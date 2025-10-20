Eksport do Arabii Saudyjskiej - nowe przepisy od 1 października. Co muszą zrobić polskie firmy?

Każda firma eksportująca towary do Arabii Saudyjskiej musi dostosować się do nowych przepisów. Od 1 października 2025 roku obowiązuje certyfikat SABER dla każdej przesyłki – bez niego towar nie przejdzie odprawy celnej. Polskie firmy muszą zadbać o spełnienie nowych wymogów, aby uniknąć kosztownych opóźnień w dostawach.

• Bez certyfikatu brak odprawy celnej – każdy eksporter musi uzyskać Shipment Certificate w systemie SABER przed złożeniem zgłoszenia celnego. Część towarów wymaga certyfikacji przez akredytowane jednostki, dla innych wystarczy deklaracja;

• Polskie towary na rynku saudyjskim – Polska dominuje w eksporcie mięsa drobiowego halal, ceramiki budowlanej czy mebli do Arabii Saudyjskiej. Nowe przepisy dotkną tysiące polskich firm korzystających z tego dynamicznie rozwijającego się rynku;

• UE z nadwyżką handlową – w pierwszym kwartale 2025 roku import Arabii Saudyjskiej z UE wyniósł 52,2 mld SAR, a strefa euro odnotowała nadwyżkę eksportową. Jeddah i Dammam pozostają kluczowymi portami dla europejskich towarów.

Nowe przepisy od 1 października 2025 r.

Od 1 października 2025 r. każda firma eksportująca towary do Arabii Saudyjskiej musi uzyskać w systemie SABER tzw. Shipment Certificate. Trzebah to zrobić jeszcze przed złożeniem zgłoszenia celnego. – Bez certyfikatu nie będzie możliwa odprawa celna – ostrzega Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.



Polskie firmy powinni już teraz przygotować się do nowych wymogów, aby uniknąć problemów z odprawą celną swoich towarów: dla części będzie wymagane potwierdzenie zgodności przez akredytowaną jednostkę, dla innych wystarczy sama deklaracja w systemie SABER.



– Celem zmian jest wzmocnienie bezpieczeństwa produktów oraz uproszczenie procedur importowych. To rewolucyjna zmiana dla wszystkich, którzy eksportują do Arabii Saudyjskiej – podkreśla Joanna Porath z agencji celnej AC Porath.

Skala handlu UE z Arabią Saudyjską

Jeddah i Dammam to najpopularniejsze porty przeznaczenia dla europejskiego i polskiego eksportu do Arabii Saudyjskiej. Dynamicznie rozwijający się rynek Królestwa stwarza coraz więcej możliwości dla przedsiębiorców.

W 2024 roku łączny eksport UE do Arabii Saudyjskiej wyniósł około 39,21 mld dolarów. W strukturze eksportu UE dominowały:

• maszyny i urządzenia przemysłowe (maszyny dla przemysłu naftowego i gazowego, maszyny budowlane, urządzenia elektryczne i elektrotechniczne)

• produkty farmaceutyczne i chemiczne (leki i suplementy, kosmetyki i środki higieniczne, chemikalia przemysłowe

• pojazdy (samochody osobowe i ciężarowe, części wymienne, sprzęt transportowy

• produkty rolno-spożywcze (mięso drobiowe, nabiał, przetwory spożywcze, zboża i pasze)

• artykuły luksusowe (biżuteria, zegarki, meble, ubrania)

W bilansie handlowym na linii UE-Arabia Saudyjska w styczniu 2025 roku strefa euro odnotowała nadwyżkę eksportową na poziomie około 0,732 mld euro. W pierwszym kwartale 2025 roku import Arabii Saudyjskiej z państw UE wyniósł około 52,2 mld SAR (rial saudyjski), co potwierdza znaczną skalę wymiany handlowej.

Co eksportuje Polska do Arabii Saudyjskiej?

Polska ma szczególnie silną pozycję w kilku kluczowych segmentach eksportu do Arabii Saudyjskiej:

Mięso drobiowe – Polska jest jednym z głównych dostawców halal kurczaka, co czyni ten sektor jednym z najważniejszych w polskim eksporcie;

Ceramika i materiały budowlane – jesteśmy dużym eksporterem ceramiki, płytek oraz armatury łazienkowej;

Meble i wyposażenie wnętrz – polskie meble są szczególnie cenione na rynku saudyjskim za dobrą relację jakości do ceny;

Kosmetyki i środki higieniczne – w tym produkty luksusowe, które cieszą się rosnącym zainteresowaniem konsumentów w Arabii Saudyjskiej.

Karnet ATA – ułatwienie dla wystawców

W Arabii Saudyjskiej odbywają się też liczne targi i konferencje międzynarodowe. Firmy, które uczestniczą w takich wydarzeniach mogą wysyłać towary przeznaczone do prezentacji na Karnecie ATA.

– To specjalny międzynarodowy dokument celny, który eliminuje zawiłą procedurę celną związaną z odprawą czasową. Użytkownik karnetu nie musi wypełniać dokumentu SAD, deklaracji celnych ani składać depozytów na wszystkich przekraczanych granicach – wyjaśnia Joanna Porath, właścicielka agencji celnej AC Porath.

Karnet ATA został opracowany przez Radę Współpracy Celnej z pomocą Międzynarodowego Biura Izb Handlowych, działającego przy Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu. Umożliwia on i usprawnia czasową odprawę celną towarów wywożonych w celach akwizycyjnych i wystawienniczych.