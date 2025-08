Jak zachować balans pomiędzy pracą a higieną psychiczną na przykładzie branży finansowo-rachunkowej

Zamknięcia miesiąca, nieprzekraczalne terminy, sprawozdania finansowe, kontrole i audyty, pilnowanie budżetów, aktualizowanie prognoz, ciągłe doszkalanie się, nauka nowych technologii, wreszcie duża odpowiedzialność – to tylko niektóre przykłady z kołowrotka wyzwań w pracy w finansach i rachunkowości. To wszystko powoduje, że w tego rodzaju pracy funkcjonuje się w trybie ciągłej gotowości.

Nic dziwnego więc, że finansiści i księgowi czują ogromną presję. Zgodnie z najnowszym raportem ACCA Global Talent Trends opublikowanym w 2025, ponad połowa respondentów - profesjonalistów z branży finansowej - czuje, że presja w pracy wpływa na ich zdrowie psychiczne. Jak można sobie pomóc w utrzymaniu higieny psychicznej przy zachowaniu odpowiedniej efektywności w pracy?

Multitasking nam nie sprzyja

Bardzo dużo naszej energii mentalnej zużywamy podczas przestawiania się z jednego zadania na drugie. Część uwagi zostaje przez pewien czas przy poprzednim zadaniu, nawet gdy zaczęliśmy zajmować się już kolejnym. Dlatego niegdyś bardzo pożądana wielozadaniowość nie jest tak naprawdę optymalnym podejściem do produktywnej pracy. Dużo lepsze efekty daje praca w skupieniu, zaplanowana w ten sposób, żeby zajmować się jednym zadaniem przez dłuższy czas, czyli tzw. praca głęboka.

Przygotowanie środowiska pracy

Środowisko pracy ma ogromny wpływ na jej efektywność i naszą zdolność wchodzenia w stan pracy głębokiej. Za dużo rzeczy na biurku czy przedmioty związane z innymi zadaniami mogą nas drażnić i rozpraszać. Rytuał wejścia w efektywną pracę można zacząć właśnie od 30 sekund na rozejrzenie się po okolicy biurka. Czy jest coś, co mogę usunąć? Czy nie przeszkadzają mi papiery, książki, długopisy?

Dodatkowo warto też zastanowić się, jaki widok sprawia nam przyjemność i może pomóc w odpowiednim nastawieniu. Mogą to być na przykład zdjęcia rodzinne czy rośliny, które umieszczone w okolicy naszego stanowiska pracy będą sprzyjać dobremu nastrojowi. Pracę w skupieniu można też rozpocząć od konkretnej przyjemnej czynności takiej jak zaparzenie kawy w ulubionym kubku. Po pewnym czasie ta powtarzana czynność stanie się to dla nas sygnałem wejścia w skupienie.

Przerwy jako warunek efektywności

Produktywna praca to nie jest praca bez przerwy. Przerwy i odpoczynek są niezbędne do tego, żeby pracować dobrze i jednocześnie bez ryzyka przeciążenia. Dlatego warto przerwy w pracy traktować poważnie i nawet uwzględnić je w planie dnia. Skuteczna w planowaniu jest technika blokowania czasu na konkretne aktywności, a także przerwy pomiędzy aktywnościami. Warto, żeby te zaplanowane godziny pracy w maksymalnym skupieniu zakomunikować współpracownikom, choćby przez ustawienie odpowiedniego statusu na komunikatorze.

Przerwy mogą być krótkie, ale jeśli są dobrze wykorzystane, wpłyną korzystnie na poziom naszej energii. Odejście od biurka, krótki spacer, rozmowa – to wszystko dobre sposoby na chwilowe oderwanie się od pracy i szybką regenerację.

Walka z rozpraszaczami

Komunikatory, a także skrzynka mailowa, niepotrzebne spotkania i sprawdzanie telefonu to nasi codzienni rozpraszacze. Ich unikanie to niezwykle ważny aspekt higieny mentalnej.

Jednym ze sposobów na rozpraszacze może być zaplanowanie konkretnych pór sprawdzania skrzynki np. 3-4 razy dziennie. Oczywiście nie zawsze w krytycznym momencie kalendarza finansowego można sobie pozwolić na rzadkie sprawdzanie wiadomości. Niemniej warto przynajmniej zastanowić się, czy mamy możliwość wprowadzenia przykładowo 2 godzin nieprzerwanej pracy bez sprawdzania skrzynki w ciągu typowego dnia.

Korzystne dla produktywności będzie też ograniczanie używania komunikatorów i szanowanie statusów współpracowników, czyli powstrzymanie się od pisania do osób, które pokazują w statusie, że są zajęte.

Jeśli chodzi o spotkania, to idealnie byłoby akceptować tylko te zaproszenia, gdzie znamy agendę i swoją rolę. Podobnie przy organizacji spotkań, zastanówmy się nad celem i planem spotkania oraz nad tym, kto na zebraniu jest niezbędny.

A co z telefonem komórkowym? Istnieją badania, które pokazują, że sama bliskość telefonu, nawet zwróconego ekranem w dół, zmniejsza naszą koncentrację. Dlatego podczas intensywnej pracy w skupieniu najlepiej schować telefon z dala od biurka.

Regulacja emocji w służbie efektywnej pracy

Na koniec warto wspomnieć o trenowaniu spokoju wewnętrznego i umiejętności regulacji emocji. Taka umiejętność może wyraźnie poprawić i nasze samopoczucie, i współpracę z innymi, i efektywność.

Pierwszym krokiem do regulacji emocji jest ich nazywanie. Wiele osób robi to rzadko, a jeśli już, to poprzestaje na najbardziej znanych emocjach jak złość. W chwili, gdy czujemy stres i dyskomfort, zadajmy sobie pytanie “Co ja właściwie czuję?”. Być może odpowiedź to “czuję niepokój, bo nie wiem, czy dostanę na czas dane do zamknięcia miesiąca”. Albo “czuję rozdrażnienie, ponieważ nikt na spotkaniu nie słuchał moich propozycji”.

Warto też nazywać emocje przyjemne na przykład: “czuję dumę, bo dzięki mojemu zaangażowaniu dwoje niechętnych do współpracy menedżerów wreszcie doszło do porozumienia w sprawie budżetu”. Choć pozornie nazywanie emocji nie zmienia nic w sytuacji, w rzeczywistości zwiększa naszą samoświadomość i dystans do nich. Nadanie uczuciom etykiety pozwala nam na uporządkowanie chaosu w głowie.

Dlaczego to się opłaca?

Tempo, precyzja i odpowiedzialność to codzienność w branży finansowej i rachunkowej. Dlatego zadbanie o samopoczucie i higienę psychiczną pozwoli nie tylko na zwiększenie komfortu pracy, ale też na jej wyższą jakość i większą satysfakcję pracowników.

Należy też pamiętać, że pracodawcy mają duży wpływ na balans między pracą a higieną psychiczną ich zespołów. We wspomnianym na początku raporcie ACCA Global Talent Trends 2025 wśród działań wspierających pracowników wymienione były między innymi: hybrydowy tryb pracy, szkolenia i warsztaty na temat odporności i dobrostanu, elastyczne godziny pracy czy programy mentoringowe.