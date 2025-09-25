REKLAMA

Leasing vs. wynajem: najlepszy wybór dla aut elektrycznych [Gość Infor.pl]

Leasing vs. wynajem: najlepszy wybór dla aut elektrycznych [Gość Infor.pl]

25 września 2025, 13:49
Szymon Glonek
Szymon Glonek
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Podyplomowych Studiów Psychologii Zachowań Rynkowych na Uniwersytecie Warszawskim.
leasing czy wynajem gość infor.pl
Leasing vs. wynajem: najlepszy wybór dla aut elektrycznych [Gość Infor.pl]
Infor.pl

Elektromobilność staje się jednym z głównych kierunków rozwoju transportu w Polsce i na świecie. Dla wielu firm inwestycja w pojazdy elektryczne to jednak poważne wyzwanie finansowe, dlatego coraz częściej sięgają po zewnętrzne formy wsparcia. Jakie możliwości mają przedsiębiorcy? O tym w rozmowie Gość Infor.pl opowiedział Allan Wodzyński, dyrektor Biura ESG w PKO Leasing.

Leasing, kredyt czy najem?

Firmy, które planują przejście na flotę bezemisyjną, mogą korzystać z szerokiego wachlarza narzędzi finansowych. – Oferujemy leasing w różnych opcjach, pożyczkę leasingową, a także najem średnio- i długoterminowy. W ramach grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego dostępny jest również kredyt samochodowy – mówi Wodzyński.

Leasing nadal pozostaje podstawową formą finansowania wśród przedsiębiorców. Według danych PKO Leasing aż 70% firm decydujących się na pojazdy elektryczne wybiera właśnie tę opcję.

Wsparcie wykraczające poza finansowanie

PKO Leasing nie ogranicza się jedynie do dostarczenia kapitału. Firma przygotowuje kompleksowe pakiety obejmujące m.in. atrakcyjne oferty ubezpieczeń, karty RFID do ładowania samochodów na publicznych stacjach z promocyjnymi cenami energii oraz wsparcie w rejestracji pojazdów.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Co więcej, instytucja stawia na rozwiązania ekologiczne w szerszym wymiarze – finansuje instalacje OZE, takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatrowe, oraz wspiera rozwój magazynów energii. Dzięki temu przedsiębiorcy mogą zasilać swoje floty energią ze źródeł odnawialnych i realnie zmniejszać ślad węglowy.

Elektromobilność a cele ESG

Rosnąca liczba firm zauważa, że inwestycje w pojazdy elektryczne mają nie tylko wymiar ekonomiczny i środowiskowy, ale też wizerunkowy. – Coraz więcej przedsiębiorstw przygotowuje raporty ESG. W przetargach punktowane jest podejście do zrównoważonego rozwoju, w tym redukcja emisji i dekarbonizacja transportu – podkreśla przedstawiciel PKO Leasing. Dane potwierdzają ten trend. W ciągu roku rejestracje pojazdów bezemisyjnych w Polsce wzrosły o 95%, a w samej grupie PKO Leasing – o 60%. To dowód na to, że firmy coraz świadomiej inwestują w zieloną transformację.

Leasing kontra najem długoterminowy

Choć leasing nadal dominuje, rośnie popularność najmu długoterminowego. – W najmie przedsiębiorca nie musi martwić się o serwis, ubezpieczenie, wymianę opon czy samochód zastępczy. Płaci jedynie stałą ratę i koszty paliwa – tłumaczy Wodzyński. Wynajem rozwija się w tempie ok. 10% rocznie. To nie rewolucja, lecz ewolucja – wynik rosnącej świadomości ekonomicznej przedsiębiorców i zmiany podejścia do własności. Coraz częściej liczy się elastyczność i optymalizacja kosztów, a nie samo posiadanie auta.

Kompleksowy ekosystem

Grupa kapitałowa stara się budować cały ekosystem wspierający elektromobilność: od finansowania pojazdów, przez rozwój OZE i magazynów energii, po inwestycje w stacje ładowania, wallboxy czy nawet produkcję wodoru dla transportu publicznego.

Pociąg elektromobilności już ruszył. Czasem przyspiesza, czasem zwalnia, ale najważniejsze, że wszyscy do niego wsiedliśmy – podsumował Alan Wodzyński.

Źródło: INFOR
