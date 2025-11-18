REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » "Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]

"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
18 listopada 2025, 11:34
Kinga Olszacka
Kinga Olszacka
Z Infor.pl związana od grudnia 2022 r.
pralka fabryka
"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.

Kondycja polskiej branży AGD

Infor.pl: Jak dziś wygląda kondycja polskiej branży AGD – zarówno pod względem produkcji, eksportu, jak i popytu krajowego?

Wojciech Konecki: Walczymy, choć sytuacja nie jest łatwa. Okres pandemii COVID-19 był dla branży stosunkowo korzystny – wielu konsumentów inwestowało wtedy w remonty i zakup nowego sprzętu, co „ściągnęło” część obecnego popytu z kolejnych lat. W efekcie dziś krajowa konsumpcja jest o ok. 5% niższa niż przed rokiem. Niestety, podobny trend obserwujemy na większości rynków europejskich, które są głównymi odbiorcami naszej produkcji, dlatego spadki odczuwalne są we wszystkich fabrykach i praktycznie we wszystkich grupach produktowych. Mimo to pozostajemy umiarkowanymi optymistami – wierzymy, że wraz ze wzrostem siły nabywczej konsumentów oraz stabilizacją rynku energii popyt zacznie się odbudowywać.

REKLAMA

REKLAMA

Jakie główne wyzwania stoją dziś przed producentami AGD w Polsce?

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, jednak coraz silniej odczuwamy konkurencję spoza UE, szczególnie ze strony Chin i Turcji. Tamtejsi producenci oferują stosunkowo tanie, ale też coraz bardziej zaawansowane technologicznie sprzęty. Dlatego nasze centra badawczo-rozwojowe muszą działać bardzo efektywnie, by utrzymać przewagę jakościową i innowacyjną. Kolejnym problemem jest rynek pracy – według naszych prognoz, po spodziewanym ożywieniu popytu możemy stanąć przed dużymi trudnościami w pozyskaniu pracowników, zarówno wykwalifikowanych techników, jak i inżynierów. To zresztą wyzwanie nie tylko dla przemysłu AGD, ale też dla całego sektora przetwórczego czy rolnictwa.

Dlaczego regulacje – zarówno krajowe, jak i unijne – mają tak duży wpływ na rozwój branży? Czy obecne przepisy raczej wspierają, czy hamują inwestycje w Polsce?

Nie można powiedzieć, że w skali europejskiej, przepisy wprost hamują rozwój, ale z pewnością go nie wspierają. Zbyt często mamy do czynienia z regulacjami oderwanymi od realiów gospodarczych. Przykładowo, w Brukseli powstają pomysły, by duże AGD transportować wyłącznie w opakowaniach wielokrotnego użytku – co w praktyce bywa niemożliwe. Nakładane są także wysokie kary za niezebranie odpadów, których fizycznie na rynku nie ma. Takie przepisy nie tylko generują koszty, ale też zniechęcają mniejsze firmy do inwestowania i rozwoju w branży, ograniczając konkurencję i różnorodność oferty dla konsumentów.

Jako kraj nadal się bronimy, ale wejście w życie nowych regulacji – takich jak CBAM czy ETS2 – może znacząco pogorszyć naszą pozycję kosztową wobec producentów spoza UE. Dlatego potrzebujemy realnego wsparcia i wyrównania szans konkurencyjnych.

REKLAMA

Wymiana starych urządzeń na nowoczesne i energooszczędne

W „Manifeście polskiego przemysłu AGD” APPLiA wskazała potrzebę m.in. programu wymiany przestarzałego sprzętu i walki z nieuczciwym importem. Jakie konkretne rozwiązania prawne uważa Pan za najpilniejsze?

Potrzebujemy programów, które realnie stymulują konsumpcję i wspierają modernizację sprzętu – podobnych do rządowych inicjatyw takich jak Czyste Powietrze czy Mój Prąd. Wymiana starych urządzeń na nowoczesne i energooszczędne to nie tylko wsparcie dla przemysłu, ale także wymierna korzyść dla gospodarki, środowiska i domowych budżetów – dlatego uważamy, że warto wesprzeć zakup najefektywniejszych produktów AGD.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy - tę ideę promujemy w kampanii „Zmień na lepsze”, zachęcającej konsumentów do wymiany przestarzałego sprzętu zużywającego nadmierne ilości energii i wody. Liczymy, że decydenci oraz instytucje finansowe dostrzegą potencjał takich działań i włączą się w ich wspieranie – bo to inwestycja, która przynosi korzyści wszystkim.

Jak branża AGD odczuwa skutki niedoboru pracowników technicznych? Czy obecne regulacje dotyczące rynku pracy i szkolnictwa zawodowego odpowiadają realnym potrzebom producentów?

