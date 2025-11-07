Warszawa tworzy nowy model pomocy społecznej! [Gość Infor.pl]

Jak Warszawa łączy biznes, NGO-sy i samorząd w imię dobra społecznego? W świecie, w którym biznes liczy zyski, organizacje społeczne liczą każdą złotówkę, a samorządy mierzą się z ograniczonymi budżetami, pojawia się pomysł, który może realnie zmienić zasady gry. To Synergia RIKX – projekt Warszawskiego Laboratorium Innowacji Społecznych Synergia To MY, który pokazuje, że wspólne działanie trzech sektorów: biznesu, organizacji pozarządowych i samorządu, może przynieść nie tylko społeczne, ale też wymierne ekonomicznie korzyści.

Laboratorium, które łączy ludzi i pomysły

Warszawskie Laboratorium Innowacji Społecznych (WLIS) to jednostka miejska działająca w obszarze pomocy społecznej. Nie jest to jednak biuro pełne papierów, lecz przestrzeń, w której tworzy się konkretne rozwiązania – od fab labów, gdzie mieszkańcy mogą spędzać czas twórczo i wspólnie (np. robiąc meble w warsztacie stolarskim czy szyjąc pluszaki), po kantynę społeczną, która integruje lokalną społeczność.

Ale prawdziwą innowacją WLIS jest to, co dzieje się za kulisami – projektowanie innowacji społecznych, czyli nowych metod działania, które realnie poprawiają jakość życia ludzi.

Co to właściwie jest innowacja społeczna?

Jak tłumaczy Jan van der Saar, przedstawiciel WLIS, innowacja społeczna to nie gadżet ani jednorazowa akcja, ale nowy sposób myślenia o pomocy i współpracy.

– To rozwiązania, które odpowiadają na realne potrzeby społeczne, ale też mają sens ekonomiczny. Takie, które wprowadzają nową jakość w sposobie, w jaki pomagamy ludziom – mówi van der Saar.

Pomost między biznesem a NGO-sami

Najciekawsze w Synergii RIKX jest to, że działa jak platforma łącząca świat pieniędzy i świat misji społecznej.

Z jednej strony mamy biznes, który coraz częściej chce inwestować w działania społeczne, ale potrzebuje pewności, że te pieniądze naprawdę coś zmieniają. Z drugiej – organizacje pozarządowe, które mają świetne pomysły, ale brakuje im funduszy na ich realizację.

WLIS staje się więc pomostem między tymi dwoma światami. Dzięki Synergii RIKX przedsiębiorstwa mogą znaleźć zaufane NGO-sy i projekty dopasowane do ich strategii CSR (Corporate Social Responsibility), a NGO-sy – partnerów gotowych wspierać ich misję.

Społeczna wartość w liczbach

To, co wyróżnia Synergię RIKX, to konkret. Projekt wykorzystuje tzw. Wskaźnik Wartości Społecznej, który w przeliczeniu na pieniądze pokazuje, ile dobra społecznego powstaje z każdej zainwestowanej złotówki.

W praktyce oznacza to, że można sprawdzić, czy np. inwestycja 10 tysięcy złotych w projekt społeczny generuje wartość równą 15 czy 20 tysiącom złotych w realnych korzyściach społecznych – jak poprawa jakości życia seniorów, wsparcie osób z niepełnosprawnościami czy pomoc w wyjściu z bezdomności.

– Dzięki algorytmowi i zespołowi ekspertów możemy dokładnie policzyć, ile dobra uda się „wytworzyć” za daną kwotę. To kluczowe dla firm, które muszą raportować swoje działania w ramach unijnej dyrektywy CRSD dotyczącej zrównoważonego rozwoju – wyjaśnia van der Saar.

Biznes, który chce pomagać z sensem

Wśród firm, które już wzięły udział w projekcie, znalazły się duże korporacje – jak PwC, które wsparło Fundację Po Drugie pomagającą osobom w kryzysie bezdomności.

Takich projektów jest już ponad 20, a każdy z nich został zweryfikowany przez ekspertów i dopasowany do potrzeb zarówno biznesu, jak i lokalnych społeczności.

– Biznes chce pomagać, ale chce też wiedzieć, że robi to mądrze – mówi van der Saar. – My pomagamy dobrać projekt, monitorujemy jego realizację i na końcu dostarczamy raport, który pokazuje, jakie realne efekty społeczne przyniosła inwestycja.

Samorząd, który łączy i wspiera

Z perspektywy miasta to rozwiązanie ma jeszcze jedną zaletę – odciąża samorząd.

Nie da się wszystkiego zrobić z pieniędzy publicznych, a wiele lokalnych problemów może być rozwiązanych dzięki współpracy z sektorem prywatnym.

– Samorząd zyskuje partnerów i nowe możliwości niesienia pomocy, a mieszkańcy – lepszą jakość życia – podkreśla van der Saar.

Warszawa w czołówce Europy

Projekt Synergia RIKX to nie tylko polska nowość, ale też europejski pionier. Podobny model działa jedynie w Rotterdamie – tam z sukcesem wdrożono rozwiązanie, na którym wzoruje się warszawska wersja.

Warszawa jest więc drugim miastem w Europie, które testuje ten model współpracy trzech sektorów.

Przyszłość: Polska sieć innowacji społecznych Choć dziś Synergia RIKX działa w Warszawie, plan jest ambitniejszy. WLIS chce, by podobne platformy powstawały w całym kraju.

– Jeśli inne miasta, jak Rzeszów, Szczecin czy Białystok, chciałyby wdrożyć taki model, jesteśmy gotowi dzielić się doświadczeniem. Chcemy, żeby Polska stała się miejscem, gdzie biznes, NGO i samorząd naprawdę grają do jednej bramki – mówi van der Saar.

Wspólna inwestycja w lepsze jutro

Synergia RIKX pokazuje, że społeczna odpowiedzialność biznesu nie musi być pustym hasłem, a pomoc społeczna nie musi oznaczać wydatków bez zwrotu.

To projekt, który udowadnia, że inwestowanie w ludzi ma sens – także ekonomiczny.