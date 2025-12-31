Twoja firma może przepłacać podatek na leasingu od 2026 r. Limity uderzą w „kapitał”, ale odsetki nadal są w kosztach w 100%

Leasing aut w 2026: limity 100/150/225 tys. zł to nie koniec. „Ukryty” koszt dalej odliczysz w całości
Od 1 stycznia 2026 r. wchodzą nowe limity kosztów dla aut firmowych zależne od emisji CO2: 100 tys., 150 tys. lub 225 tys. zł. Pułapka? W leasingu wiele firm „ucina” w kosztach całą ratę. Tymczasem limit dotyczy tylko części kapitałowej, a część odsetkowa raty leasingowej pozostaje odliczalna w całości.
- Leasing samochodu w 2026 r.: limity 100/150/225 tys. zł uderzą w koszty. Ale odsetki w racie możesz nadal rozliczać w 100%
- Nowe limity od 1 stycznia 2026 r.: 100 000 zł, 150 000 zł albo 225 000 zł (zależnie od CO2)
- Dlaczego leasing będzie bolał bardziej, niż się wydaje?
- Rata leasingowa ma dwie części. Limit „widzi” tylko jedną z nich
- Najczęstszy błąd: limit liczony od całej raty leasingowej
- Ile to może dać? Dwa proste przykłady z ratą, gdzie odsetki robią różnicę
- Co zrobić już teraz, żeby od 2026 r. nie przepłacać podatku
- Pułapki: o czym nie zapomnieć, żeby nie wpaść w spór z fiskusem
- Najważniejsze do zapamiętania: limity 2026 nie kończą kosztów z leasingu
Leasing samochodu w 2026 r.: limity 100/150/225 tys. zł uderzą w koszty. Ale odsetki w racie możesz nadal rozliczać w 100%
Od 2026 roku przedsiębiorców czeka podatkowe „przykręcenie śruby” przy autach firmowych. Nowe limity kosztów uzyskania przychodu mają zależeć od emisji CO2 i w praktyce mocno obniżą to, co da się wrzucić w koszty przy droższych samochodach.
Jest jednak jeden element leasingu, o którym zaskakująco często zapomina biznes (a czasem nawet księgowość): rata leasingowa to nie jedna kwota. Składa się z części kapitałowej i odsetkowej – i to właśnie odsetki mogą uratować dużą część kosztów podatkowych po 1 stycznia 2026 r.
Nowe limity od 1 stycznia 2026 r.: 100 000 zł, 150 000 zł albo 225 000 zł (zależnie od CO2)
Zgodnie z opisywanymi zmianami, limit wartości auta osobowego, jaki można ująć w kosztach podatkowych, ma zależeć od emisji CO2:
- 225 000 zł – dla samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym (art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych) oraz dla pojazdu napędzanego wodorem (art. 2 pkt 15 tej ustawy),
- 150 000 zł – jeśli emisja CO2 (wg danych z centralnej ewidencji pojazdów) wynosi mniej niż 50 g/km,
- 100 000 zł – jeśli emisja CO2 (wg danych z centralnej ewidencji pojazdów) jest równa lub wyższa niż 50 g/km.
Dla wielu firm problemem nie są same liczby, tylko praktyczny skutek: auta droższe niż limit przestają „przechodzić” w kosztach w takim zakresie jak dotychczas – i to ma dotknąć także umów już trwających.
Dlaczego leasing będzie bolał bardziej, niż się wydaje?
Wiele firm działa dziś na prostym nawyku: „faktura za ratę leasingu = koszt”. Od 2026 r. takie podejście może oznaczać jedno z dwóch ryzyk:
- albo rozliczysz za mało (bo zastosujesz limit do całej raty i niepotrzebnie zetniesz koszty),
- albo rozliczysz za dużo (jeśli ktoś błędnie uzna, że limit w danym przypadku jest wyższy, np. błędnie określi emisję CO2 pojazdu) – a to już proszenie się o spór ze skarbówką.
Klucz do poprawnego (i korzystnego) rozliczenia jest w szczegółach raty.
Rata leasingowa ma dwie części. Limit „widzi” tylko jedną z nich
Rata leasingowa składa się z:
- części kapitałowej – to spłata wartości samochodu (lub jego utraty wartości w leasingu operacyjnym). To ta część ma podlegać nowym limitom od 2026 r.
- części odsetkowej (procentowej) – koszt finansowania, wynagrodzenie za kapitał. Ta część pozostaje kosztem w całości, bez limitu.
I to jest najważniejszy praktyczny wniosek: limity 100 000/150 000/225 000 zł nie „kasują” całej raty leasingu. One uderzają w część kapitałową. Odsetki działają inaczej.
Co mówi fiskus (ważne dla księgowości i kontroli)?
Warto mieć pod ręką podejście potwierdzone interpretacją: Dyrektor KIS w interpretacji z 11 lutego 2019 r. (nr 0115-KDIT3.4011.545.2018.2.MR) wskazał, że opłaty z leasingu podlegają ograniczeniu z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy tylko w części dotyczącej spłaty wartości samochodu osobowego, natomiast limit nie dotyczy części odsetkowej.
To dokładnie ten „haczyk”, przez który firmy potrafią tracić realne pieniądze.
Najczęstszy błąd: limit liczony od całej raty leasingowej
W praktyce błąd wygląda tak: księgowość dostaje co miesiąc fakturę na jedną kwotę, a w systemie księgowym „idzie” jedna pozycja kosztowa. Jeśli do tego dochodzi limit, część firm zaczyna ciąć całą ratę – zamiast tylko część kapitałową.
