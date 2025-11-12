REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Finanse » Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?

Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
12 listopada 2025, 12:43
Julia Izdebska
Asystent Księgowy / Accounting Assistant
MDDP Outsourcing
MDDP Outsourcing
Jedna z największych firm w kraju świadczących usługi outsourcingu księgowości, kadr i płac.
przelew, przedsiębiorca, podatki, vat
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nietrudno o pomyłkę. Jednym z poważniejszych błędów może być dokonanie przelewu na rachunek, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Co to oznacza i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy? Czy można naprawić taki błąd?

Czym jest biała lista podatników VAT?

Tzw. biała lista podatników VAT to wykaz podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2024 r. poz. 361 ze zm.). Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i zawiera informacje o podmiotach:

REKLAMA

REKLAMA

  • zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni i zwolnieni,
  • wykreślonych z rejestru VAT,
  • przywróconych do rejestru VAT.

Dane z białej listy dostępne są w wyszukiwarce Ministerstwa Finansów i aktualizowane codziennie.

Obowiązek weryfikacji rachunku przed dokonaniem płatności

Zgodnie z art. 19 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2023 r. poz. 221 ze zm.), przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonywania lub przyjmowania płatności powyżej 15 000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego.

Jeśli kwota transakcji (jednorazowej lub rozłożonej na raty) przekracza 15 000 zł brutto, przedsiębiorca powinien sprawdzić, czy rachunek bankowy kontrahenta figuruje na białej liście. Brak weryfikacji może skutkować negatywnymi konsekwencjami podatkowymi.

REKLAMA

Sankcje za przelew na rachunek spoza białej listy

Ustawodawca przewidział dwie kluczowe sankcje za dokonanie płatności na rachunek, który nie znajduje się w rejestrze:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  1. Odpowiedzialność solidarna za VAT
    Na podstawie art. 117ba § 1 Ordynacji podatkowej (Dz.U. z 2023 r. poz. 2383 ze zm.), nabywca towaru lub usługi ponosi solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe sprzedawcy w zakresie podatku VAT, jeśli zapłata została dokonana na rachunek spoza białej listy.
  2. Brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu
    Zgodnie z art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT, przedsiębiorca nie może zaliczyć do kosztów podatkowych wydatku, jeśli płatność została wykonana na rachunek nieujawniony w wykazie podatników VAT.

Zasady te nie mają zastosowania, gdy wartość transakcji nie przekracza 15 000 zł.

Wskazówka: Zgodnie z art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej, przedsiębiorca może uniknąć odpowiedzialności solidarnej, jeśli dokona zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności (MPP).

Co zrobić, gdy przelew już został wykonany?

Nie wszystko stracone. Przepisy przewidują procedurę, która pozwala przedsiębiorcy uchronić się przed sankcjami.

  1. Sprawdź rachunek i datę płatności
    W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy rachunek rzeczywiście nie znajdował się na białej liście w dniu zlecenia przelewu.
    Dla celów dowodowych warto pobrać potwierdzenie weryfikacji z systemu Ministerstwa Finansów.
  2. Złóż zawiadomienie ZAW-NR
    Jeśli rachunek faktycznie nie widniał w rejestrze, przedsiębiorca powinien złożyć zawiadomienie ZAW-NR, o którym mowa w art. 117ba § 3 Ordynacji podatkowej.
    Zawiadomienie należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia zlecenia przelewu. Termin ten jest nieprzywracalny – po jego upływie podatnik traci ochronę.
    Za dzień zlecenia przelewu uznaje się dzień, w którym przedsiębiorca złożył dyspozycję w banku lub SKOK, a nie dzień faktycznego obciążenia rachunku.
    ZAW-NR składa się przy pierwszej płatności na rachunek danego kontrahenta, który nie znajduje się na białej liście.

