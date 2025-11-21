REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Poradniki » "Zrób to sam" w prawie? To nie działa!

"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
21 listopada 2025, 04:00
Wojciech Országh
Wojciech Országh
Radca prawny specjalizujący się w prowadzeniu sporów sądowych oraz windykacji należności
oprac. Iga Leszczyńska
przedsiębiorca, dokumenty
"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Obecnie w internecie znaleźć można wszystko. Bez trudu znajdziemy gotowe wzory umów, regulaminów, czy całe polityki. Takie rozwiązania kuszą prostotą, szybkością i przede wszystkim brakiem kosztów. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z ogólnodostępnego wzoru nieznanego autora zamiast zapłacić za konsultację prawną i przygotowanie dokumentu przez profesjonalistę.

Problem jednak w tym, że prawo nie działa jak składanie mebli i nie ma uniwersalnych instrukcji, a każdy błąd bywa trudny (i drogi) do odkręcenia. Dlatego „zrób to sam” to jeden z najczęstszych powodów, dla których małe i średnie firmy lądują w tarapatach.

REKLAMA

REKLAMA

Dlaczego przedsiębiorcy wybierają "zrób to sam"?

Powody są zwykle bardzo logiczne. Niektóre umowy są bardzo krótkie i powierzchownie wydają się całkowicie nieskomplikowane, a wiele regulaminów można wygenerować online. Podobnie będzie w przypadku RODO i AML, gdzie internet oferuje mnóstwo gotowych rozwiązań. Najczęściej jednak bezrefleksyjne wykorzystanie takiego dokumentu prowadzi do większej szkody niż pożytku.

Z mojej praktyki wynika, że wzory umów najczęściej nie zapewniają klientowi należytej ochrony, nie pasują do jego modelu biznesowego, nie spełniają wymagań branżowych i regulacyjnych, a nadto są często nieaktualne. Generowane automatycznie regulaminy i polityki regularnie pomijają kluczowe obowiązki prawne, nie zapewniają zgodności regulacyjnej, czy nawet zawierają klauzule niedozwolone. Efekt? Dokumenty nie chronią przedsiębiorcy w razie ewentualnego sporu i narażają go na kary administracyjne. Za materializację tych ryzyk autor wzoru nie poniesie jednak odpowiedzialności. Powyższe dotyczy także procesu windykacji. Mało który przedsiębiorca właściwie określa datę wymagalności swojego roszczenia, czy prawidłowo nalicza odsetki i koszty rekompensaty za opóźnienie w zapłacie w transakcji handlowej.

Wielokrotnie spotkałem się już ze sporami, które powstały lub zostały przegrane wyłącznie w wyniku wadliwie przygotowanej umowy, czy z karami nałożonymi w wyniku posłużenia się regulaminem, czy polityką pobraną z internetu. Wspólny mianownik wszystkich tych spraw to wygoda, oszczędność i późniejsze koszty i stres wielokrotnie przewyższające koszt opracowania takiego dokumentu przez profesjonalistę.

REKLAMA

Dlaczego radca prawny zrobi to lepiej niż gotowy szablon z internetu? Profesjonalista opracowuje dokumentację prawną z uwzględnieniem indywidualnych cech przedsiębiorcy, jego modelu biznesowego oraz otoczenia rynkowego w realiach danej branży. Ponadto, profesjonalista wie więcej niż jest napisane w danym przepisie dzięki analizie orzecznictwa i komentarzy. Co więcej, za tak szyty na miarę dokument, radca prawny bierze całkowitą odpowiedzialność dyscyplinarną i majątkową.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Prawo to dziedzina, w której małe błędy mają doniosłe konsekwencje, a nieświadomość regulacji nie chroni przed odpowiedzialnością. Kwestie prawne warto powierzyć profesjonaliście, który zapewni firmie spokój i bezpieczeństwo.

