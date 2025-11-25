"Firma Dobrze Widziana" i medal Solidarności Społecznej – BCC wyróżnia tych, którzy realnie zmieniają świat

Zbliża się finał XVI edycji konkursu "Firma Dobrze Widziana" – ogólnopolskiego przedsięwzięcia Business Centre Club. W tym roku konkurs po raz pierwszy został połączony z wręczeniem Medalu Solidarności Społecznej – wyróżnienia przyznawanego osobom realnie zmieniającym rzeczywistość społeczną. Wśród tegorocznych laureatów znalazła się m.in. Anna Dymna.

Gala, podczas której Business Centre Club nagrodzi przedsiębiorców prowadzących odpowiedzialny, etyczny biznes i działających zgodnie ze standardami ESG, odbędzie się już 27 listopada w Warszawie.

– Wolontariat i filantropia realnie wzmacniają nasze wspólnoty – budują odporność społeczną, która przygotowuje nas na wyzwania i kryzysy w różnych sytuacjach. To właśnie dzięki takim postawom możliwe jest tworzenie środowiska opartego na solidarności, wrażliwości i odpowiedzialności. Gala ‘Firma Dobrze Widziana’ jest momentem, w którym możemy docenić tych, którzy swoją codzienną pracą czynią świat lepszym – powiedział prezes Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, przewodniczący Kapituły Konkursu Firma Dobrze Widziana Paweł Łukasiak.

O konkursie Firma Dobrze Widziana

Konkurs Firma Dobrze Widziana odbywa się pod Honorowym Patronatem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz Rektora Szkoły Głównej Handlowej. Celem konkursu jest promowanie firm członkowskich Business Centre Club, które realizują działania CSR i ESG, dbając o środowisko naturalne, dobrostan pracowników, rozwój lokalnych społeczności oraz odpowiedzialne zarządzanie. To jedno z najważniejszych i najbardziej prestiżowych wyróżnień przyznawanych przedsiębiorstwom prowadzącym biznes etycznie, transparentnie i w duchu zrównoważonego rozwoju.

Medal Solidarności Społecznej

– 27 listopada wręczone zostaną także Medale Solidarności Społecznej. To wyróżnienie przyznawane osobom, które w sposób wyjątkowy działają na rzecz innych – niosą pomoc potrzebującym, wspierają osoby wykluczone i aktywnie promują ideę odpowiedzialności społecznej. To odznaczenie honorujące empatię, wrażliwość i realny wpływ na poprawę jakości życia we wspólnocie”– podkreślił Prezes Business Centre Club Jacek Goliszewski.

Kapituła zdecydowała, że w tegorocznej edycji uhonorowane zostaną trzy osoby szczególnie zasłużone dla dobra wspólnego. Wśród nich znalazła się Anna Dymna, założycielka Fundacji „Mimo Wszystko”, od lat zaangażowana w leczenie, rehabilitację i edukację osób z niepełnosprawnościami. Jej działalność wsparła już ponad 40 000 osób w całej Polsce, a fundacja prowadzi dwa specjalistyczne ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne.

Medalem Solidarności Społecznej wyróżnieni zostaną także Krystyna i Edward Karczewscy, założyciele Fundacji INMED, od lat wspierający chorych, organizacje pozarządowe, hospicja oraz placówki medyczne – zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami, m.in. w Palestynie i na Madagaskarze.

Trzecim laureatem jest Piotr Kaszuwara, korespondent wojenny i reportażysta, nagrodzony za wieloletnią, odważną pracę reporterską na froncie wojny w Ukrainie, dzięki której opinia publiczna w Polsce i na świecie mogła poznać prawdę o rosyjskiej agresji oraz jej dramatycznych konsekwencjach dla ludności cywilnej.

Patroni medialni: My Company, Newseria, Infor