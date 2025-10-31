Startupy, AI i biznes: Polska coraz mocniej w grze o rynek USA [Gość Infor.pl]

Współpraca polsko-amerykańska to temat, który od lat przyciąga uwagę — nie tylko polityków, ale też przedsiębiorców, naukowców i ludzi kultury. Fundacja Kościuszkowska, działająca już od stu lat, jest jednym z filarów tej relacji. W rozmowie z Szymonem Glonkiem w programie Gość Infor.pl, Wojciech Voytek Jackowski — powiernik Fundacji i prawnik pracujący w Nowym Jorku — opowiedział o tym, jak dziś wyglądają kontakty gospodarcze między Polską a Stanami Zjednoczonymi, jak rozwijają się polskie startupy za oceanem i jakie szanse przynosi era sztucznej inteligencji.

Polskie firmy coraz śmielej wchodzą do USA Jeszcze niedawno rozmowy o relacjach gospodarczych między Polską a USA skupiały się głównie na tym, jak przyciągnąć amerykańskie inwestycje do Polski. Dziś kierunek się odwraca — coraz więcej polskich firm szuka możliwości rozwoju w Stanach Zjednoczonych.

Jackowski zauważa, że to już nie tylko pojedyncze startupy, ale również średnie i duże spółki zaczynają budować swoją obecność w USA: „Po przetestowaniu swojego modelu biznesowego w Polsce, coraz więcej firm chce rozbudowywać infrastrukturę w Stanach — budują fabryki, magazyny, biura. Widzimy coraz większe zainteresowanie rynkiem amerykańskim.” Przykładem jest choćby firma Fakro, która otworzyła fabrykę w Stanach Zjednoczonych, odpowiadając na lokalne zapotrzebowanie.

Startupy: od konserwatywnej Polski po ryzykowną Amerykę

Jackowski zwraca uwagę na fundamentalną różnicę między polskim a amerykańskim rynkiem kapitałowym. W Polsce — jak mówi — inwestorzy wciąż podchodzą ostrożnie do ryzyka: „Nie mamy jeszcze takiej kultury inwestowania, w której akceptuje się, że pięć startupów upadnie, a szósty przyniesie gigantyczny zwrot. W Stanach to normalne.”

W USA dominują prywatne fundusze, aniołowie biznesu i kapitał wysokiego ryzyka (venture capital), które napędzają rozwój innowacyjnych firm. Tam system wspierania startupów — od inkubacji po akcelerację — jest mocno rozbudowany, zwłaszcza w Dolinie Krzemowej.

Fundacja Kościuszkowska: wsparcie, kontakty i 100 lat doświadczenia

Fundacja Kościuszkowska od stu lat buduje mosty między Polską a Stanami Zjednoczonymi. Dziś, oprócz swojej misji kulturalno-edukacyjnej, coraz mocniej angażuje się w wspieranie współpracy gospodarczej.

Jackowski tłumaczy: „Fundacja ma sieć oddziałów w wielu stanach — na wschodnim i zachodnim wybrzeżu. Dzięki temu możemy łączyć polskie firmy z amerykańskim środowiskiem akademickim i biznesowym. Pomagamy dotrzeć do izb handlowych, doradzamy, z kim rozmawiać i jak się poruszać na tamtejszym rynku.”

Świat się zmienia: z globalizacji w stronę regionalnych partnerstw Zdaniem Jackowskiego, współczesna geopolityka wymusza przemyślenie strategii współpracy między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi.

„Globalizacja, jaką znaliśmy przez ostatnie 30 lat, się kończy. Wchodzimy w epokę regionalizacji. Ale zamiast rywalizacji między UE a USA, powinniśmy myśleć o kooperacji — zwłaszcza wobec konkurencji ze strony Chin.” Dodał też, że Polska, z racji swojej pozycji w regionie i rosnącej gospodarki, coraz częściej jest postrzegana jako lider w Europie Środkowo-Wschodniej i ważny partner w ramach NATO.

Sztuczna inteligencja — nowa płaszczyzna współpracy Jednym z tematów rozmowy była także sztuczna inteligencja, którą Jackowski nazywa „gospodarką przyszłości”. „Ameryka chce być globalnym liderem w AI, tak jak była w końcu XIX wieku liderem industrializacji. Inwestuje ogromne prywatne środki w rozwój firm takich jak OpenAI czy XAI.”

Polska — jego zdaniem — ma szansę znaleźć w tym procesie swoją niszę. „To wielka okazja dla polskich przedsiębiorstw technologicznych i firm z sektora obronnego. AI to nie tylko technologia, to nowa przestrzeń gospodarcza, w której możemy być obecni.”

Polonia i wpływ na amerykańską politykę

Polacy mieszkający w USA — jak mówi Jackowski — stają się coraz bardziej zauważalną grupą. „W kampaniach wyborczych kandydaci coraz częściej zwracają się bezpośrednio do Polonii. Polska jest postrzegana jako odpowiedzialny, dynamicznie rozwijający się kraj, co przekłada się na pozytywny obraz naszej społeczności w Stanach.”

Od prokuratora do powiernika Fundacji

Na zakończenie rozmowy Jackowski opowiedział o swojej drodze zawodowej — od prokuratora na Brooklynie po lidera w środowisku polonijnym. Praca w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości — jak mówi — nauczyła go praktycznego podejścia do prawa i ludzi. „To doświadczenie, które trudno zdobyć w Europie. Praca przed ławą przysięgłych uczy odpowiedzialności i odwagi.”

Most zbudowany na wartościach

Fundacja Kościuszkowska łączy od stu lat — ludzi, idee i gospodarki. W erze geopolitycznych zmian i technologicznych przełomów ta misja jest ważniejsza niż kiedykolwiek. Bo jak podkreśla Jackowski, współpraca między Polską a USA to nie tylko biznes, ale także wspólne wartości, które trwają mimo zmieniającego się świata.