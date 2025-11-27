Główny Inspektorat Sanitarny: kontrola produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych [Podsumowanie]

rozwiń >

Kontrola produktów biobójczych - dezynsekcja, dezynfekcja i deratyzacja

Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła ogólnopolską akcję kontroli produktów biobójczych przeznaczonych wyłącznie dla użytkowników profesjonalnych. Do tej grupy należą m.in. produkty stosowane w dezynsekcji, dezynfekcji i deratyzacji, które ze względu na swoją charakterystykę wymagają odpowiednich kwalifikacji osób je stosujących. Użycie takich produktów biobójczych przez osobę nieuprawnioną może stwarzać zagrożenie dla zdrowia użytkownika, osób przebywających w jego otoczeniu, a także dla środowiska, z tego powodu nie powinny one być dostępne dla ogółu społeczeństwa.

Celem akcji było sprawdzenie, czy należące do tych kategorii produkty biobójcze dostępne na rynku spełniają obowiązujące wymogi prawne – posiadają ważne pozwolenia, są prawidłowo oznakowane oraz zachowują zgodność w pozostałych obszarach. Ocenie poddawano również, to czy dokonywana jest przez podmioty skuteczna weryfikacja nabywcy, mająca zapobiec ich sprzedaży osobom nieuprawnionym.

1410 kontroli producentów, importerów i dystrybutorów - 468 nieprawidłowości

W ramach działań kontrolnych przeprowadzono 1410 kontroli, obejmujących zarówno producentów i importerów, jak i dystrybutorów prowadzących sprzedaż stacjonarną oraz internetową. Skontrolowano łącznie 2531 produktów, z czego 468 (ok. 18,5%) nie spełniało wymagań prawnych. Najwięcej niezgodności stwierdzono wśród dystrybutorów prowadzących sprzedaż stacjonarną – aż 415 produktów wykazywało niezgodności.

Najczęstsze nieprawidłowości przy produktach biobójczych

W wyniku kontroli wydano 139 decyzji administracyjnych, 94 zalecenia doraźne oraz wszczęto 69 postępowań wyjaśniających. Najczęściej występujące nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego oznakowania lub opakowania (66 przypadków), braku lub nieważnych pozwoleń (20 przypadków) oraz przekroczenia terminu ważności (26 przypadków). W wielu przypadkach odnotowano także inne uchybienia (347 przypadków), w tym brak zgłoszeń PCN (Poison Centre Notification) oraz nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki. Przede wszystkim jednak dotyczyły one udostępniania produktów biobójczych niezgodnie z warunkami pozwolenia poprzez brak weryfikacji czy ich nabywca jest rzeczywiście użytkownikiem profesjonalnym.

Produkty biobójcze o profesjonalnym przeznaczeniu stosowane wyłącznie przez osoby przeszkolone i uprawnione

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że produkty biobójcze o profesjonalnym przeznaczeniu mogą być stosowane wyłącznie przez osoby przeszkolone i uprawnione. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla ochrony zdrowia ludzi i środowiska, a także dla utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa w sektorze usług dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych i deratyzacyjnych. Tylko posiadające ważne pozwolenie oraz stosowane zgodnie z zaleceniami producenta produkty biobójcze są bezpieczne w użytkowaniu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą cykliczne działania kontrolne i edukacyjne, aby skutecznie ograniczać ryzyko wynikające z nieuprawnionej sprzedaży oraz stosowania tego typu produktów przez ogół społeczeństwa. Kluczowe znaczenie ma jednak świadomość nabywców, że produkty te mogą być bezpiecznie stosowane wyłącznie przez profesjonalistów. Ograniczenie ich dostępności tylko dla grupy użytkowników profesjonalnych podyktowane jest wyłącznie troską o bezpieczeństwo obywateli.

Kontrola produktów biobójczych stosowanych w higienie weterynaryjnej

Państwowa Inspekcja Sanitarna zakończyła ogólnopolską akcję kontroli produktów biobójczych stosowanych w higienie weterynaryjnej. Produkty tego typu są szeroko używane w lecznicach weterynaryjnych, gospodarstwach rolnych, hodowlach zwierząt oraz innych miejscach, w których niezbędne jest utrzymanie wysokiego poziomu czystości i bezpieczeństwa sanitarnego w związku z obecnością zwierząt. Celem działań kontrolnych było sprawdzenie, czy dostępne na rynku produkty biobójcze stosowane w higienie weterynaryjnej spełniają obowiązujące przepisy prawa – posiadają ważne pozwolenia, są prawidłowo oznakowane oraz zachowują zgodność w pozostałych obszarach.

