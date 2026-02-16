REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Szukaj
Sklep
Kalkulatory
Szkolenia
Załóż konto
Zaloguj się
Nie pamiętam hasła
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Załóż konto Zaloguj się
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Twoje dane
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Konto
Serwisy
Strona główna » Moja firma » Biznes » Nie dziedziczyć problemów, lecz potencjał. 3 pułapki w procesie sukcesji

Nie dziedziczyć problemów, lecz potencjał. 3 pułapki w procesie sukcesji

Subskrybuj nas na Youtube
Dołącz do ekspertów Dołącz do grona ekspertów
16 lutego 2026, 08:53
Nie dziedziczyć problemów, lecz potencjał. 3 pułapki w procesie sukcesji
Nie dziedziczyć problemów, lecz potencjał. 3 pułapki w procesie sukcesji
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Polskie firmy rodzinne wkraczają w najbardziej ryzykowny moment swojej historii – zmianę pokoleniową. Z danych PwC wynika, że ponad połowa z nich wciąż pozostaje w rękach założycieli, choć wielu z nich ma dziś 60–70 lat. W najbliższych latach tysiące firm staną przed kluczowym pytaniem: kto przejmie stery i czy biznes przetrwa zmianę warty? „Sukcesja to moment, w którym firmy rodzinne muszą zmienić nie tylko lidera, ale także sposób podejmowania decyzji i zarządzania firmą. Brak planu sprawia, że wraz z wejściem NextGen do ról przywódczych do organizacji przenoszone są nieprzejrzyste procesy, niezaadresowane konflikty oraz modele zarządzania, które przestają odpowiadać skali i ambicjom biznesu”– mówi Magda Maroń, psycholog biznesu i ekspertka HR, CEO agencji GoodHR.

Świadome budowanie przywództwa

„W sukcesji najczęściej popełnianym błędem jest próba bycia kopią założyciela. Następcy dziedziczą nie tylko firmę, ale też scentralizowany styl zarządzania, który dziś zwyczajnie nie skaluje się w realiach nowoczesnego rynku. Tymczasem przejęcie sterów to nie moment na odtwarzanie schematów, lecz na świadome zbudowanie własnego przywództwa i uporządkowanie kultury organizacyjnej. Takiej, która wzmacnia odpowiedzialność menedżerów, pozwala firmie rosnąć bez chaosu i daje jej realną stabilność na lata” – podkreśla Magda Maroń, ekspertka HR z blisko 15-letnim doświadczeniem w obszarze procesów HR, zarządzania ludźmi i kultury organizacyjnej. Specjalizuje się w diagnozowaniu przyczyn chaosu organizacyjnego, spadku zaangażowania i wypalenia zawodowego oraz w projektowaniu rozwiązań, które realnie przywracają odpowiedzialność, sprawczość i sens pracy.

REKLAMA

REKLAMA

3 pułapki, które zabijają rozwój firm zarządzanych „po staremu”

Pułapka nr 1: Jedno biurko, milion problemów. Gdy prezes spowalnia organizację

W wielu polskich firmach wciąż obowiązuje niepisana zasada: bez „błogosławieństwa” szefa nie dzieje się nic. Od decyzji operacyjnych, jak zakup papieru do drukarki, po kluczowe kontrakty strategiczne – wszystko musi przejść przez jedno biurko. Taki model daje złudne poczucie kontroli, ale w praktyce staje się wąskim gardłem całej organizacji. Firma reaguje wolniej niż rynek, traci okazje biznesowe, a menedżerowie, pozbawieni realnej decyzyjności, uczą się jednego: nie warto brać odpowiedzialności skoro i tak ostateczne słowo należy do kogoś innego. To błędne koło, ponieważ właściciele firm są poirytowani taką postawą managerów.

„To klasyczny przykład organizacji uzależnionej od jednego decydenta. W krótkim terminie taki model może działać, ale w dłuższej perspektywie blokuje rozwój firmy i demotywuje kadrę menedżerską. Sukcesja to najlepszy moment, by przerwać ten schemat i zbudować system, w którym decyzje zapadają tam, gdzie jest wiedza i odpowiedzialność. Bez tego nawet najlepsza strategia pozostanie na papierze” – komentuje Magda Maroń.

