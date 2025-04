Ponad 80 proc. specjalistów pozytywnie ocenia szkolenia z cyberbezpieczeństwa przeprowadzane w firmie

Szybki rozwój technologii oraz zwiększone ryzyko cyberataków przyczyniają się do rosnącego zainteresowania bezpieczeństwem IT. Zdaniem szkolonych menadżerów, szkolenia z cyberbezpieczeństwa przeprowadzane w firmie: są nie tylko potrzebne, ale i skuteczne.

Firmy chcą rozwijać systemy odporne na zagrożenia, mieć kontrolę nad przetwarzanymi danymi, a także wzmacniać świadomość i wiedzę swoich pracowników w tym zakresie. Czy pracodawcom się to udaje?

REKLAMA

Firmy inwestują w szkolenia dla menadżerów z zakresu cyberbezpieczeństwa

REKLAMA

Najnowsze badanie Hays Poland pokazuje, że większość specjalistów i menedżerów nie tylko ma dostęp do szkoleń z cyberbezpieczeństwa, ale też uważa, że są one skuteczne.

Chcąc zadbać o nieustanny rozwój i bezpieczeństwo organizacji, firmy w swoich długofalowych strategiach powinny uwzględnić inwestycje w szkolenia oraz rekrutację wykwalifikowanych specjalistów IT.

Mnogość przetwarzanych danych i coraz bardziej wyrafinowane metody działania cyberprzestępców zwiększają ryzyko strat finansowych, operacyjnych, a także utraty zasobów lub reputacji.

Skłania to pracodawców do inwestowania w programy edukacyjne dla pracowników. Profesjonaliści zauważają te starania, choć nadal pozostaje wiele do poprawy.

Szkolenia z cyberbezpieczeństwa: coraz częściej dostępne i skuteczne

Z badania przeprowadzonego przez Hays Poland w kwietniu 2025 roku wśród blisko 700 specjalistów i menedżerów wynika, że 39 proc. profesjonalistów ma dostęp do szkoleń z cyberbezpieczeństwa w swoim miejscu pracy.

Co więcej, aż 82 proc. respondentów z tej grupy uważa je za skuteczne. Oznacza to, że firmy odpowiednio dbają zarówno o formę, jak i treść prowadzonych zajęć tak, aby pracownicy czuli się pewnie w świecie coraz bardziej narażonym na cyberprzestępcze ataki – w tym phising, hacking, czy też malware.

Zadowolenie i przekonanie o jakości oferty edukacyjnej są niezwykle ważne, ponieważ to właśnie człowiek – oraz jego niewystarczająca wiedza czy też nieuwaga – jest w cyberbezpieczeństwie najsłabszym ogniwem.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

REKLAMA

Jak dodaje Alicja Malok, Senior Director w Hays Poland: – Utrzymanie odporności firmy na zagrożenia cyfrowe to coraz bardziej złożone zadanie. Wymaga nie tylko odpowiedniego zabezpieczenia technologicznego, ale również kadr mających wysoko rozwinięte kompetencje i wiedzę np. na temat najnowszych technik atak.

Dotyczy to nie tylko działów IT, lecz wszystkich zespołów w organizacji. Każdy pracownik firmy może bowiem otrzymać wiadomość email będącą próbą phishingu. Aby móc zachować się zgodnie z procedurami organizacji, najpierw musi umieć ją rozpoznać. To między innymi na tym elemencie koncentrują się szkolenia z Cyberbezpieczeństwa – dodaje Alicja Malok.

Szkolenia z zakresu Cyberbezpieczeństwa: pracownicy postrzegają brak szkoleń jako błąd

Wciąż jednak 5 proc. profesjonalistów uważa, że oferta edukacyjna pracodawcy nie jest skuteczna, a 13 proc. respondentów nie potrafiło jednoznacznie określić skuteczności szkoleń z cyberbezpieczeństwa.

Powodem może być fakt, że choć są one przeprowadzane, to ich treść, forma i poruszany aspekt praktyczny nie są dopasowane do firmy lub branży. Co za tym idzie – nieadekwatnie przygotowują pracowników do stawienia czoła potencjalnym cyberatakom. Z pewnością jest to aspekt, jaki powinny wziąć pod uwagę firmy, które są na początku swojej drogi do osiągnięcia dojrzałości w zakresie bezpieczeństwa IT.

Pomimo wysokiego odsetka firm angażujących się w rozwój wiedzy i kompetencji technologicznych wśród pracowników, wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Przeszło 1/3 specjalistów wciąż nie ma dostępu do szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że to właśnie ta grupa pracowników szczególnie zauważa potrzebę edukacji o IT. Większość, bo 63 proc. z nich przyznaje bowiem, że nieuwzględnianie tematu bezpieczeństwa teleinformatycznego w strategii szkoleniowej jest błędem po stronie firmy.

Głos ten powinien być dla pracodawców szczególnie ważny. Warto go postrzegać jako pewną informację zwrotną, ponieważ bazuje na cennych obserwacjach, potrzebach i doświadczeniach codziennej pracy specjalistów.

Szkolenia rpacownków z zakresu Cyberbezpieczeństwa: firmom brakuje odpowiednich specjalistów

Co może sprawiać, że pracodawcy wstrzymują się przed podejmowaniem kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa IT?

Powodów może być wiele, natomiast zdaniem Alicji Malok z Hays, głównym wyzwaniem pozostaje brak rozwiniętych działów cyberbezpieczeństwa.

– Wciąż obserwujemy dysproporcje pomiędzy organizacjami dojrzałymi, które zdążyły już zainwestować w bezpieczeństwo i odpowiednie zespoły IT, oraz tymi najbardziej narażonymi, a jednocześnie zabezpieczonymi najsłabiej – zauważa ekspertka.

– Niektóre firmy ograniczają się w tym zakresie do sztucznej inteligencji, która z założenia powinna jedynie asystować w procesach związanych z bezpieczeństwem, zarządzanych przez inżynierów, specjalistów i architektów cybersecurity – podkreśla Alicja Malok. Jak jednak dodaje, z uwagi na wysoki popyt na te role, chcąc pozyskać odpowiednich pracowników, niezbędne jest stworzenie konkurencyjnej oferty.

Myśląc o długofalowym bezpieczeństwie firmy i jej perspektywach rozwoju, niezbędne okazuje się zatem strategiczne podejście do tego obszaru IT – rozwijanie oferty szkoleniowej, współpraca z ekspertami i rekrutacja oparta na kompetencjach.

To właśnie na bazie solidnych zabezpieczeń, świadomie przetwarzanych danych i wyszkolonych pracowników można budować trwałe, skuteczne współprace i relacje.