowacyjne i szybciej reagują na zmiany.

Poradnik HR

  • Zbuduj zespół ambasadorów kultury – angażuj ich w rozmowy z kandydatami przed zatrudnieniem.
  • Pracuj i uwzględniaj w procesie rekrutacji własne culture rules do oceny realnej zgodności kandydata z wartościami firmy.
  • Komunikuj aktywnie na rynku, że decyzje rekrutacyjne opierasz na głosie zespołu, a nie tylko działu HR i hiring managera.

Invisible onboarding – dynamiczna ścieżka wdrożenia projektowana przez AI

Wdrażając narzędzia AI, firmy coraz częściej testują onboarding 2.0 – AI analizuje, które zadania i relacje najlepiej zwiększają produktywność nowego pracownika. W ramach procesu wspieranego przez AI nowi pracownicy realizują proces szyty na miarę, monitorujący efektywność, realnie dostosowujący ścieżkę wdrożeniową do ich stylu pracy i aspiracji oraz dobierający zadania mentorów i projekty. Taki proces może skrócić czas adaptacji i osiągnięcia jego pełnej produktywności nawet o 30 proc.

AI-driven onboarding to gwarancja rozwoju, nie tylko „szybkiego wdrożenia”3.

Poradnik HR

  • Wdrażaj monitoring i automatyczną korektę procesu onboardingu.
  • Personalizuj onboarding: zadania, mentorzy i mikroprojekty z uwzględnieniem osobowości (nie tylko stanowiska).
  • Zwinnie wdrażaj regularne feedbacki i zmiany w procesie onboardingu, dostosowując go do potrzeb kandydata i roli.

Talent swap – czasowe wymiany pracowników między firmami

Nowy trend zaczyna być widoczny w organizacjach należących do jednej grupy kapitałowej. Firmy wymieniają się pracownikami na 3–6 miesięcy, testując kompetencje, innowacje i świeżość spojrzenia. Ten trend staje się interesujący także w aspekcie zainteresowania talentów relokacją lub elementami workation.

Poradnik HR

  • Szukaj partnerów do rotacji – buduj relacje, oferując miejsce w swoim zespole.
  • Określ listę kluczowych kompetencji do testowania „na zewnątrz”.
  • Dla uczestników przygotuj ścieżkę feedbacku: co przyniósł talent swap – pomysł, kontakt, nową kompetencję?

Mikrobenefity

W 2025 r. firmy stawiają na digitalizację benefitów – dostęp do subskrypcji rozwojowych, AI doradztwa mentalnego, „e-portfeli eksperckich” czy też nagradzają za inicjatywę. Pracownik sam wybiera, w co inwestuje „walutę HR” (szkolenia, mentoring, własne projekty).

Poradnik HR

  • Analizuj trendy digitalnych benefitów - wdrażaj elastyczne systemy kafeteryjne.
  • Obserwuj, które benefity realnie wpływają na zaangażowanie i retencję (raportuj zmiany co kwartał).
  • Wdrażaj pełną personalizację wyboru.

Personalizacja ścieżki pracownika z danych behawioralnych

Firmy inwestują w heatmapy motywacji i algorytmy śledzące punkty zwrotne kariery. Z badania Management-Poland4 wynika, że etyczny i technologicznie przewidywalny AI-driven employee experience daje 0.72 korelacji z zaangażowaniem zespołu, a nawet 25 proc. wyższą retencję.

Poradnik HR

  • Zbieraj i analizuj dane behawioralne (np. z komunikatorów, systemów rozwojowych, danych z feedbacków).
  • Personalizuj ścieżki rozwoju – każda oferta pracy powinna mieć umowę rozwojową (learning contract) dopasowaną do roli osoby aplikującej, która łączy potrzeby kandydata i organizacji.

AI monitoruje wellbeing i stres

Firmy technologiczne coraz chętniej wdrażają boty monitorujące sygnały stresu i rekomendują działania proaktywne. Predykcja wypalenia zawodowego pozwala na interwencję, zanim pojawi się realne zagrożenie odejściem. Według Gallupa firmy z digital wellbeing zwiększają retencję o 34 proc.5

Poradnik HR

  • Wprowadź proaktywną politykę wellbeingową – ankiety, monitoring AI, szybkie ścieżki wsparcia psychologicznego.
  • Zintegruj narzędzia digital wellbeing z kafeterią benefitów.
  • Raportuj poziom dobrostanu zespołu - wellbeing to nie nice to have, tylko kluczowy element retencji.