Pułapka nr 2: Gdy najlepsi odchodzą, firma słabnie

Autorytarny, hierarchiczny model zarządzania, charakterystyczny dla firm lat 80. i 90., dziś okazuje się nieefektywny i szkodliwy. Opierał się na dystansie, wielkości gabinetu czy piętrze w biurowcu, a autorytet był „dziedziczny” — nadawany wraz z pieczątką prezesa. Współczesna rzeczywistość biznesowa jest jednak inna: rośnie świadomość kompetencji, a pracownicy oczekują wpływu, odpowiedzialności i uznania swojej wiedzy.

REKLAMA

Firmy, które utrzymują autorytarny styl zarządzania, uruchamiają mechanizm negatywnej selekcji. Niezależni, wartościowi specjaliści i menedżerowie szybko odchodzą, ustępując miejsca tym, którzy wolą brak decyzyjności w zamian za poczucie bezpieczeństwa. W efekcie organizacja stopniowo traci kapitał intelektualny, zamyka się na nowe idee i przestaje generować innowacje — co bezpośrednio obniża jej konkurencyjność.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Współczesny autorytet buduje się inaczej: codzienną spójnością między słowami a czynami, uznaniem wiedzy i doświadczenia zespołu oraz szacunkiem dla ludzi, którzy wnoszą realną wartość do organizacji. To on, a nie hierarchia czy gabinet prezesa, decyduje o sukcesie i długofalowej sile firmy.

„Przerwanie tego mechanizmu wymaga świadomej zmiany modelu zarządzania już na etapie zmiany pokoleniowej na najwyższym szczeblu firmy. Kluczowe jest realne przekazanie decyzyjności menedżerom, jasne zdefiniowanie ról i odpowiedzialności oraz odejście od kultury kontroli na rzecz kultury zaufania i rozliczalności. Następca, zamiast skupiać się na „trzymaniu wszystkiego w rękach”, powinien stworzyć warunki, w których kompetentni liderzy chcą zostać, rozwijać się i brać odpowiedzialność za wyniki. To właśnie ten moment decyduje, czy firma zatrzyma talenty i odzyska świeżą energię, czy będzie dalej dryfować w kierunku organizacyjnego wypalenia” – tłumaczy Magda Maroń.

Pułapka nr 3: Kruchość operacyjna

Największym balastem firm powstałych na przełomie XX i XXI wieku jest syndrom szefa-wszechwiedzącego. To styl zarządzania, który w pewnym momencie staje się szklanym sufitem dla wzrostu i innowacji. Nowoczesny proces sukcesji to szansa na odblokowanie potencjału pracowników, którzy przez lata byli jedynie wykonawcami woli właściciela.

Gdy „wszystko jest w głowie szefa”, firma staje się bardzo wrażliwa na jakiekolwiek wstrząsy. Brak spisanych procesów i jasnej delegacji uprawnień sprawia, że nagła nieobecność lidera – choroba, urlop, zmęczenie – natychmiast wywołuje chaos decyzyjny i organizacyjny. Zamiast działać jak sprawny mechanizm, organizacja funkcjonuje jak kolos podtrzymywany przy życiu wyłącznie przez jedną osobę. W takiej strukturze każda decyzja, nawet najprostsza, może zablokować cały biznes. Zmiana paradygmatu z kontroli na zaufanie, z centralnej decyzyjności na delegowanie uprawnień, jest najtrudniejszym, ale i najbardziej zyskownym etapem transformacji.

„Firmy uzależnione od jednej osoby żyją w ciągłym stanie ryzyka. Aby zmienić ten schemat trzeba stworzyć strukturę, w której zespół wie, co robić i bierze odpowiedzialność za decyzje. Tylko wtedy firma przestaje być „jednoosobowym kolosem” i zacznie działać samodzielnie” – tłumaczy Magda Maroń.

