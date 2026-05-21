Ceny skupu żywca wieprzowego w 2026 r. Minister rolnictwa podejrzewa zmowę cenową

Minister rolnictwa i rozwoju wsi Stefan Krajewski skierował oficjalne pismo do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) Tomasza Chróstnego, aby zbadać czy na rynku wieprzowiny nie dochodzi do zmowy cenowej. Powodem tej interwencji są niepokojące sygnały dotyczące cen skupu żywca wieprzowego, które mogą wskazywać na stosowanie nieuczciwych praktyk rynkowych i zmowę cenową.

Ceny skupu świń w 2026 roku

Z informacji, które posiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że ceny skupu świń mogą być drastycznie zaniżane w stosunku do kosztów produkcji oraz cen detalicznych mięsa w sklepach. Według danych, aktualne ceny:

- skupu żywca wieprzowego wynoszą ok. 5,48 zł/kg masy żywej;

- w klasie poubojowej E wynoszą niespełna 7,0 zł/kg.



– Przy obecnych, wysokich kosztach pasz, energii, opieki weterynaryjnej oraz w związku z rygorystycznymi wymogami bioasekuracji związanymi z ASF, wskazane poziomy cenowe znajdują się na granicy lub poniżej progu opłacalności wielu polskich gospodarstw – podkreśla minister Krajewski.



Warto zauważyć dla porównania, że w sklepach ceny surowej wieprzowiny kształtują się następująco (za 1 kg - bez okazjonalnych promocji):

- karkówka bez kości - ok. 34-38 zł,

- szynka bez kości - ok. 31-36 zł,

- schab bez kości - ok. 35-40 zł,

- boczek - ok. 33-37 zł.

MRiRW podejrzewa wykorzystywanie przewagi kontraktowej

W piśmie do Prezesa UOKiK minister Krajewski zwraca uwagę na niebezpieczną asymetrię siły rynkowej. Kilka dużych zakładów mięsnych dysponuje znaczną przewagą nad rozproszonymi i słabszymi ekonomicznie hodowcami. – Taka sytuacja osłabia pozycję negocjacyjną rolników i może prowadzić do wykorzystywania przewagi kontraktowej przez przetwórców – zaznacza minister.



Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oczekuje od UOKiK wnikliwego zbadania relacji na linii producent – przetwórca żywca wieprzowego. Najważniejsze cele kontroli:

- ustalenie, czy na rynku dochodzi do praktyk mających znamiona zmowy cenowej;

- weryfikacja, czy w sektorze stosowane są nieuczciwe praktyki handlowe.



Resort rolnictwa deklaruje pełną gotowość do współpracy z UOKiK, aby przywrócić uczciwą konkurencję i chronić interesy polskich producentów rolnych.