Sytuacja już dziś jest trudna, a w perspektywie kilku lat stanie się krytyczna. Demografia jest nieubłagana – niska dzietność i starzejące się społeczeństwo doprowadzą do niedoboru pracowników oraz problemów z utrzymaniem systemu emerytalnego. Dlatego kluczowe jest pilne wzmocnienie szkolnictwa zawodowego i technicznego, szczególnie w obszarach automatyki, robotyki i mechatroniki. Równocześnie państwo powinno wdrożyć skuteczne programy wspierające młode rodziny – bez poprawy sytuacji demograficznej żaden sektor przemysłu nie będzie miał stabilnych podstaw rozwoju.

Unia Europejska przygotowuje szereg nowych regulacji – od „prawa do naprawy” po cyfrowy paszport produktu. Jak te zmiany mogą przełożyć się na codzienne funkcjonowanie producentów AGD w Polsce?

Musimy się do nich dostosować – niektóre z tych regulacji są słuszne i potrzebne, zwłaszcza w kontekście zrównoważonego rozwoju i gospodarki o obiegu zamkniętym. Jednak w wielu przypadkach skutki ekonomiczne są niedoszacowane. Przykładowo, wymogi dotyczące projektowania produktów łatwych w recyklingu są słuszne, ale ich wdrożenie wymaga ogromnych inwestycji w badania, rozwój i nowe technologie. Z kolei obowiązek utrzymywania zapasów części zamiennych przez 7–10 lat po zakończeniu produkcji danego modelu może prowadzić do ogromnego marnotrawstwa i kosztów logistycznych.

Nowe regulacje a rozwój

Czy wśród nowych unijnych przepisów widzi Pan również możliwości rozwoju – na przykład w obszarze innowacji, gospodarki o obiegu zamkniętym czy efektywności energetycznej?

Tak, zdecydowanie. Nowe regulacje mogą stymulować rozwój innowacji, przyspieszać transformację ekologiczną i energetyczną oraz wymuszać bardziej zrównoważone modele produkcji. Jednak realne wykorzystanie tych szans wymaga ogromnych nakładów finansowych i technologicznych – a na to stać głównie największe, globalne koncerny. Dla mniejszych producentów konieczne są mechanizmy wsparcia, aby mogli uczestniczyć w tej transformacji na równych zasadach.

Jakie działania – regulacyjne, inwestycyjne czy edukacyjne – powinny zostać podjęte w Polsce, aby utrzymać konkurencyjność sektora AGD i wzmocnić jego pozycję w Europie?

Priorytetem powinno być ograniczenie biurokracji i uproszczenie przepisów, które dziś nadmiernie obciążają przedsiębiorstwa. Potrzebny jest rzeczywisty dialog pomiędzy rządem, biznesem i stroną społeczną, a także działania na rzecz zapewnienia stabilnych i konkurencyjnych kosztów energii.

Równocześnie musimy zadbać o rozwój kompetencji – zarówno zawodowych, jak i inżynierskich – oraz o dostęp do nowoczesnych technologii, surowców krytycznych i komponentów, zwłaszcza półprzewodników. Dyskusje o skracaniu tygodnia pracy czy gwałtownym wzroście płacy minimalnej powinny być prowadzone z dużą ostrożnością, by nie osłabić konkurencyjności przemysłu. Tylko spójna, długofalowa strategia może zapewnić, że Polska utrzyma pozycję lidera europejskiego rynku AGD.

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Kinga Olszacka.

Wojciech Konecki

Wojciech Konecki

Źródło zewnętrzne

Powiązane
Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
18 lis 2025

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.
Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
17 lis 2025

Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych. Poniżej szczegółowa analiza badania.
Czy Wigilia 2025 jest dniem wolnym od pracy dla wszystkich? Wyjaśniamy
15 lis 2025

Czy Wigilia w 2025 roku będzie dniem wolnym od pracy dla wszystkich? W tym roku odpowiedź jest naprawdę istotna, bo zmieniły się przepisy. Ustawa uchwalona pod koniec 2024 roku wprowadziła ważną nowość - 24 grudnia ma stać się dniem ustawowo wolnym od pracy. Co to oznacza w praktyce i czy faktycznie nikt nie będzie wtedy pracował?
Kto może korzystać z wirtualnych kas fiskalnych po nowelizacji? Niższe koszty dla Twojej firmy
16 lis 2025

W świecie, gdzie płatności zbliżeniowe, e-faktury i zdalna praca stają się normą, tradycyjne, fizyczne kasy fiskalne mogą wydawać się reliktem przeszłości. Dla wielu przedsiębiorców w Polsce, to właśnie oprogramowanie zastępuje dziś rolę tradycyjnego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Mowa o kasach fiskalnych w postaci oprogramowania, zwanych również kasami wirtualnymi lub kasami online w wersji software’owej. Katalog branż mogących z nich korzystać nie jest jednak zbyt szeroki. Na szczęście ostatnio uległ poszerzeniu - sprawdź, czy Twoja branża jest na liście.

