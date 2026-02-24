Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.
- Rozszerzony zakres podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa
- Odpowiedzialność zarządów w związku ze zmianami w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
- Znaczenie implementacji dyrektywy NIS2 do prawa krajowego dla biznesu
- Wsparcie prawne - konieczność dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu procedur dostosowawczych do nowego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
Rozszerzony zakres podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa
Nowe regulacje obejmują nie tylko tradycyjne sektory infrastruktury krytycznej, ale również branże wcześniej mniej uwzględniane, m.in.:
- sektor odprowadzania ścieków,
- usługi pocztowe,
- przemysł kosmiczny,
- produkcję i dystrybucję chemikaliów oraz żywności.
W praktyce oznacza to, że coraz więcej przedsiębiorstw musi przeanalizować swoją pozycję w kontekście KSC i NIS2, aby ocenić obowiązki związane z wdrożeniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Odpowiedzialność zarządów w związku ze zmianami w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa
Kluczowe zmiany w ustawie obejmują:
- Podział na podmioty kluczowe i ważne - wymóg wdrożenia skutecznych środków technicznych i organizacyjnych oraz osobista odpowiedzialność kierowników za przestrzeganie przepisów.
- Rozszerzenie kompetencji organów państwowych i pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa - większy nadzór i możliwość egzekwowania obowiązków.
- Wdrożenie zespołów CSIRT sektorowych i krajowych, wsparcie w reagowaniu na incydenty oraz gromadzenie wiedzy o zagrożeniach.
- Sankcje za naruszenia - od kar finansowych po odpowiedzialność karną dla członków zarządów.
- Nowelizacja ustawy o KSC to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w strategicznych sektorach państwa. Równocześnie nowelizacja nakłada na przedsiębiorców znaczne obowiązki. Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na odpowiedzialność zarządu za zapewnienie zgodności procesów wewnętrznych z wymogami NIS2 - podkreśla Adwokat Anna Kobylińska, Właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.
Znaczenie implementacji dyrektywy NIS2 do prawa krajowego dla biznesu
Dla przedsiębiorstw nowelizacja ustawy o KSC oznacza konieczność:
- przeglądu i aktualizacji polityk bezpieczeństwa,
- wdrożenia odpowiednich procedur i technologii ochrony danych,
- przygotowania organizacji do audytów i kontroli ze strony organów państwowych,
- zwiększenia świadomości i odpowiedzialności kierownictwa w obszarze cyberbezpieczeństwa.
Firmy, które zlekceważą nowe wymogi, mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.
Wsparcie prawne - konieczność dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu procedur dostosowawczych do nowego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa
W świetle nowych przepisów przygotowanie przedsiębiorstwa do wymogów znowelizowanego KSC (NIS2) staje się obowiązkiem, a nie jedynie opcją. Obejmuje to zarówno analizę podlegania pod ustawę, jak i wdrożenie procedur zapewniających zgodność z wymogami prawa. Profesjonalne wsparcie prawne pozwala właściwie ocenić ryzyka, odpowiedzialność zarządu oraz skutecznie przygotować organizację do audytów i kontroli.
Źródło: Legal Eagles
