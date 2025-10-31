REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Aktualności » Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]

Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
31 października 2025, 11:00
[Data aktualizacji 31 października 2025, 12:13]
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
Polskie firmy podbijają amerykę
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
INFOR

REKLAMA

REKLAMA

Współpraca polsko-amerykańska to temat, który od lat przyciąga uwagę — nie tylko polityków, ale też przedsiębiorców, naukowców i ludzi kultury. Fundacja Kościuszkowska, działająca już od stu lat, jest jednym z filarów tej relacji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie Gość Infor.pl, Wojciech Voytek Jackowski — powiernik Fundacji i prawnik pracujący w Nowym Jorku — opowiedział o tym, jak dziś wyglądają kontakty gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak rozwijają się polskie startupy za oceanem i jakie szanse przynosi era sztucznej inteligencji.

Polskie firmy coraz śmielej wchodzą do USA Jeszcze niedawno rozmowy o relacjach gospodarczych między Polską a USA skupiały się głównie na tym, jak przyciągnąć amerykańskie inwestycje do Polski. Dziś kierunek się odwraca — coraz więcej polskich firm szuka możliwości rozwoju w Stanach Zjednoczonych.

REKLAMA

REKLAMA

Jackowski zauważa, że to już nie tylko pojedyncze startupy, ale również średnie i duże spółki zaczynają budować swoją obecność w USA: „Po przetestowaniu swojego modelu biznesowego w Polsce, coraz więcej firm chce rozbudowywać infrastrukturę w Stanach — budują fabryki, magazyny, biura. Widzimy coraz większe zainteresowanie rynkiem amerykańskim.” Przykładem jest choćby firma Fakro, która otworzyła fabrykę w Stanach Zjednoczonych, odpowiadając na lokalne zapotrzebowanie.

Startupy: od konserwatywnej Polski po ryzykowną Amerykę

Jackowski zwraca uwagę na fundamentalną różnicę między polskim a amerykańskim rynkiem kapitałowym. W Polsce — jak mówi — inwestorzy wciąż podchodzą ostrożnie do ryzyka: „Nie mamy jeszcze takiej kultury inwestowania, w której akceptuje się, że pięć startupów upadnie, a szósty przyniesie gigantyczny zwrot. W Stanach to normalne.”

W USA dominują prywatne fundusze, aniołowie biznesu i kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), które napędzają rozwój innowacyjnych firm. Tam system wspierania startupów — od inkubacji po akcelerację — jest mocno rozbudowany, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.

REKLAMA

Fundacja Kościuszkowska: wsparcie, kontakty i 100 lat doświadczenia

Fundacja Kościuszkowska od stu lat buduje mosty między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dziś, oprócz swojej misji kulturalno-edukacyjnej, coraz mocniej angażuje się w wspieranie współpracy gospodarczej.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Jackowski tłumaczy: „Fundacja ma sieć oddziałów w wielu stanach — na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Dzięki temu możemy łączyć polskie firmy z amerykańskim środowiskiem akademickim i biznesowym. Pomagamy dotrzeć do izb handlowych, doradzamy, z kim rozmawiać i jak się poruszać na tamtejszym rynku.”

Świat się zmienia: z globalizacji w stronę regionalnych partnerstw Zdaniem Jackowskiego, współczesna geopolityka wymusza przemyślenie strategii współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

Globalizacja, jaką znaliśmy przez ostatnie 30 lat, się kończy. Wchodzimy w epokę regionalizacji. Ale zamiast rywalizacji między UE a USA, powinniśmy myśleć o kooperacji — zwłaszcza wobec konkurencji ze strony Chin.” Dodał też, że Polska, z racji swojej pozycji w regionie i rosnącej gospodarki, coraz częściej jest postrzegana jako lider w Europie Środkowo-Wschodniej i ważny partner w ramach NATO.

Sztuczna inteligencja — nowa płaszczyzna współpracy Jednym z tematów rozmowy była także sztuczna inteligencja, którą Jackowski nazywa „gospodarką przyszłości”. „Ameryka chce być globalnym liderem w AI, tak jak była w końcu XIX wieku liderem industrializacji. Inwestuje ogromne prywatne środki w rozwój firm takich jak OpenAI czy XAI.”