    Co powinno zawierać zawiadomienie ZAW-NR?
    • dane identyfikacyjne podatnika (nazwa, NIP),
    • dane kontrahenta (nazwa, NIP, adres),
    • numer rachunku bankowego,
    • kwotę, datę i tytuł przelewu,
    • nazwę urzędu skarbowego właściwego dla kontrahenta,
    • podpis (kwalifikowany, zaufany lub pełnomocnika).


      Gdzie i jak złożyć zawiadomienie?
      ZAW-NR można złożyć:
    • elektronicznie – przez platformę ePUAP,
    • osobiście lub pocztą – w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika dokonującego zapłaty.
  4. Skontaktuj się z kontrahentem
    W praktyce warto również zwrócić się do kontrahenta z prośbą o zwrot błędnie przelanych środków i dokonanie ponownego przelewu na rachunek znajdujący się w wykazie.

Podsumowanie

Dokonanie przelewu na rachunek spoza białej listy może skutkować poważnymi konsekwencjami podatkowymi. Aby uniknąć sankcji, przedsiębiorca powinien:

  • zweryfikować rachunek kontrahenta przed każdą płatnością powyżej 15 000 zł,
  • w razie błędu – niezwłocznie złożyć zawiadomienie ZAW-NR,
  • ewentualnie zastosować mechanizm podzielonej płatności.
oprac. Iga Leszczyńska
Powiązane
Konsolidacja sprawozdań finansowych – czy warto przekazać przygotowywanie skonsolidowanych SF firmie outsourcingowej?
Konsolidacja sprawozdań finansowych – czy warto przekazać przygotowywanie skonsolidowanych SF firmie outsourcingowej?
Weryfikacja kontrahentów: jak działa STIR (kiedy blokada konta bankowego) i co grozi za brak sprawdzenia rachunku na białej liście podatników VAT?
Weryfikacja kontrahentów: jak działa STIR (kiedy blokada konta bankowego) i co grozi za brak sprawdzenia rachunku na białej liście podatników VAT?
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czy Twój biznes zyska cyfrową kasę fiskalną zamiast sprzętu? Odkrywamy, kto może korzystać z wirtualnych kas fiskalnych po nowelizacji
12 lis 2025

W świecie, gdzie płatności zbliżeniowe, e-faktury i zdalna praca stają się normą, tradycyjne, fizyczne kasy fiskalne mogą wydawać się reliktem przeszłości. Dla wielu przedsiębiorców w Polsce, to właśnie oprogramowanie zastępuje dziś rolę tradycyjnego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Mowa o kasach fiskalnych w postaci oprogramowania, zwanych również kasami wirtualnymi lub kasami online w wersji software’owej. Katalog branż mogących z nich korzystać nie jest jednak zbyt szeroki. Na szczęście ostatnio uległ poszerzeniu - sprawdź, czy Twoja branża jest na liście.
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
12 lis 2025

W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nietrudno o pomyłkę. Jednym z poważniejszych błędów może być dokonanie przelewu na rachunek, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Co to oznacza i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy? Czy można naprawić taki błąd?
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
12 lis 2025

Polski system informacyjny dla przedsiębiorców przechodzi fundamentalną modernizację. Nowa ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu zintegrowanie kluczowych danych o podmiotach gospodarczych w jednym miejscu. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory musieli przeglądać kilka systemów i kontaktować się z różnymi urzędami, by zweryfikować status kontrahenta, zyskują narzędzie, które ma szanse znacząco usprawnić ich codzienną działalność. Możliwe będzie uzyskanie informacji, czy dany przedsiębiorca został zarejestrowany i figuruje w wykazie podatników VAT. Ustawa przewiduje współpracę i wymianę informacji pomiędzy systemami PIP i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niektórych informacji zawartych w wykazie podatników VAT (dane identyfikacyjne oraz informacja o statusie podmiotu).
Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowny błąd!
11 lis 2025

