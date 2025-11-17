REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią

Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią

17 listopada 2025, 12:28
Kinga Piwowarska
oprac. Kinga Piwowarska
Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa Uniwersytetu Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych. Poniżej szczegółowa analiza badania.

Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią

Aż 78 proc. polskich przedsiębiorczyń prowadzi firmę samodzielnie, a co dziesiąta planuje zatrudnienie nowych pracowników w najbliższym roku. Co trzecia równolegle z prowadzeniem swojej działalności pracuje w zewnętrznej organizacji, a 38 proc. łączy prowadzenie firmy z opieką nad dziećmi i domem. Polki najczęściej prowadzą biznesy w branżach edukacji i szkoleń (15 proc.), beauty i wellness (14 proc.) oraz medycyny i zdrowia (13 proc.). Dane pochodzą z najnowszego badania towarzyszącego XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką.

Znaczny odsetek przedsiębiorczyń łączy prowadzenie firmy z innymi obowiązkami

Ponad ⅓ polskich przedsiębiorczyń (35 proc.) łączy prowadzenie własnej firmy z pracą w organizacji zewnętrznej – wskazują dane z najnowszego badania „Polki i przedsiębiorczość 2025: Profil działalności i skala zespołów” przeprowadzonego przez Grupę 4P na zlecenie Fundacji WłączeniPlus. Dla 22 proc. jest to praca na pełen etat, dla 8 proc. – na część etatu, a dla 5 proc. – dorywcza. Dodatkowo 38 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń deklaruje, że łączy prowadzenie firmy z zajmowaniem się domem i opieką nad dziećmi, a 5 proc. – nauką lub studiowaniem. Badanie towarzyszy XVII edycji konkursu Sukces Pisany Szminką, najstarszej i największej inicjatywy wspierającej przedsiębiorczość kobiet, a także liderki i liderów działających na rzecz równości, różnorodności oraz włączania w Polsce.

Polskie przedsiębiorczynie często pełnią kilka ról jednocześnie – prowadzą firmy, pracują zawodowo, zajmują się domem i rodziną, uczą się. To pokazuje ich niezwykłą determinację, ale też, jak wysoki koszt osobisty i zdrowotny ponoszą kobiety. To, czego dziś polska przedsiębiorczyni potrzebuje to wsparcia w domu. Nie tylko outsourcingu, ale i zaangażowania partnera. Rolą partnera nie jest „pomoc” przy dzieciach czy w domu, a bycie za codzienne obowiązki współodpowiedzialnym. Inicjatywy takie jak konkurs Sukces Pisany Szminką realnie wzmacniają pozycję kobiet i pomagają przekuwać codzienny wysiłek w trwały sukces – komentuje Olga Kozierowska, pomysłodawczyni konkursu Sukces Pisany Szminką, prezeska Fundacji WłączeniPlus.

Dyskryminacja płciowa w dostępie do finansowania wciąż obecna

Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych.

Blisko co 8. przedsiębiorczyni planuje zatrudnienie nowych pracowników

Aż 78 proc. ankietowanych przedsiębiorczyń prowadzi firmę samodzielnie, a 22 proc. deklaruje, że ma wspólnika lub wspólniczkę. Ponad ¼ badanych (28 proc.) zatrudnia pracowników, wśród nich 71 proc. więcej niż 4 osoby. Aż 12 proc. przedsiębiorczyń planuje zatrudnienie dodatkowych pracowników w najbliższym roku, jednak większość respondentek deklaruje, że nie przewiduje zmian w zatrudnieniu – wskazuje to 58 proc. ankietowanych.

Dane pokazują polskie przedsiębiorczynie jako grupę aktywną i różnorodną – samodzielnie prowadzą firmy, zatrudniają pracowników i działają w wielu branżach od edukacji po zdrowie i finanse. To dowód, że kobiety realnie kształtują rynek, tworzą miejsca pracy i wprowadzają innowacje. Jednocześnie wiele z nich wciąż stawia czoła wyzwaniom związanym z prowadzeniem firmy – mówi Aneta Gasparska, Kierownik ds. Marketingu DPD Polska, partnera kategorii Biznes Roku. – Dlatego tak ważne są konkursy i inicjatywy wspierające przedsiębiorczość kobiet, które pomagają im zdobywać wiedzę, kontakty i wsparcie potrzebne do rozwoju biznesu, by w pełni wykorzystać swój potencjał.

Co siódma bizneswoman prowadzi firmę w branży edukacji i szkoleń

Polskie przedsiębiorczynie najczęściej prowadzą swoje biznesy w sektorach edukacji i szkoleń (15 proc.), branży beauty i wellness (14 proc.) oraz medycynie i zdrowiu (13 proc.). Jednakowy odsetek – po 10 proc. – działa w sektorach marketingu i komunikacji, doradztwie i konsultingu, a także finansach i prawie.

Badanie na zlecenie Fundacji WłączeniPlus przeprowadzone zostało w listopadzie 2025 r. przez Grupę 4P z użyciem metodologii CAWI z wykorzystaniem licencjonowanego panelu zapewniającego reprezentatywność próby pod kątem płci, wieku, wielkości miejscowości zamieszkania oraz regionu na próbie Polek prowadzących własną firmę w wieku 18-70 lat.

Ważne

Od 17 lat konkurs Sukces Pisany Szminką nagradza polskie przedsiębiorczynie, aktywistki, działaczki społeczne, edukatorki, a także liderki i liderów oraz organizacje, które odważnie kształtują przyszłość, walcząc o równość, różnorodność i włączenie. To wyróżnienie dla ludzi zmieniających świat na lepsze. Do konkursu można zgłosić zarówno siebie, jak i nominować przedsiębiorczynię, którą chcielibyśmy wyróżnić, korzystając z formularza online na stronie www.konkurs.sukcespisanyszminka.pl w jednej z pięciu kategorii otwartych:

  • Biznes Roku: przychód powyżej 10 mln złotych,
  • Biznes Roku: przychód poniżej 10 mln złotych,
  • Start-up Roku,
  • Mikrobiznes,
  • Liderka w Nowych Technologiach,
  • Przedsiębiorcza Cudzoziemka.

Nominacje przyjmowane są do 31 grudnia br., a zgłoszenia konkursowe do 8 stycznia 2026 r. Organizator konkursu: Fundacja WłączeniPlus.