Polska — jego zdaniem — ma szansę znaleźć w tym procesie swoją niszę. „To wielka okazja dla polskich przedsiębiorstw technologicznych i firm z sektora obronnego. AI to nie tylko technologia, to nowa przestrzeń gospodarcza, w której możemy być obecni.”

Polonia i wpływ na amerykańską politykę

Polacy mieszkający w USA — jak mówi Jackowski — stają się coraz bardziej zauważalną grupą. „W kampaniach wyborczych kandydaci coraz częściej zwracają się bezpośrednio do Polonii. Polska jest postrzegana jako odpowiedzialny, dynamicznie rozwijający się kraj, co przekłada się na pozytywny obraz naszej społeczności w Stanach.”

Od prokuratora do powiernika Fundacji

Na zakończenie rozmowy Jackowski opowiedział o swojej drodze zawodowej — od prokuratora na Brooklynie po lidera w środowisku polonijnym. Praca w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości — jak mówi — nauczyła go praktycznego podejścia do prawa i ludzi. „To doświadczenie, które trudno zdobyć w Europie. Praca przed ławą przysięgłych uczy odpowiedzialności i odwagi.”

Most zbudowany na wartościach

Fundacja Kościuszkowska łączy od stu lat — ludzi, idee i gospodarki. W erze geopolitycznych zmian i technologicznych przełomów ta misja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Bo jak podkreśla Jackowski, współpraca między Polską a USA to nie tylko biznes, ale także wspólne wartości, które trwają mimo zmieniającego się świata.

Powiązane
KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]
KSeF: Pomoc dla przedsiębiorców czy nowy ból głowy? Fakty i mity wokół Krajowego Systemu e-Faktur [Gość Infor.pl]
PKO Leasing nadal na czele, rynek z wolniejszym wzrostem – leasing w 2025 roku [Gość Infor.pl]
PKO Leasing nadal na czele, rynek z wolniejszym wzrostem – leasing w 2025 roku [Gość Infor.pl]
Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?
Ministerstwo Finansów i KAS: budujemy Tax Morale. Czy moralność podatkowa zastąpi mechanizmy kontroli podatkowej?
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

Źródło: INFOR
Wersja do druku
Napisz do nas
Zapisz się na newsletter

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

REKLAMA

Moja firma
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Cesja umowy leasingu samochodu osobowego – ujęcie podatkowe po stronie "przejmującego" leasing
31 paź 2025

W praktyce gospodarczej często zdarza się, że leasingobiorca korzystający z samochodu osobowego na podstawie umowy leasingu operacyjnego decyduje się przenieść swoje prawa i obowiązki na inny podmiot. Taka transakcja nazywana jest cesją umowy leasingu.
Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]
31 paź 2025

Współpraca polsko-amerykańska to temat, który od lat przyciąga uwagę — nie tylko polityków, ale też przedsiębiorców, naukowców i ludzi kultury. Fundacja Kościuszkowska, działająca już od stu lat, jest jednym z filarów tej relacji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie Gość Infor.pl, Wojciech Voytek Jackowski — powiernik Fundacji i prawnik pracujący w Nowym Jorku — opowiedział o tym, jak dziś wyglądają kontakty gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak rozwijają się polskie startupy za oceanem i jakie szanse przynosi era sztucznej inteligencji.
Gdy motywacja spada. Sprawdzone sposoby na odzyskanie chęci do działania
30 paź 2025

Zaangażowanie pracowników to nie tylko wskaźnik nastrojów w zespołach, lecz realny czynnik decydujący o efektywności i kondycji finansowej organizacji. Jak pokazuje raport Gallupa „State of the Global Workplace 2025”, firmy z wysokim poziomem zaangażowania osiągają o 23 proc. wyższą rentowność i o 18 proc. lepszą produktywność niż konkurencja. Jednocześnie dane z tego samego badania są alarmujące – globalny poziom zaangażowania spadł z 23 do 21 proc., co oznacza, że aż czterech na pięciu pracowników nie czuje silnej więzi z miejscem pracy. Jak odwrócić ten trend?
Niezwykli ludzie. Jak wzbogacać kulturę organizacji dzięki talentom osób z niepełnosprawnością?
28 paź 2025