Powiązane
Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
URE: 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t
20 lis 2025

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznaje 2,92 mld zł rekompensaty dla przedsiębiorstw z sektorów energochłonnych za 2024 r. Cena terminowych uprawnień do emisji wynosiła 406,21 zł/t. Jak uzyskać wsparcie z URE?
Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
20 lis 2025

W 2024 roku wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła 587 miliardów złotych. To ogromna pula pieniędzy, która co roku trafia do przedsiębiorców. W skali Unii Europejskiej znaczenie tego segmentu gospodarki jest jeszcze większe, bo zamówienia publiczne odpowiadają za około 20 procent unijnego PKB. Mimo to wśród 33 milionów firm w UE tylko 3,5 miliona w ogóle próbuje swoich sił w przetargach. Reszta stoi z boku, choć mogłaby zyskać nowe źródła przychodów i stabilne kontrakty.
"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!
21 lis 2025

Obecnie w internecie znaleźć można wszystko. Bez trudu znajdziemy gotowe wzory umów, regulaminów, czy całe polityki. Takie rozwiązania kuszą prostotą, szybkością i przede wszystkim brakiem kosztów. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z ogólnodostępnego wzoru nieznanego autora zamiast zapłacić za konsultację prawną i przygotowanie dokumentu przez profesjonalistę.
Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
19 lis 2025

Negocjacje poprzedzają zazwyczaj zawarcie bardziej skomplikowanych umów, w których do uzgodnienia pozostaje wiele elementów, często wymagających specjalistycznej wiedzy, wnikliwej oceny oraz refleksji. Negocjacje stanowią uporządkowany albo niezorganizowany przez strony ciąg wielu innych wzajemnie się uzupełniających albo wykluczających, w całości lub w części, oświadczeń, twierdzeń i zachowań, który dopiero na końcu ma doprowadzić do związania stron umową [1].

REKLAMA

"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
18 lis 2025

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.
Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
17 lis 2025

Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych. Poniżej szczegółowa analiza badania.
Kto może korzystać z wirtualnych kas fiskalnych po nowelizacji? Niższe koszty dla Twojej firmy
20 lis 2025

W świecie, gdzie płatności zbliżeniowe, e-faktury i zdalna praca stają się normą, tradycyjne, fizyczne kasy fiskalne mogą wydawać się reliktem przeszłości. Dla wielu przedsiębiorców w Polsce, to właśnie oprogramowanie zastępuje dziś rolę tradycyjnego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Mowa o kasach fiskalnych w postaci oprogramowania, zwanych również kasami wirtualnymi lub kasami online w wersji software’owej. Katalog branż mogących z nich korzystać nie jest jednak zbyt szeroki. Na szczęście ostatnio uległ poszerzeniu - sprawdź, czy Twoja branża jest na liście.
Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
12 lis 2025

W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nietrudno o pomyłkę. Jednym z poważniejszych błędów może być dokonanie przelewu na rachunek, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Co to oznacza i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy? Czy można naprawić taki błąd?

REKLAMA

Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
12 lis 2025

Polski system informacyjny dla przedsiębiorców przechodzi fundamentalną modernizację. Nowa ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu zintegrowanie kluczowych danych o podmiotach gospodarczych w jednym miejscu. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory musieli przeglądać kilka systemów i kontaktować się z różnymi urzędami, by zweryfikować status kontrahenta, zyskują narzędzie, które ma szanse znacząco usprawnić ich codzienną działalność. Możliwe będzie uzyskanie informacji, czy dany przedsiębiorca został zarejestrowany i figuruje w wykazie podatników VAT. Ustawa przewiduje współpracę i wymianę informacji pomiędzy systemami PIP i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niektórych informacji zawartych w wykazie podatników VAT (dane identyfikacyjne oraz informacja o statusie podmiotu).
Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowna pomyłka! Nie popełnij tego błędu
19 lis 2025

Po 11 listopada, kolejne duże święta wolne od pracy za miesiąc z hakiem. Urlopy na ten czas są właśnie planowane, albo już zaklepane. A jeszcze rok temu w wielu firmach w Wigilię Bożego Narodzenia praca wrzała. Ale czy w tym roku wszystko odbędzie się zgodnie z nowym prawem? Państwowa Inspekcja Pracy rzuca na stół twarde ostrzeżenie, a złamanie przepisów dotyczących pracy w Wigilię to prosta droga do finansowej katastrofy dla pracodawcy. Kary mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych, a celem kontrolerów PIP może być w tym roku praca w Wigilię. Sprawdź, czy nie igrasz z ogniem, jeżeli i w tym roku masz na ten dzień zaplanowaną pracę dla swoich podwładnych, albo z roztargnienia zapomniałeś, że od tego roku Wigilia musi być wolna od pracy.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA