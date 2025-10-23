PKO Leasing nadal na czele, rynek z wolniejszym wzrostem – leasing w 2025 roku [Gość Infor.pl]

Polski rynek leasingu po trzech kwartałach 2025 roku wyraźnie zwalnia. Po latach dwucyfrowych wzrostów branża wchodzi w fazę dojrzewania – prognozowany roczny wynik to zaledwie jednocyfrowy przyrost. Mimo spowolnienia, lider rynku – PKO Leasing – utrzymuje pozycję z bezpieczną przewagą nad konkurencją.

Jednocyfrowy wzrost po latach rekordów

– Po raz pierwszy od wielu lat rynek leasingu w Polsce urośnie jednocyfrowo – mówi Tomasz Bogus, prezes PKO Leasing, w rozmowie z Szymonem Glonkiem dla Infor.pl.

REKLAMA

REKLAMA

Po sześciu miesiącach 2025 roku wzrost wyniósł około 6%, wobec ponad 10% rok wcześniej. Dla porównania, PKO Leasing w tym samym okresie zwiększył skalę nowego biznesu o ok. 9%, osiągając blisko 14% udziału w rynku.

Spowolnienie, jak podkreśla Bogus, nie oznacza kryzysu, lecz naturalne dojrzewanie rynku. Polska, która przez lata notowała imponujące tempo rozwoju branży leasingowej, dziś plasuje się w europejskiej czołówce – między 5. a 7. miejscem w zależności od kryterium.

REKLAMA

Strategia do 2027: utrzymać pozycję lidera

PKO Leasing realizuje nową strategię, która zakłada utrzymanie pozycji numer jeden do 2027 roku. Kluczowe elementy planu to:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Rozwój platformy Automarket, dedykowanej sprzedaży i finansowaniu samochodów sprawdzonych i po leasingowych.

Spółka zwiększyła sprzedaż z 400–500 do ponad 700 aut miesięcznie i celuje w poziom 1000 do końca roku.

Spółka zwiększyła sprzedaż z 400–500 do ponad 700 aut miesięcznie i celuje w poziom 1000 do końca roku. Otwarcie Automarketu dla wszystkich klientów – w najbliższych tygodniach ruszy wersja MVP umożliwiająca prywatnym użytkownikom wystawianie aut na platformie.

Budowa partnerstw z producentami samochodów – PKO Leasing współpracuje już z markami Jaguar Land Rover, BYD i Porsche. Celem jest pozycja wśród trzech największych marketplace’ów motoryzacyjnych w Polsce, a pod względem finansowania – numer jeden.

Leasing i elektromobilność: wyzwania i szanse

Transformacja energetyczna i rozwój elektromobilności stają się jednym z filarów strategii firmy. PKO Leasing aktywnie finansuje samochody elektryczne i hybrydowe, ale – jak podkreśla Bogus – rynek wciąż mierzy się z trudnością w ocenie wartości końcowej pojazdów elektrycznych.

– To nie jest loteria, ale wciąż trudno przewidzieć, ile dzisiejszy elektryk będzie wart za trzy lata – zauważa prezes PKO Leasing.

Firma angażuje się też w finansowanie floty miejskiej. W 2025 roku wygrała przetargi na wymianę autobusów w Łodzi i Krakowie, obejmujące zarówno pojazdy spalinowe, hybrydowe, jak i elektryczne. Dostawy zaplanowano na 2026 rok.

Konkurencja rośnie, marże maleją

Sektor leasingowy wchodzi w okres silnej konkurencji cenowej. – Każdy chce zrealizować budżet, presja cenowa jest ogromna, a rynek rośnie wolniej, niż zakładano – mówi Bogus.

PKO Leasing stawia więc na równowagę między rozwojem portfela a utrzymaniem rentowności kontraktów, zwłaszcza tam, gdzie ryzyko wartości końcowej przedmiotu finansowania ponosi leasingodawca.

Co dalej?

Mimo wyzwań, prezes Bogus pozostaje optymistą. Firma kończy rok skupiona na trzech priorytetach: solidnym domknięciu budżetu, dalszej realizacji strategicznych projektów oraz rozwijaniu partnerstw z producentami i samorządami.

Polski rynek leasingu dojrzewa – rośnie wolniej, ale stabilnie. A PKO Leasing, jak zapowiada jego prezes, zamierza pozostać liderem nie tylko pod względem skali, ale i kierunku zmian w całej branży.