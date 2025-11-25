REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » BCC Mixer '25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek

BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek

25 listopada 2025, 11:33
oprac. Iga Leszczyńska
BCC Mixer
BCC Mixer '25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
Źródło zewnętrzne

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.

BCC Mixer ’25

BCC Mixer to przestrzeń, w której łączymy ludzi, idee i doświadczenia. Wprowadzając nowe formaty, takie jak stoliki tematyczne, konsekwentnie rozwijamy formułę spotkań tak, aby jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby naszej społeczności. Wierzę, że właśnie w takich inicjatywach rodzą się partnerskie relacje i projekty, które realnie wzmacniają polski biznes – przekazał prezes Business Centre Club Jacek Goliszewski.

Edycja listopadowa wprowadza nową formułę: oprócz tradycyjnych rund stolikowych pojawią się również tematyczne stoliki z ekspertami-koordynatorami, gdzie uczestnicy mogą skupić się na konkretnych obszarach działalności.

Uczestnicy poruszą tematy takie jak: technologie i IT / Sztuczna inteligencja, nowoczesna żywność i zrównoważony łańcuch dostaw oraz cyberbezpieczeństwo w praktyce – od ochrony po polisę i zarządzanie i przywództwo przyszłości.

Podczas tegorocznego BCC Mixer wychodzimy krok dalej. Po sukcesie szybkich randek biznesowych wprowadzamy 25 stolików tematycznych, które pozwolą uczestnikom wejść głębiej w konkretne obszary i nawiązać bardziej wartościowe relacje. Chcemy, aby networking w BCC był nie tylko inspirujący, ale przede wszystkim skuteczny - a rozmowy przy stolikach tematycznych tworzą do tego idealne warunki – dodała Dyrektor Loży Łódzkiej, koordynator projektu Izabela Witaszek.

W drugiej części wydarzenia przewidziano networking 1:1 z widokiem na Warszawę w przestrzeni Panorama Sky Bar w hotelu Warsaw Presidential – open bar, muzyka DJ-a, kulinarne atrakcje.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Link do zapisów: BCC Mixer Warszawa

Dlaczego warto uczestniczyć:

  • Możliwość poznania przedsiębiorców z różnych branż i regionów Polski – wymiana doświadczeń i budowanie relacji.
  • Udział w merytorycznej części (stoliki tematyczne) pozwala skupić się na wybranym obszarze biznesu i współpracy.
  • Platforma do identyfikacji nowych projektów, partnerów i klientów.

Organizator: Business Centre Club (BCC) to społeczność przedsiębiorców, która promuje wartości takie jak rozwój, współpraca, etyka i innowacja w biznesie. Wydarzenie BCC Mixer wpisuje się w misję organizacji, by łączyć liderów różnych branż i stwarzać

Patroni medialni: My Company, Newseria, Infor

Źródło: Źródło zewnętrzne
BCC Mixer ’25 – 25. edycja networkingowego spotkania przedsiębiorców już w ten czwartek
25 lis 2025

W najbliższy czwartek, 27 listopada 2025 roku w hotelu Warsaw Presidential Hotel rozpocznie się 25. edycja wydarzenia BCC Mixer, organizowanego przez Business Centre Club (BCC). BCC Mixer to jedno z większych ogólnopolskich wydarzeń networkingowych, które co roku gromadzi blisko 200 przedsiębiorców: prezesów, właścicieli firm, menedżerów oraz gości specjalnych.