Diagnoza i dialog: fundamenty nowej ery przywództwa

„Często trudno spojrzeć obiektywnie na firmę, będąc w samym środku rodzinnych zależności i wieloletnich układów. Dlatego początek procesu sukcesji warto rozpocząć od niezależnej diagnozy organizacji i wsłuchaniu się w głos pracowników na każdym szczeblu. Dzięki temu sukcesor otrzymuje rzetelny obraz tego, co działa, a co wymaga zmiany, wraz z konkretnymi rekomendacjami. Taki krok wysyła też jasny sygnał zespołowi: zmiana przywództwa to nie tylko zmiana nazwiska na pieczątce, ale realna wartość i szansa na wprowadzenie lepszych praktyk, za które pracownicy poczują się docenieni” – podsumowuje Magda Maroń.

oprac. Kinga Olszacka
Powiązane
Dziedziczenie udziałów w spółce – jak wygląda sukcesja przedsiębiorstwa w praktyce
Dziedziczenie udziałów w spółce – jak wygląda sukcesja przedsiębiorstwa w praktyce
Fundacje rodzinne w Polsce: Rewolucja w sukcesji czy podatkowa pułapka? 2500 zarejestrowanych, ale grozi im wielka zmiana!
Fundacje rodzinne w Polsce: Rewolucja w sukcesji czy podatkowa pułapka? 2500 zarejestrowanych, ale grozi im wielka zmiana!
Boom na fundacje rodzinne trwa. Skok na sukcesję czy podatkowy raj na celowniku skarbówki?
Boom na fundacje rodzinne trwa. Skok na sukcesję czy podatkowy raj na celowniku skarbówki?
Źródło: Źródło zewnętrzne
Wersja do druku
Napisz do nas

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
Autopromocja

REKLAMA

QR Code

REKLAMA

Moja firma
Co blokuje wdrażanie AI w polskich firmach? Badanie wskazuje główną przeszkodę
16 lut 2026

W 2025 r. obawa o cyberbezpieczeństwo najczęściej wstrzymywała lub spowalniała wdrożenie AI w średnich i dużych firmach w Polsce - wynika z badania EY. Jednocześnie odsetek firm, które wdrożyły AI w obszarze cyberbezpieczeństwa wzrósł o 12 pkt. proc. rok do roku.
Gospodarka pędzi, ale na rynku pracy cisza. Dlaczego firmy nie rekrutują?
16 lut 2026

Zima zapanowała na rynku rekrutacji. Zmroziła popyt zarówno na prace fizyczne, jak i biurowe. Jest to o tyle zaskakujące, że notujemy szybki wzrost gospodarczy - informuje poniedziałkowy „Puls Biznesu".
Nie dziedziczyć problemów, lecz potencjał. 3 pułapki w procesie sukcesji
16 lut 2026

Polskie firmy rodzinne wkraczają w najbardziej ryzykowny moment swojej historii – zmianę pokoleniową. Z danych PwC wynika, że ponad połowa z nich wciąż pozostaje w rękach założycieli, choć wielu z nich ma dziś 60–70 lat. W najbliższych latach tysiące firm staną przed kluczowym pytaniem: kto przejmie stery i czy biznes przetrwa zmianę warty? „Sukcesja to moment, w którym firmy rodzinne muszą zmienić nie tylko lidera, ale także sposób podejmowania decyzji i zarządzania firmą. Brak planu sprawia, że wraz z wejściem NextGen do ról przywódczych do organizacji przenoszone są nieprzejrzyste procesy, niezaadresowane konflikty oraz modele zarządzania, które przestają odpowiadać skali i ambicjom biznesu”– mówi Magda Maroń, psycholog biznesu i ekspertka HR, CEO agencji GoodHR.
Rewolucja w rejestracji firm. Sejm przyjął zmiany w CEIDG i zapowiada pełną cyfryzację
13 lut 2026

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce ma być prostsze i w pełni elektroniczne. Sejm przyjął nowelizację przepisów o CEIDG, która wprowadza jedno cyfrowe okienko oraz stopniową likwidację papierowych wniosków.

