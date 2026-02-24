REKLAMA

Strona główna » Moja firma » Biznes » Wiadomości » Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów

Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów

24 lutego 2026, 16:56
Tomasz Piwowarski
oprac. Tomasz Piwowarski
Radca prawny z kilkunastoletnim prawniczym doświadczeniem, specjalizujący się w prawie cywilnym, gospodarczym, nieruchomości, pracy. Fan motoryzacji oraz Włoch, a od nie tak dawna – motocyklista.
krajowy system cyberbezpieczeństwa, NIS2, obowiązki przedsiębiorcy, odpowiedzialność zarządu, nowelizacja, podmiot kluczowy, podmiot ważny
Nowelizacja ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (NIS2) - nowe obowiązki dla przedsiębiorstw i odpowiedzialność zarządów
Prezydent Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa (KSC), implementującą unijną dyrektywę NIS2. Nowe przepisy znacząco rozszerzają zakres podmiotów objętych obowiązkami w zakresie cyberbezpieczeństwa i nakładają realną odpowiedzialność członków zarządów przedsiębiorstw. Jednocześnie skierowano wniosek do Trybunału Konstytucyjnego w celu kontroli przepisów dotyczących dostawców wysokiego ryzyka.

Rozszerzony zakres podmiotów objętych Krajowym Systemem Cyberbezpieczeństwa

Nowe regulacje obejmują nie tylko tradycyjne sektory infrastruktury krytycznej, ale również branże wcześniej mniej uwzględniane, m.in.:

  • sektor odprowadzania ścieków,
  • usługi pocztowe,
  • przemysł kosmiczny,
  • produkcję i dystrybucję chemikaliów oraz żywności.

W praktyce oznacza to, że coraz więcej przedsiębiorstw musi przeanalizować swoją pozycję w kontekście KSC i NIS2, aby ocenić obowiązki związane z wdrożeniem odpowiednich środków bezpieczeństwa.

ZMIANY W PODATKACH 2026

Odpowiedzialność zarządów w związku ze zmianami w Krajowym Systemie Cyberbezpieczeństwa

Kluczowe zmiany w ustawie obejmują:

  1. Podział na podmioty kluczowe i ważne - wymóg wdrożenia skutecznych środków technicznych i organizacyjnych oraz osobista odpowiedzialność kierowników za przestrzeganie przepisów.
  2. Rozszerzenie kompetencji organów państwowych i pełnomocnika ds. cyberbezpieczeństwa - większy nadzór i możliwość egzekwowania obowiązków.
  3. Wdrożenie zespołów CSIRT sektorowych i krajowych, wsparcie w reagowaniu na incydenty oraz gromadzenie wiedzy o zagrożeniach.
  4. Sankcje za naruszenia - od kar finansowych po odpowiedzialność karną dla członków zarządów.

- Nowelizacja ustawy o KSC to krok w stronę zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego w strategicznych sektorach państwa. Równocześnie nowelizacja nakłada na przedsiębiorców znaczne obowiązki. Szczególną uwagę należy zwrócić na procedurę uznania za dostawcę wysokiego ryzyka oraz na odpowiedzialność zarządu za zapewnienie zgodności procesów wewnętrznych z wymogami NIS2 - podkreśla Adwokat Anna Kobylińska, Właścicielka Kancelarii Adwokackiej Legal Eagles.

Znaczenie implementacji dyrektywy NIS2 do prawa krajowego dla biznesu

Dla przedsiębiorstw nowelizacja ustawy o KSC oznacza konieczność:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
  • przeglądu i aktualizacji polityk bezpieczeństwa,
  • wdrożenia odpowiednich procedur i technologii ochrony danych,
  • przygotowania organizacji do audytów i kontroli ze strony organów państwowych,
  • zwiększenia świadomości i odpowiedzialności kierownictwa w obszarze cyberbezpieczeństwa.

Firmy, które zlekceważą nowe wymogi, mogą narazić się na poważne konsekwencje finansowe i prawne.

Wsparcie prawne - konieczność dla przedsiębiorstw przy wdrażaniu procedur dostosowawczych do nowego Krajowego Systemu Cyberbezpieczeństwa

W świetle nowych przepisów przygotowanie przedsiębiorstwa do wymogów znowelizowanego KSC (NIS2) staje się obowiązkiem, a nie jedynie opcją. Obejmuje to zarówno analizę podlegania pod ustawę, jak i wdrożenie procedur zapewniających zgodność z wymogami prawa. Profesjonalne wsparcie prawne pozwala właściwie ocenić ryzyka, odpowiedzialność zarządu oraz skutecznie przygotować organizację do audytów i kontroli.

Źródło: Legal Eagles

Źródło: INFOR
