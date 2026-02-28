REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Aktualności » Cztery lata wojny w Ukrainie: w Polsce te branże straciły najwięcej. Czy grozi im głęboki kryzys

Cztery lata wojny w Ukrainie: w Polsce te branże straciły najwięcej. Czy grozi im głęboki kryzys

28 lutego 2026, 12:07
Zbigniew Biskupski
Zbigniew Biskupski
Wojna w Ukrainie doprowadziła pośrednio do strat po stronie polskich rolników
Wojna w Ukrainie: wśród branż, które odczuwają ujemne skutki jest rolnictwo
fot. Tong/stocker/Shutterstock
Wojna w Ukrainie, jej skala, czas trwania, konsekwencje gospodarcze i społeczne to sprawy absolutnie bez precedensu. Nikt z nas nie spodziewał się, że w 2022 roku możliwy jest atak jednego kraju na drugi. To atak powodujący rozregulowanie rynku europejskiego na wielu polach, a pakiety sankcji na Rosję sięgnęły już prawie 20.

Czy są skuteczne? Gospodarka Rosji jest pokiereszowana, ale wciąż nie na tyle, by europejska gospodarka była w stanie wymusić na Rosji kapitulacje – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Budownictwo, logistyka, rolnictwo i handel – te branże nadal odczuwają konsekwencje wojny w Ukrainie

Cztery lata pełnoprawnej wojny w Ukrainie. Czy od tego momentu sytuacja geopolityczna się uspokoiła? Czy negatywne konsekwencje wojny w gospodarce nie są już odczuwalne? Eksperci nie mają wątpliwości, że trudno porównywać rok 2022 z 2026, ale nadal jest wrażenie, że wojna zmienia naszą gospodarkę.
– Nikt nie pomyślałby, że ten konflikt będzie tak rozłożony w czasie. To już cztery lata heroicznej walki o utrzymanie naszego europejskiego porządku, by nie poddać się imperialistycznym wpływom Rosji. Dla wielu branż wojna przyniosła zasadnicze zmiany. Przede wszystkim mowa o transporcie, spedycji, logistyce, rolnictwie i handlu. Wielkie zmiany przyszły także w budownictwie i na rynku pracy – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

Wojna: branże, które wciąż zagrożone są stratami

W 2026 roku sytuacja wygląda już nieco inaczej, a zmiany, które należało interwerncyjnie opanować w 2022 roku dzisiaj nie są już palącym problemem. Mowa m.in. o odpływie mężczyzn z polskiego rynku pracy, czy nadmiarze Pań, które znalazły się na naszym rynku pracy.
Pierwsze miesiące wojny w Ukrainie przyniosły szereg trudnych do opanowania zmian i ten czas wspominany jest jako czas trudny nie tylko ze względu na zagrożenie geopolityczne.

Jak dodaje Hanna Mojsiuk nadal widoczne są konsekwencje wojny w Ukrainie.
- Wojna w Ukrainie, jej skala, czas trwania, konsekwencje gospodarcze i społeczne to sprawy absolutnie bez precedensu. Nikt z nas nie spodziewał się, że w 2022 roku możliwy jest atak jednego kraju na drugi. To atak powodujący rozregulowanie rynku europejskiego na wielu polach, a pakiety sankcji na Rosję sięgnęły już prawie 20. Czy są skuteczne? Gospodarka Rosji jest pokiereszowana, ale wciąż nie na tyle, by europejska gospodarka była w stanie wymusić na Rosji kapitulacje – mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

- Jestem pod wrażeniem determinacji narodu ukraińskiego, a jednocześnie musimy przyznać, że dla wielu sektorów gospodarki od handlu, logistyki, budownictwa czy rolnictwa przez sektory usługowe, wojna jest wydarzeniem odczuwalnym i generującym niepewność do dzisiaj – dodaje Hanna Mojsiuk.

Wojna w Ukrainie: konsekwencje dla polskiego rynku pracy

- Te lata przyniosły regulacje statusu osób z Ukrainy na naszym rynku pracy. Opanowano już także wahania wynikające np. z faktu, że nagle mieliśmy wiele Pań na rynku pracy albo znikających Panów. Teraz sytuacja jest już ustabilizowana, chociaż zauważamy więcej problemów związanych np. z nadawaniem obywatelstwa osobom z Ukrainy. Nie ma problemu z tym, by osobom z Ukrainy zapewnić miejsce pracy – mówi Kamil Zieliński, ekspert rynku pracy.
Póki trwa wojna przedsiębiorcy nie poczują, że gospodarka jest stabilna i przewidywalna

Jakie sektory najmocniej odczuwały pierwsze miesiące wojny w Ukrainie? Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL przyznaje, że budowa bezpiecznych łańcuchów dostaw była w 2022 i 2023 roku wielkim wyzwaniem. Polska stała się dla Ukrainy portem zastępczym, co znacząco wpłynęło na nasze przeładunki.
- Logistyka jest zawsze pierwszą gałęzią gospodarki, która odczuwa zmiany wynikające z sytuacji geopolitycznej. Pierwszym problemem do opanowania była sprawa bezpiecznych łańcuchów dostaw, druga to kwestia miejsc w portach i w punktach przeładunkowych, gdy okazało się, że Polska stanie się portem zastępczym dla Ukrainy oraz gdy do Polski sprowadzano ładunki węgla. Dzisiaj sytuacja jest opanowana, co nie zmienia faktu, że nadal w 2026 roku najbardziej oczekiwanym uczuciem u przedsiębiorców jest stabilność i przewidywalność – mówi Przemysław Hołowacz, dyrektor ds. rozwoju biznesu Grupy CSL.

Wojna w Ukrainie: straty sektora budowlanego

Dla sektora budowlanego wojna była trudnym doświadczeniem. Podstawowym problemem był dynamiczny odpływ pracowników z rynku pracy.
- Pracownicy z Ukrainy w 2022 roku wyjechali z naszego kraju, by walczyć na froncie. Wiele inwestycji borykało się z poważnymi problemami, bo zapewnienie zastępstwa było trudnym zadaniem. Dzisiaj patrzymy na wojnę już nieco inaczej. Z nadzieją, że uda się ją zakończyć, a Polska będzie brać udział w odbudowie tego kraju, co będzie mieć znaczenie dla naszych firm budowlanych. To jednak wciąż bardziej perspektywa lat, a nie miesięcy. Pod kątem sektora budowlanego na pewno wojna jest wydarzeniem bezprecedensowym, który w pierwszych miesiącach mocno nas dotykał także pod kątem np. dostępności materiałów budowlanych czy surowców – mówi Łukasz Zemski, przewodniczący Klastra Budowlanego Przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie.
Szczecińscy przedsiębiorcy pozostają solidarni z Ukrainą, a wielu do dzisiaj wspiera materialnie walkę tego kraju o wolność.

Zobacz również:
Źródło: INFOR
Źródło: INFOR
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