REKLAMA

Technologia wspiera, ale to wiedza ekspercka zabezpiecza biznes leasingowy
12 lut 2026

Postępująca digitalizacja branży leasingowej zmienia sposób zarządzania procesami, danymi i ryzykiem. Automatyzacja zwiększa efektywność operacyjną, ale nie zastępuje wiedzy, doświadczenia i odpowiedzialności ekspertów prawnych, którzy rozumieją specyfikę leasingu oraz realne zagrożenia związane z ochroną aktywów. W świecie, w którym technologia jest powszechnie dostępna, to właśnie wiedza ekspercka staje się kluczowym elementem bezpieczeństwa biznesu.
W 2025 roku z rynku zniknęło prawie 197 tys. firm. Ponad 388 tys. zawiesiło działalność [DANE Z CEIDG]
12 lut 2026

W 2025 roku do rejestru CEIDG wpłynęło blisko 197 tys. wniosków o zamknięcie jednoosobowej działalności gospodarczej oraz 288,8 tys. wniosków o otwarcie JDG. Dla porównania w 2024 roku złożono 189 tys. wniosków o wykreślenie i 288,8 tys. o otwarcie. W ub.r. było o 4,1% więcej likwidacji niż w 2024 roku. W zeszłym roku w siedmiu województwach liczba wniosków o zamknięcie JDG była większa od liczby wniosków o otwarcie. To kujawsko-pomorskie, lubuskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie. Ponadto w ub.r. do rejestru CEIDG wpłynęło 388,1 tys. wniosków o zawieszenie JDG, czyli o 3,3% więcej niż w 2024 roku.
Boom na sztuczną inteligencję w Polsce. Ponad 30 proc. firm nadal zostaje w tyle
12 lut 2026

Boom nad Wisłą: sztuczna inteligencja odpowiada już za 6 proc. całego rynku IT. Nowa klasyfikacja PKD po raz pierwszy pozwoliła policzyć firmy zajmujące się AI w Polsce – czytamy w czwartkowym wydaniu „Rzeczpospolitej”.
Coraz więcej firm znika z rynku. Przedsiębiorcy walczą z kosztami i niepewnością prawa
12 lut 2026

W 2025 roku wzrosła liczba zamykanych jednoosobowych działalności gospodarczych. Choć wciąż powstaje więcej nowych firm niż znika, eksperci wskazują na rosnące problemy przedsiębiorców i trudniejsze warunki prowadzenia biznesu. Dane CEIDG pokazują także wyraźne różnice regionalne oraz rosnącą skalę zawieszania działalności, które coraz częściej staje się sposobem na przetrwanie kryzysu.

REKLAMA

Pracownicy testują sztuczną inteligencję na własną rękę, ale potrzebne są zasady. Przykład: fałszywe interpretacje podatkowe w ofercie przetargowej
11 lut 2026

Pracownicy testują AI na własną rękę, ale firma musi wprowadzić zasady i strategię wdrażania sztucznej inteligencji. Brak takich działań prowadzi do absurdów, narażenia reputacji firmy czy utraty zlecenia. Przykład: firma wykluczona z przetargu z powodu umieszczenia w ofercie fałszywych interpretacji podatkowych, będących efektem halucynacji AI.
Duża luka cyfrowa. Tylko co trzecia mikrofirma korzysta z nowoczesnych technologii [BADANIE]
11 lut 2026

Tylko co trzecia badana mikrofirma sięga po nowoczesne technologie, m.in. takie jak sztuczna inteligencja czy e-faktury - wynika z badania „Dojrzałość technologiczna mikrofirm”. Pod względem branż najbardziej zaawansowane technologicznie są firmy usługowe.
Zapisz się na newsletter
Zakładasz firmę? A może ją rozwijasz? Chcesz jak najbardziej efektywnie prowadzić swój biznes? Z naszym newsletterem będziesz zawsze na bieżąco.
Zaznacz wymagane zgody
loading
Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na otrzymywanie treści reklam również podmiotów trzecich
Administratorem danych osobowych jest INFOR PL S.A. Dane są przetwarzane w celu wysyłki newslettera. Po więcej informacji kliknij tutaj.
success

Potwierdź zapis

Sprawdź maila, żeby potwierdzić swój zapis na newsletter. Jeśli nie widzisz wiadomości, sprawdź folder SPAM w swojej skrzynce.

failure

Coś poszło nie tak

REKLAMA