REKLAMA

Co zrobić, gdy płatność trafiła na rachunek spoza białej listy?
12 lis 2025

W codziennym prowadzeniu działalności gospodarczej nietrudno o pomyłkę. Jednym z poważniejszych błędów może być dokonanie przelewu na rachunek, który nie znajduje się na tzw. białej liście podatników VAT. Co to oznacza i jakie konsekwencje grożą przedsiębiorcy? Czy można naprawić taki błąd?
Zmiany dla przedsiębiorców: nowa ustawa zmienia dostęp do informacji o VAT i ułatwi prowadzenie biznesu
12 lis 2025

Polski system informacyjny dla przedsiębiorców przechodzi fundamentalną modernizację. Nowa ustawa wprowadza rozwiązania mające na celu zintegrowanie kluczowych danych o podmiotach gospodarczych w jednym miejscu. Przedsiębiorcy, którzy do tej pory musieli przeglądać kilka systemów i kontaktować się z różnymi urzędami, by zweryfikować status kontrahenta, zyskują narzędzie, które ma szanse znacząco usprawnić ich codzienną działalność. Możliwe będzie uzyskanie informacji, czy dany przedsiębiorca został zarejestrowany i figuruje w wykazie podatników VAT. Ustawa przewiduje współpracę i wymianę informacji pomiędzy systemami PIP i Krajowej Administracji Skarbowej w zakresie niektórych informacji zawartych w wykazie podatników VAT (dane identyfikacyjne oraz informacja o statusie podmiotu).
Wigilia w firmie? W tym roku to będzie kosztowna pomyłka! Nie popełnij tego błędu
16 lis 2025

Po 11 listopada, kolejne duże święta wolne od pracy za miesiąc z hakiem. Urlopy na ten czas są właśnie planowane, albo już zaklepane. A jeszcze rok temu w wielu firmach w Wigilię Bożego Narodzenia praca wrzała. Ale czy w tym roku wszystko odbędzie się zgodnie z nowym prawem? Państwowa Inspekcja Pracy rzuca na stół twarde ostrzeżenie, a złamanie przepisów dotyczących pracy w Wigilię to prosta droga do finansowej katastrofy dla pracodawcy. Kary mogą sięgnąć dziesiątek tysięcy złotych, a celem kontrolerów PIP może być w tym roku praca w Wigilię. Sprawdź, czy nie igrasz z ogniem, jeżeli i w tym roku masz na ten dzień zaplanowaną pracę dla swoich podwładnych, albo z roztargnienia zapomniałeś, że od tego roku Wigilia musi być wolna od pracy.
E-rezydencja w Estonii. Już 2,6 tys. Polaków posiada kartę e-Residency. Założenie firmy trwa 5 minut
10 lis 2025

E-rezydencja w Estonii cieszy się dużą popularnością. Już 2,6 tys. Polaków posiada kartę e-Residency. Firmę zakłada się online i trwa to 5 minut. Następnie wypełnianie dokumentacji i raportowania podatkowego zajmuje około 2-3 minut.

REKLAMA

Warszawa tworzy nowy model pomocy społecznej! [Gość Infor.pl]
07 lis 2025

Jak Warszawa łączy biznes, NGO-sy i samorząd w imię dobra społecznego? W świecie, w którym biznes liczy zyski, organizacje społeczne liczą każdą złotówkę, a samorządy mierzą się z ograniczonymi budżetami, pojawia się pomysł, który może realnie zmienić zasady gry. To Synergia RIKX – projekt Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia To MY, który pokazuje, że wspólne działanie trzech sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu, może przynieść nie tylko społeczne, ale też wymierne ekonomicznie korzyści.
Spółka w Delaware w 2026 to "must have" międzynarodowego biznesu?
07 lis 2025

Zbliżający się koniec roku to dla przedsiębiorców czas podsumowań, ale też strategicznego planowania. Dla firm działających międzynarodowo lub myślących o ekspansji za granicę, to idealny moment, by spojrzeć na swoją strukturę biznesową i podatkową z szerszej perspektywy. W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu prawnym i gospodarczym, coraz więcej właścicieli firm poszukuje stabilnych, przejrzystych i przyjaznych jurysdykcji, które pozwalają skupić się na rozwoju, a nie na walce z biurokracją. Jednym z najczęściej wybieranych kierunków jest Delaware – amerykański stan, który od lat uchodzi za światowe centrum przyjazne dla biznesu.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA