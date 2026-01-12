Ponad połowa firm ocenia swoją sytuację finansową pozytywnie. Oto sektory z największym optymizmem

W grudniu 2025 r. ponad połowa przedsiębiorstw oceniła swoją sytuację finansową jako dobrą lub bardzo dobrą - wynika z badania przeprowadzonego przez Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Zdaniem 43 proc. przedsiębiorstw ich kondycja w 2026 r. będzie dobra lub bardzo dobra.

Sytuacja finansowa firm w 2025 r. i prognozy na 2026 r.

Instytut zwrócił uwagę, że wynik ten (51 proc.) był lepszy niż przewidywania – w grudniu 2024 r. 43 proc. badanych przedsiębiorstw prognozowało, że ich sytuacja finansowa w 2025 r. będzie dobra lub bardzo dobra, a 15 proc. spodziewało się, że zła lub bardzo zła.

„Prognozy na 2026 r. są zbliżone do przewidywań na 2025 r. – 43 proc. badanych uważa, że ich kondycja finansowa będzie dobra lub bardzo dobra. Jednocześnie 13 proc. firm przewiduje złą lub bardzo złą sytuację finansową, a 15 proc. badanych nie potrafi określić, jak może się ona kształtować” - podkreślił Instytut.

Optymizm według wielkości firm

Badanie wykazało, że najbardziej optymistycznie w przyszłość patrzą średnie firmy, wśród których 45 proc. spodziewa się, że w 2026 r. ich sytuacja będzie dobra lub bardzo dobra. Najtrudniej przewidywać sytuację finansową było dużym przedsiębiorstwom (27 proc.).

Ponad połowa średnich, mikro- i małych przedsiębiorstw oceniła, że ich sytuacja finansowa w 2025 r. była dobra lub bardzo dobra, podczas gdy wśród dużych firm uważało tak 46 proc. Wśród dużych przedsiębiorstw odsetek wskazań na złą lub bardzo złą sytuację finansową (1 proc.) był najniższy, zaś wśród mikrofirm – najwyższy (17 proc.).

Różnice branżowe w prognozach finansowych

Dobrą lub bardzo dobrą sytuację finansową swojej firmy w 2026 r. przewiduje najwięcej przedsiębiorców związanych z finansami i ubezpieczeniami (60 proc.). Także ponad połowa badanych z branż: obsługa nieruchomości, pozostała działalność usługowa oraz informacja i komunikacja spodziewa się w tym roku dobrej i bardzo dobrej kondycji finansowej.

Największy odsetek niepotrafiących określić, jak kształtować się będzie ich przyszła sytuacja finansowa był wśród przedsiębiorstw związanych z przetwórstwem przemysłowym (22 proc.), transportem i gospodarką magazynową (18 proc.) oraz usługami administrowania i działalnością wspierającą (17 proc.).

Zewnętrzne finansowanie firm

„Rok 2025 był dla wielu firm relatywnie dobrym okresem dzięki poprawie warunków makroekonomicznych (wyhamowaniu inflacji oraz obniżeniu stóp procentowych przez NBP). Jednocześnie z grudniowego badania Miesięcznego Indeksu Koniunktury (MIK) wynika, że ponad połowa firm nie zwiększała skali korzystania z zewnętrznego finansowania, a 9 proc. badanych wskazywało na wzrost. W największym stopniu ze środków zewnętrznych korzystały duże przedsiębiorstwa (22 proc.) oraz z branży TSL (11 proc.)” - podkreślił PIE.

Badanie przeprowadzono w grudniu 2025 r. na próbie 1000 firm.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny; przygotowuje raporty, analizy i rekomendacje dotyczące kluczowych obszarów gospodarki oraz życia społecznego.