Efekt: oddajesz fiskusowi koszty, które nadal są legalnie odliczalne (odsetki).
Wzór kontrolny do szybkiego sprawdzenia (dla każdej raty)
Koszt podatkowy raty = (Część kapitałowa × proporcja limitu) + (Część odsetkowa × 100%)
Gdzie proporcja limitu to najprościej:
limit / wartość auta z umowy (dla celów limitu), np. gdy auto „wpada” w limit 100 000 zł, a jego wartość to 250 000 zł, to proporcja wynosi 100 000 / 250 000 = 0,4 (czyli 40% części kapitałowej jest do ujęcia w kosztach).
Uwaga praktyczna: proporcję i podstawę licz wg danych, które macie w dokumentach leasingu i zasad stosowanych przez księgowość w firmie (ważne: konsekwencja i dokumentacja).
Ile to może dać? Dwa proste przykłady z ratą, gdzie odsetki robią różnicę
Przykład 1: odsetki stanowią 75% raty
- cena auta: 250 000 zł netto
- limit: 100 000 zł (auto z emisją CO2 ≥ 50 g/km)
- rata: 5 000 zł netto miesięcznie, w tym:
- 1 250 zł część kapitałowa
- 3 750 zł część odsetkowa
W nowym systemie limit „dotknie” tylko 1 250 zł (kapitał). Natomiast 3 750 zł odsetek miesięcznie nadal zostaje kosztem bez limitu. To daje 45 000 zł rocznie kosztów (3 750 × 12), które łatwo „zgubić”, jeśli ktoś przytnie całą ratę. W 3 latach to aż 135 000 zł kosztów.
Powyższy przykład z wysoką częścią odsetkową wcale nie jest oderwany od rzeczywistości - tak wysoki udział części odsetkowej w racie jest możliwy zwłaszcza w przypadku tzw. leasingów bez wykupu, gdzie leasingobiorca spłaca w większości utratę wartości pojazdu za okres leasingu, a na koniec nie zamierza go wykupywać na własność.
Przykład 2: odsetki mniejsze, ale nadal robią robotę
- cena auta: 225 000 zł netto
- limit: 100 000 zł
- rata: 4 500 zł netto, w tym:
- 2 500 zł kapitał
- 2 000 zł odsetki
Tu również limit działa na kapitał, a odsetki (2 000 zł miesięcznie) zostają w kosztach w 100%. To 24 000 zł rocznie (2 000 × 12) i 72 000 zł w 3 lata, które firma może niepotrzebnie stracić podatkowo.
Co zrobić już teraz, żeby od 2026 r. nie przepłacać podatku
- Wyciągnij harmonogram leasingu i sprawdź, czy masz rozbicie rat - potrzebujesz dokumentu, w którym jest jasno pokazane, ile w racie jest kapitału, a ile odsetek. To może być:
- harmonogram spłat,
- umowa od leasingodawcy,
- faktury (czasem mają rozbicie, czasem nie).
- Ustal z księgowością zasadę: kapitał limitowany, odsetki bez limitu - w praktyce rozliczenie powinno rozdzielać:
- część kapitałową raty – z zastosowaniem limitu właściwego dla emisji CO2 (100/150/225 tys. zł),
- część odsetkową raty – w pełnej wysokości, bez limitu.
- Zweryfikuj faktury: jedna wspólna kwota na fakturze to proszenie się o błąd - jeżeli faktura pokazuje wyłącznie sumę raty, zadbaj o to, by księgowość miała twardą podstawę rozbicia (harmonogram / dokument od leasingodawcy).
- Planując kolejny leasing, patrz na konstrukcję finansowania (nie tylko na wysokość raty) - na udział odsetek w racie wpływają m.in.:
- stopy procentowe,
- okres umowy,
- wartość wykupu,
- marża leasingodawcy,
- konstrukcja leasingu (operacyjny vs finansowy).
Nie chodzi o „kombinowanie”, tylko o świadomość: w 2026 r. to, jak zbudowana jest rata, zacznie mieć jeszcze większe znaczenie podatkowe.
Pułapki: o czym nie zapomnieć, żeby nie wpaść w spór z fiskusem
- Sztuczne zawyżanie odsetek: jeśli struktura raty będzie wyglądała nieracjonalnie rynkowo, organ może to kwestionować.
- Dokumentacja: bez dokumentów potwierdzających podział raty na kapitał i odsetki łatwo przegrać dyskusję w razie kontroli.
- Konsekwencja działania: jeśli rozdzielasz kapitał i odsetki, rób to spójnie przez cały okres rozliczeń.
Najważniejsze do zapamiętania: limity 2026 nie kończą kosztów z leasingu
Od 1 stycznia 2026 r. limity 100 000/150 000/225 000 zł (zależne od emisji CO2) mają ograniczać koszty związane ze „spłatą wartości” auta. Ale w leasingu rata to dwie różne kategorie – a część odsetkowa raty leasingowej pozostaje odliczalna w całości.
Jeżeli Twoja firma (albo Twoja księgowość) stosuje limit do całej raty, ryzyko jest proste: płacisz wyższy podatek, mimo że przepisy pozwalają ująć odsetki w kosztach bez limitu.
Checklista do wysłania do księgowości
- Mam harmonogram/fakturę/umowę/inny dokument z rozbiciem: kapitał / odsetki
- Wiem, jaki limit dotyczy auta: 100k / 150k / 225k (wg CO2)
- Kapitał księgujemy z limitem, odsetki bez limitu
- Dokumenty od leasingodawcy archiwizujemy do kontroli
- Nie zmieniamy metody w trakcie leasingu (spójność rozliczeń)
Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 2269).