W ramach akcji przeprowadzono 863 kontrole w punktach sprzedaży stacjonarnej i na platformach e-commerce. Skontrolowano łącznie 876 produktów, z czego 78 (ok. 8,9%) nie spełniało wymogów prawnych. Najwięcej niezgodności stwierdzono wśród produktów oferowanych przez dystrybutorów w sprzedaży internetowej.

W wyniku przeprowadzonych działań kontrolnych wydano 14 decyzji administracyjnych, 34 zalecenia doraźne oraz wszczęto 17 dalszych postępowań wyjaśniających. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego oznakowania lub opakowania (32 przypadki), braku bądź nieważnego pozwolenia (10 przypadków) oraz innych uchybień (36 przypadków), dotyczących m.in. nieprawidłowości w zakresie kart charakterystyki. Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że zgodność produktów biobójczych ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia publicznego, bezpieczeństwa zwierząt oraz środowiska. Tylko posiadające ważne pozwolenie oraz stosowane zgodnie z zaleceniami producenta produkty biobójcze są bezpieczne w użytkowaniu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą cykliczne działania kontrolne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości wśród użytkowników i sprzedawców produktów biobójczych oraz eliminacje z rynku produktów niezgodnych. Kluczowe znaczenie ma jednak zachowanie czujności i zwracanie uwagi podczas zakupów produktów biobójczych, czy spełniają one obowiązujące wymogi prawa.

Kontrola produktów biobójczych - konserwacja drewna oraz materiały budowlane

Państwowa Inspekcja Sanitarna przeprowadziła w tym roku ogólnopolską akcję kontroli produktów biobójczych stosowanych w konserwacji drewna (PT 8) oraz materiałów budowlanych (PT 10). Zgodność tego typu produktów ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa ludzi i środowiska, ponieważ są one powszechnie używane w budownictwie i tym samym mamy z nimi kontakt w obiektach mieszkalnych, budynkach użyteczności publicznej, zakładach przemysłowych, punktach usługowych oraz innych obiektach i elementach architektury.

Celem akcji było sprawdzenie, czy należące do tych kategorii produkty biobójcze dostępne na rynku spełniają obowiązujące wymogi prawne – posiadają ważne pozwolenia, są prawidłowo oznakowane oraz zachowują zgodność w pozostałych obszarach. W ramach akcji przeprowadzono łącznie 1423 kontrole – zarówno w sprzedaży stacjonarnej, jak i na platformach e-commerce. Skontrolowano zostały 2463 produkty biobójcze, z czego 286 (około 11,6%) nie spełniało wymagań określonych w przepisach. Najwięcej niezgodności stwierdzono wśród producentów i importerów prowadzących sprzedaż stacjonarną (34,6% skontrolowanych produktów). W wyniku kontroli wydano 68 decyzji administracyjnych i 28 zaleceń doraźnych, a w 102 przypadkach wszczęto dalsze postępowania wyjaśniające. Najczęściej wykrywane nieprawidłowości dotyczyły niewłaściwego oznakowania lub opakowań (83 przypadki), braku lub nieważnych pozwoleń (58 przypadków) oraz przekroczonych terminów ważności (79 przypadków). W kilku przypadkach stwierdzono także inne uchybienia, dotyczące m.in. niezgodności w zakresie kart charakterystyki.

Podsumowanie Inspekcji Sanitarnej

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że zgodność produktów biobójczych ma kluczowe znaczenie dla ochrony zdrowia konsumentów. Tylko posiadające ważne pozwolenie oraz stosowane zgodnie z zaleceniami producenta produkty biobójcze są bezpieczne w użytkowaniu. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą cykliczne działania kontrolne i edukacyjne, mające na celu zwiększenie świadomości wśród użytkowników i sprzedawców produktów biobójczych oraz eliminacje z rynku produktów niezgodnych. Kluczowe znaczenie ma jednak zachowanie czujności i zwracanie uwagi podczas zakupów produktów biobójczych, czy spełniają one obowiązujące wymogi prawa.