Najważniejszym kapitałem każdej organizacji są ludzie – to oni kształtują kulturę, rozwój i pozycję firmy na rynku. Dobrze dobrany zespół udźwignie ogromne wymagania, często przewyższając pokładane w nich oczekiwania, natomiast niewłaściwie dobrany lub źle zarządzany – może osłabić firmę i jej relacje z klientami. Integralnym elementem dojrzałej kultury organizacyjnej staje się dziś świadome włączanie różnorodności, w tym także osób z niepełnosprawnością.

REKLAMA

Ogólne warunki umowy często nie są wiążące. Mimo że są dostępne
27 paź 2025

Wiele firm – także dużych – zakłada, że sam fakt opublikowania wzorca umownego oznacza, iż automatycznie obowiązuje on drugą stronę. To założenie jest błędne. Może być nie tylko rozczarowujące, ale i kosztowne.

Wakacje od ZUS 2025: pół miliona przedsiębiorców wciąż może z nich skorzystać w tym roku. Czy planują zrobić to w listopadzie i grudniu
30 paź 2025

Na 0,5 mln przedsiębiorców jeszcze w tym roku czekają wakacje, w kieszeni zostanie im z tego powodu 360 mln zł. Zwolnienia ze składki na własne ubezpieczenia społeczne, tzw. wakacje od ZUS-u, w tym roku uzyskało 885,5 tys. podmiotów. Te pół miliona przedsiębiorców, prawdopodobnie zaplanowało wakacje od ZUS-u na końcowe miesiące roku.

Firma w Czechach w 2026 roku – dlaczego warto?
24 paź 2025

Czechy od lat należą do najatrakcyjniejszych krajów w Europie dla przedsiębiorców z Polski, którzy szukają stabilnego, przejrzystego i przyjaznego środowiska do prowadzenia biznesu. W 2025 roku to zainteresowanie nie tylko nie słabnie, ale wręcz rośnie. Coraz więcej osób rozważa przeniesienie działalności gospodarczej za południową granicę – nie z powodu chęci ucieczki przed obowiązkami, lecz po to, by zyskać normalne warunki do pracy i rozwoju firmy.
Faktoring bije rekordy w Polsce. Ponad 31 tysięcy firm finansuje się bez kredytu
24 paź 2025

Coraz więcej polskich przedsiębiorców wybiera faktoring jako sposób na poprawę płynności finansowej. Z danych Polskiego Związku Faktorów wynika, że po trzech kwartałach 2025 roku firmy zrzeszone w organizacji sfinansowały faktury o łącznej wartości 376,7 mld to o 9,3 proc. więcej niż rok wcześniej. Z usług faktorów korzysta już ponad 31 tysięcy przedsiębiorstw.

REKLAMA

PKO Leasing nadal na czele, rynek z wolniejszym wzrostem – leasing w 2025 roku [Gość Infor.pl]
23 paź 2025

Polski rynek leasingu po trzech kwartałach 2025 roku wyraźnie zwalnia. Po latach dwucyfrowych wzrostów branża wchodzi w fazę dojrzewania – prognozowany roczny wynik to zaledwie jednocyfrowy przyrost. Mimo spowolnienia, lider rynku – PKO Leasing – utrzymuje pozycję z bezpieczną przewagą nad konkurencją.
Bardzo dobra wiadomość dla firm transportowych: rząd uruchamia dopłaty do tachografów. Oto na jakich nowych zasadach skorzystają z dotacji przewoźnicy
22 paź 2025

Rząd uruchamia dopłaty do tachografów – na jakich nowych zasadach będzie przyznawane wsparcie dla przewoźników?Ministerstwo Infrastruktury 14 października 2025 opublikowało rozporządzenie w zakresie dofinansowania do wymiany tachografów.

REKLAMA