Stagility – między stabilnością a zwinnością

REKLAMA

Stagility moim zdaniem będzie słowem roku 2026 – nie tylko w procesach pozyskania i utrzymania talentów. Ale co właściwie oznacza? Stagility – to połączenie słów stability (stabilność) i agility (zwinność). W świecie niepewności kandydaci i pracownicy coraz mocniej domagają się bezpieczeństwa, jasnych perspektyw oraz poczucia przynależności. Równocześnie firmy nie mogą zrezygnować ze zwinności, elastyczności i gotowości do ciągłego adaptowania się do zmian rynkowych.

75 proc. pracowników w badaniu Deloitte6 deklaruje potrzebę większej stabilności, jednak od liderów wymaga się zwinności i szybkiej adaptacji, a 85 proc. liderów biznesu uznaje zwinność za kluczowy element strategii. Kandydaci coraz częściej szukają ofert łączących w sobie oba aspekty – stabilność i innowacyjność.

Poradnik HR

  • Wdrożenie stagility w komunikacji rekrutacyjnej to stabilne podstawy, zwinna adaptacja, reponsywność, która buduje przewagę w oczach najlepszych kandydatów.
  • Komunikuj bezpieczeństwo wprost i transparentnie – podawaj konkretne informacje o stabilności zatrudnienia, jasnych ścieżkach kariery oraz benefitach związanych z ochroną zdrowia, psychiczną równowagą i wsparciem finansowym. Kandydat od pierwszego kontaktu musi wiedzieć, że nie trafia na „projekt sezonowy”, lecz do organizacji z jasno określonymi zasadami i długoterminową wizją.
  • Podkreślaj innowacyjność poprzez przykłady i realne działania.

W rekrutacji to nie modne trendy decydują o sukcesie, lecz odwaga, by je kreować. Najbliższe lata będą sprawdzianem dla liderów HR: czy odważą się wyjść poza przewidywalne schematy i postawić na personalizację, autentyczne relacje oraz nieoczywiste, ale trafne analizy danych? Prawdziwa przewaga rodzi się tam, gdzie technologia spotyka się z autentycznością. Nie wystarczy podążać za rynkiem – trzeba go wyprzedzać. Nie warto powielać cudzych praktyk – lepiej tworzyć własne archetypy sukcesu. Jak przypomina Scott Galloway: „Nie chodzi o to, by śledzić zmiany, lecz je wyprzedzać”. ©

Przypisy:

  1. https://superagi.com/from-data-to-decisions-using-ai-workplace-analytics-for-enhanced-employee-engagement-and-retention/, dostęp: 14.08.2025.
  2. https://teamuprecruitment.com/en/it-job-market-2025/?utm_source=perplexity
  3. https://taktile.com/articles/taktile-named-a-leader-in-g2-s-summer-2025-report-for-the-fourth-time-in-a-row
  4. https://focusonbusiness.eu/en/people/the-future-of-it-in-poland-cio-challenges-and-new-opportunities/6812
  5. https://mo.work/insights/gallups-state-of-the-global-workplace-2025-our-key-insights/
  6. https://www.deloitte.com/pl/pl/services/consulting/research/human-capital-trends-2025.html
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Personel i Zarządzanie
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Kim jest rzecznik patentowy i jak wspiera przedsiębiorców?
03 wrz 2025

Do 5 września trwa nabór na aplikację rzecznikowską. To ścieżka kariery m.in. dla absolwentów kierunków prawniczych, technicznych i ścisłych. Problem w tym, że wielu studentów nie ma świadomości, że taki zawód zaufania publicznego istnieje i jaka jest jego rola. W Polsce jest dziś 1 tys. rzeczników patentowych.
Weto prezydenta dla ustawy wiatrakowej a weto dla ustawy o deregulacji w energetyce
03 wrz 2025

Jakie znaczenie ma weto prezydenta dla ustawy wiatrakowej? Najbardziej poszkodowani są mieszkańcy posiadający domy w bezpośrednim sąsiedztwie farm wiatrowych. Mieli otrzymać nawet do 20 tys. zł do podziału dla mieszkańców posiadających nieruchomości w promieniu 1 km od turbiny. Natomiast bardziej problematyczne dla rozwoju OZE jest weto dla Ustawy o deregulacji w energetyce.
Poławianie pereł. W jaki sposób łączyć technologię z autentycznością, by pozyskiwać jak najlepszych kandydatów?
03 wrz 2025

