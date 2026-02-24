Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów

Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.

Rozszerzony zakres podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa

Nowe regulacje obejmują nie tylko tradycyjne sektory infrastruktury krytycznej, ale również branże wcześniej mniej uwzględniane, m.in.:

REKLAMA

REKLAMA

sektor odprowadzania ścieków,

usługi pocztowe,

przemysł kosmiczny,

produkcję i dystrybucję chemikaliów oraz żywności.

W praktyce oznacza to, że coraz więcej przedsiębiorstw musi przeanalizować swoją pozycję w kontekście KSC i NIS2, aby ocenić obowiązki związane z wdrożeniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

Odpowiedzialność zarządów w związku ze zmianami w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Kluczowe zmiany w ustawie obejmują:

Podział na podmioty kluczowe i ważne - wymóg wdrożenia skutecznych środków technicznych i organizacyjnych oraz osobista odpowiedzialność kierowników za przestrzeganie przepisów. Rozszerzenie kompetencji organów państwowych i pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa - większy nadzór i możliwość egzekwowania obowiązków. Wdrożenie zespołów CSIRT sektorowych i krajowych, wsparcie w reagowaniu na incydenty oraz gromadzenie wiedzy o zagrożeniach. Sankcje za naruszenia - od kar finansowych po odpowiedzialność karną dla członków zarządów.

- Nowelizacja ustawy o KSC to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w strategicznych sektorach państwa. Równocześnie nowelizacja nakłada na przedsiębiorców znaczne obowiązki. Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na odpowiedzialność zarządu za zapewnienie zgodności procesów wewnętrznych z wymogami NIS2 - podkreśla Adwokat Anna Kobylińska, Właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.

REKLAMA

Znaczenie implementacji dyrektywy NIS2 do prawa krajowego dla biznesu

Dla przedsiębiorstw nowelizacja ustawy o KSC oznacza konieczność:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

przeglądu i aktualizacji polityk bezpieczeństwa ,

, wdrożenia odpowiednich procedur i technologii ochrony danych ,

, przygotowania organizacji do audytów i kontroli ze strony organów państwowych,

ze strony organów państwowych, zwiększenia świadomości i odpowiedzialności kierownictwa w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Firmy, które zlekceważą nowe wymogi, mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Wsparcie prawne - konieczność dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu procedur dostosowawczych do nowego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

W świetle nowych przepisów przygotowanie przedsiębiorstwa do wymogów znowelizowanego KSC (NIS2) staje się obowiązkiem, a nie jedynie opcją. Obejmuje to zarówno analizę podlegania pod ustawę, jak i wdrożenie procedur zapewniających zgodność z wymogami prawa. Profesjonalne wsparcie prawne pozwala właściwie ocenić ryzyka, odpowiedzialność zarządu oraz skutecznie przygotować organizację do audytów i kontroli.

Źródło: Legal Eagles