Po 11 listopada, kolejne duże święta wolne od pracy za miesiąc z hakiem. Urlopy na ten czas są właśnie planowane, albo już zaklepane. A jeszcze rok temu w wielu firmach w Wigilię Bożego Narodzenia praca wrzała. Ale czy w tym roku wszystko odbędzie się zgodnie z nowym prawem? Państwowa Inspekcja Pracy rzuca na stół twarde ostrzeżenie, a złamanie przepisów dotyczących pracy w Wigilię to prosta droga do finansowej katastrofy dla pracodawcy. Kary mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych, a celem kontrolerów PIP może być w tym roku praca w Wigilię. Sprawdź, czy nie igrasz z ogniem, jeżeli i w tym roku masz na ten dzień zaplanowaną pracę dla swoich podwładnych, albo z roztargnienia zapomniałeś, że od tego roku Wigilia musi być wolna od pracy.

REKLAMA

E-rezydencja w Estonii. Już 2,6 tys. Polaków posiada kartę e-Residency. Założenie firmy trwa 5 minut
10 lis 2025

E-rezydencja w Estonii cieszy się dużą popularnością. Już 2,6 tys. Polaków posiada kartę e-Residency. Firmę zakłada się online i trwa to 5 minut. Następnie wypełnianie dokumentacji i raportowania podatkowego zajmuje około 2-3 minut.
Warszawa tworzy nowy model pomocy społecznej! [Gość Infor.pl]
07 lis 2025

Jak Warszawa łączy biznes, NGO-sy i samorząd w imię dobra społecznego? W świecie, w którym biznes liczy zyski, organizacje społeczne liczą każdą złotówkę, a samorządy mierzą się z ograniczonymi budżetami, pojawia się pomysł, który może realnie zmienić zasady gry. To Synergia RIKX – projekt Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia To MY, który pokazuje, że wspólne działanie trzech sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu, może przynieść nie tylko społeczne, ale też wymierne ekonomicznie korzyści.
Spółka w Delaware w 2026 to "must have" międzynarodowego biznesu?
07 lis 2025

Zbliżający się koniec roku to dla przedsiębiorców czas podsumowań, ale też strategicznego planowania. Dla firm działających międzynarodowo lub myślących o ekspansji za granicę, to idealny moment, by spojrzeć na swoją strukturę biznesową i podatkową z szerszej perspektywy. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, coraz więcej właścicieli firm poszukuje stabilnych, przejrzystych i przyjaznych jurysdykcji, które pozwalają skupić się na rozwoju, a nie na walce z biurokracją. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków jest Delaware – amerykański stan, który od lat uchodzi za światowe centrum przyjazne dla biznesu.
ZUS wypłaci 1500 zł! Wystarczy złożyć wniosek do 30 listopada 2025. Sprawdź, dla kogo te pieniądze
11 lis 2025

To jedna z tych ulg, o której wielu przedsiębiorców dowiaduje się za późno. Program „wakacji składkowych” ma dać właścicielom firm chwilę oddechu od comiesięcznych przelewów do ZUS-u. Można zyskać nawet 1500 zł, ale tylko pod warunkiem, że wniosek trafi do urzędu najpóźniej 30 listopada 2025 roku.

REKLAMA

Brak aktualizacji tej informacji w rejestrze oznacza poważne straty - utrata ulg, zwroty dotacji, jeżeli nie dopełnisz tego obowiązku w terminie
07 lis 2025

Od 1 stycznia 2025 roku obowiązuje już zmiana, która dotyka każdego przedsiębiorcy w Polsce. Nowa edycja Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) to nie tylko zwykła aktualizacja – to rewolucja w sposobie opisywania polskiego biznesu. Czy wiesz, że wybór niewłaściwego kodu może zamknąć Ci drogę do dotacji lub ulgi podatkowej?
Jak stoper i koncentracja ratują nas przed światem dystraktorów?
05 lis 2025

Przez lata próbowałem różnych systemów zarządzania sobą w czasie. Aplikacje, kalendarze, kanbany, mapy myśli. Wszystko ładnie wyglądało na prezentacjach, ale w codziennym chaosie pracy menedżera czy konsultanta – niewiele z tego zostawało.

REKLAMA