Wyobraź sobie świat, w którym rekrutacja to już nie tylko „polowanie” na talenty, lecz dynamiczny ekosystem przewidywania i kreowania przyszłości organizacji. To scena, na której algorytmy AI nie tylko analizują CV, ale z chirurgiczną precyzją tropią osoby, które za moment zmienią rolę. Czy rekruterzy są gotowi na to, by wykorzystać potencjał AI mądrze, z korzyścią zarówno dla firmy, jak i kandydata?
Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności oraz Spółka Specjalnego Przeznaczenia. Ważne zmiany dla polskiej gospodarki i przedsiębiorców [PROJEKT]
02 wrz 2025

W obliczu dynamicznych zmian geopolitycznych i rosnących zagrożeń dla stabilności europejskiej, Polska podejmuje zdecydowane kroki w kierunku wzmocnienia swojej odporności. Jednym z najważniejszych elementów tej strategii jest powołanie Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności – inicjatywy, która nie tylko odpowiada na wymogi Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO), ale także stanowi istotny element w budowaniu nowoczesnej, bezpiecznej i innowacyjnej gospodarki.

REKLAMA

Dlaczego warto posiadać konto bankowe za granicą?
02 wrz 2025

Wielu przedsiębiorców w Polsce skupia się na bieżącym prowadzeniu biznesu, dbając o sprzedaż, marketing czy rozwój produktów. Jednak nie zawsze równie dużą wagę przykładają do kwestii związanych z bezpieczeństwem finansowym firmy. W praktyce to właśnie sprawy bankowe i podatkowe mogą przesądzić o stabilności przedsiębiorstwa, a nawet o jego być albo nie być.
Jak chronić tajemnicę przedsiębiorstwa transportowego? Co zrobić w przypadku naruszenia poufności?
02 wrz 2025

Współczesny rynek transportowy charakteryzuje się rosnącą konkurencją, wysoką dynamiką zmian oraz presją na efektywność kosztową. Przedsiębiorstwa działające w tym sektorze muszą nie tylko inwestować we flotę, nowoczesne technologie i kwalifikacje pracowników, ale także skutecznie chronić informacje, które stanowią o ich przewadze rynkowej.
Tańsze tankowanie od września – ORLEN wprowadza nową promocję dla kierowców
31 sie 2025

Od 1 września 2025 roku na stacjach ORLEN w całej Polsce rusza nowa akcja promocyjna. Kierowcy mogą liczyć na zniżki nawet do 20 zł przy jednym tankowaniu, a co ważne – promocja obowiązuje codziennie, przez cały miesiąc. To kontynuacja wakacyjnych rabatów, ale w nieco innej, bardziej elastycznej formie.
Czy firmy wolą pozyskiwać nowych klientów czy utrzymywać relacje ze starymi?
29 sie 2025

Trzy czwarte firm w Europie planuje zwiększyć wydatki na narzędzia lojalnościowe, jak karty podarunkowe. W Polsce tylko 4% firm B2B stawia na budowanie relacji w marketingu, co – zdaniem ekspertów – jest niewykorzystanym potencjałem, zwłaszcza przy rosnących kosztach pozyskania klientów.

REKLAMA

Co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu [BADANIE]
29 sie 2025

Z badań przeprowadzonych przez platformę edukacyjną Centrum Profilaktyki Społecznej wynika, iż co piąty Polak spełnia kryteria pracoholizmu. Zjawisko to odbija się na rodzinach. Terapeuci coraz częściej spotykają pacjentów, którzy nie wiedzą, jak żyć razem po latach „małżeństwa na odległość”.
Zasiłek chorobowy 2025 – jakie zmiany planuje rząd
28 sie 2025

To może być prawdziwa rewolucja w systemie świadczeń chorobowych. Rząd chce, by już od 2026 roku pracodawcy nie musieli płacić za pierwsze dni choroby pracowników. Zasiłek od początku zwolnienia lekarskiego ma przejąć ZUS. Zmiana oznacza ulgę dla firm, ale jednocześnie zwiększy wydatki Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Czy pracownicy zyskają, a system wytrzyma dodatkowe obciążenia?

REKLAMA