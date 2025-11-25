REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » "Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat

"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat

25 listopada 2025, 09:20
[Data aktualizacji 25 listopada 2025, 09:45]
oprac. Iga Leszczyńska
Źródło zewnętrzne

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

Gala, podczas której Business Centre Club nagrodzi przedsiębiorców prowadzących odpowiedzialny, etyczny biznes i działających zgodnie ze standardami ESG, odbędzie się już 27 listopada w Warszawie.

Wolontariat i filantropia realnie wzmacniają nasze wspólnoty – budują odporność społeczną, która przygotowuje nas na wyzwania i kryzysy w różnych sytuacjach. To właśnie dzięki takim postawom możliwe jest tworzenie środowiska opartego na solidarności, wrażliwości i odpowiedzialności. Gala ‘Firma Dobrze Widziana’ jest momentem, w którym możemy docenić tych, którzy swoją codzienną pracą czynią świat lepszym – powiedział prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przewodniczący Kapituły Konkursu Firma Dobrze Widziana Paweł Łukasiak.

O konkursie Firma Dobrze Widziana

Konkurs Firma Dobrze Widziana odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Celem konkursu jest promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR i ESG, dbając o środowisko naturalne, dobrostan pracowników, rozwój lokalnych społeczności oraz odpowiedzialne zarządzanie. To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przedsiębiorstwom prowadzącym biznes etycznie, transparentnie i w duchu zrównoważonego rozwoju.

Medal Solidarności Społecznej

27 listopada wręczone zostaną także Medale Solidarności Społecznej. To wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych – niosą pomoc potrzebującym, wspierają osoby wykluczone i aktywnie promują ideę odpowiedzialności społecznej. To odznaczenie honorujące empatię, wrażliwość i realny wpływ na poprawę jakości życia we wspólnocie”– podkreślił Prezes Business Centre Club Jacek Goliszewski.

Kapituła zdecydowała, że w tegorocznej edycji uhonorowane zostaną trzy osoby szczególnie zasłużone dla dobra wspólnego. Wśród nich znalazła się Anna Dymna, założycielka Fundacji „Mimo Wszystko”, od lat zaangażowana w leczenie, rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnościami. Jej działalność wsparła już ponad 40 000 osób w całej Polsce, a fundacja prowadzi dwa specjalistyczne ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Medalem Solidarności Społecznej wyróżnieni zostaną także Krystyna i Edward Karczewscy, założyciele Fundacji INMED, od lat wspierający chorych, organizacje pozarządowe, hospicja oraz placówki medyczne – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in. w Palestynie i na Madagaskarze.

Trzecim laureatem jest Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny i reportażysta, nagrodzony za wieloletnią, odważną pracę reporterską na froncie wojny w Ukrainie, dzięki której opinia publiczna w Polsce i na świecie mogła poznać prawdę o rosyjskiej agresji oraz jej dramatycznych konsekwencjach dla ludności cywilnej.

Patroni medialni: My Company, Newseria, Infor

Rynek zamówień publicznych czeka na firmy. Minerva chce go otworzyć dla każdego [Gość Infor.pl]
20 lis 2025

W 2024 roku wartość rynku zamówień publicznych w Polsce wyniosła 587 miliardów złotych. To ogromna pula pieniędzy, która co roku trafia do przedsiębiorców. W skali Unii Europejskiej znaczenie tego segmentu gospodarki jest jeszcze większe, bo zamówienia publiczne odpowiadają za około 20 procent unijnego PKB. Mimo to wśród 33 milionów firm w UE tylko 3,5 miliona w ogóle próbuje swoich sił w przetargach. Reszta stoi z boku, choć mogłaby zyskać nowe źródła przychodów i stabilne kontrakty.
"Zrób to sam" w prawie? To nie działa!
21 lis 2025

Obecnie w internecie znaleźć można wszystko. Bez trudu znajdziemy gotowe wzory umów, regulaminów, czy całe polityki. Takie rozwiązania kuszą prostotą, szybkością i przede wszystkim brakiem kosztów. Nic dziwnego, że wielu przedsiębiorców decyduje się na skorzystanie z ogólnodostępnego wzoru nieznanego autora zamiast zapłacić za konsultację prawną i przygotowanie dokumentu przez profesjonalistę.
Za negocjowanie w złej wierze też można odpowiadać
19 lis 2025

Negocjacje poprzedzają zazwyczaj zawarcie bardziej skomplikowanych umów, w których do uzgodnienia pozostaje wiele elementów, często wymagających specjalistycznej wiedzy, wnikliwej oceny oraz refleksji. Negocjacje stanowią uporządkowany albo niezorganizowany przez strony ciąg wielu innych wzajemnie się uzupełniających albo wykluczających, w całości lub w części, oświadczeń, twierdzeń i zachowań, który dopiero na końcu ma doprowadzić do związania stron umową [1].
"Najtańsza energia to ta, którą zaoszczędziliśmy". Jaka jest kondycja polskiej branży AGD? [WYWIAD]
18 lis 2025

Polska pozostaje największym producentem AGD w Unii Europejskiej, ale stoi dziś przed kumulacją wyzwań: spadkiem popytu w kraju i na kluczowych rynkach europejskich, rosnącą konkurencją z Chin i Turcji oraz narastającymi kosztami wynikającymi z unijnych regulacji. Choć fabryki wciąż pracują stabilnie, producenci podkreślają, że bez wsparcia w zakresie innowacji, rynku pracy i energii trudno będzie utrzymać dotychczasową przewagę konkurencyjną. Z Wojciechem Koneckim, prezesem APPLiA – Polskiego Związku Producentów AGD rozmawiamy o kondycji i przyszłości polskiej branży AGD.

Kobieta i firma: co 8. polska przedsiębiorczyni przy pozyskiwaniu finansowania doświadczyła trudności związanych z płcią
17 lis 2025

Blisko co ósma przedsiębiorczyni (13 proc.) deklaruje, że doświadczyła trudności potencjalnie związanych z płcią na etapie pozyskiwania finansowania działalności. Najczęściej trudności te wiązały się z otrzymaniem mniej korzystnych warunków niż inne podmioty znajdujące się w podobnej sytuacji (28 proc.) oraz wymaganiem dodatkowych zabezpieczeń (27 proc.). Respondentki wskazują także odrzucenie wniosku bez jasnego uzasadnienia (24 proc.). Niemal ⅕ przedsiębiorczyń nie potrafi określić czy tego typu trudności ich dotyczyły – deklaruje to 19 proc. badanych. Poniżej szczegółowa analiza badania.
Kto może korzystać z wirtualnych kas fiskalnych po nowelizacji? Niższe koszty dla Twojej firmy
20 lis 2025

W świecie, gdzie płatności zbliżeniowe, e-faktury i zdalna praca stają się normą, tradycyjne, fizyczne kasy fiskalne mogą wydawać się reliktem przeszłości. Dla wielu przedsiębiorców w Polsce, to właśnie oprogramowanie zastępuje dziś rolę tradycyjnego urządzenia rejestrującego sprzedaż. Mowa o kasach fiskalnych w postaci oprogramowania, zwanych również kasami wirtualnymi lub kasami online w wersji software’owej. Katalog branż mogących z nich korzystać nie jest jednak zbyt szeroki. Na szczęście ostatnio uległ poszerzeniu - sprawdź, czy Twoja branża jest na liście.
