Kara za niewidzialność. Dlaczego w 2026 r. milczenie to błąd w strategii spółki?

Kara za niewidzialność. Dlaczego w 2026 r. milczenie to błąd w strategii spółki?

03 marca 2026, 09:32
Damian Juszczyk
Damian Juszczyk
Ekspert od zarządzania reputacją i marek osobistych liderów w sektorach FinTech i Web3.
Kara za niewidzialność. Dlaczego w 2026 r. milczenie to błąd w strategii spółki?
Kara za niewidzialność. Dlaczego w 2026 r. milczenie to błąd w strategii spółki?


W świecie zdominowanym przez AI i anonimowy content, twarz prezesa to ostatnia bezpieczna przystań zaufania. Dla zarządów (C-level) nadszedł moment „sprawdzam”. Albo przejmiesz stery nad narracją, albo zrobią to za Ciebie algorytmy lub kryzys wizerunkowy.

Marka osobista lidera to kapitał

Przez lata PR postrzegano jako „ładny dodatek”. Błąd. W 2026 r. w sektorach takich jak Tech, Fintech czy szeroko pojęty biznes, reputacja lidera to twardy zasób operacyjny. Pracując z globalnymi markami (m.in. OKX, Inbank, AvaFin Holding czy zondacrypto), widziałem wielokrotnie: cyfrowy ślad prezesa bezpośrednio wpływa na tempo domykania rund fi nansowych i koszt pozyskania kapitału.

Jeśli partner instytucjonalny nie znajduje Twojego merytorycznego głosu w mediach klasy Tier-1, zapala się czerwona lampka. To „kara za niewidzialność” – realny koszt utraconych możliwości.

Autorytet, którego nie wygeneruje AI

W dobie masowej produkcji treści przez AI, jedyną rzeczą, której nie da się podrobić w 30 sekund, jest osobisty, ludzki autorytet budowany latami. Co ważne – na to, co AI mówi o nas dzisiaj, mamy realny wpływ, o ile wiemy, jak zasilać te algorytmy merytoryką. Debaty podczas CCC w Łodzi tylko to potwierdziły: branże regulowane nie kupują już obietnic. Kupują wiarygodność człowieka, który stoi za kodem. Personal branding lidera staje się więc ostatecznym bezpiecznikiem kontraktu.

PR liderów jako inżynieria, nie sztuka

Strategiczny Executive Voice to nie próżność, a zarządzanie ryzykiem. Proces ten wymaga połączenia merytoryki, wymogów compliance i precyzyjnego plasowania przekazu tam, gdzie zapadają decyzje. Nie chodzi o to, by być wszędzie. Chodzi o to, by być słyszanym przez tych, którzy decydują o przyszłości Twojej spółki.

W 2026 r. milczenie lidera nie jest złotem. Jest rezygnacją z walki o rynek.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

O autorze: Damian Juszczyk, MBA - Założyciel agencji EXECUTIVE PR & Strategy. Ekspert komunikacji strategicznej z blisko 15-letnim doświadczeniem.

oprac. Kinga Olszacka
