Strona główna » Moja firma » Aktualności » Oferta biznesowa dla firm: Paczkomat® InPost jako klucz do szybkiej i wygodnej dostawy

Oferta biznesowa dla firm: Paczkomat® InPost jako klucz do szybkiej i wygodnej dostawy

  • Artykuł sponsorowany
28 listopada 2025, 17:27
paczkomat, in post, przesyłka
fot. materiały prasowe

Klienci kupują online przede wszystkim dla wygody, a szybka dostawa i odbiór to dziś standard. Punkty odbioru stały się naturalnym wyborem, a Paczkomat® InPost przewodzi w tej kategorii. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, oferta biznesowa InPost to prosty sposób na obniżenie kosztów i zwiększenie satysfakcji kupujących. Sprawdź, dlaczego warto i jak zrobić to dobrze.

Dlaczego warto postawić na Paczkomat® w e‑commerce?

Automaty Paczkomat® stały się stałym elementem zakupów online. To już nie chwilowa moda, lecz wygodne i powszechnie wybierane rozwiązanie. Ich dostępność i bliskość sprawiają, że coraz więcej klientów decyduje się na finalizację zakupów właśnie z tą formą dostawy.

Jako sprzedawca zyskujesz wygodę i oszczędność. Ponadto jasna informacja o wygodnej dostawie zmniejsza liczbę porzuconych koszyków. Dla firm to nie tylko oszczędność, ale też przewidywalność i lepsze doświadczenie klienta. Przykładowo wdrożenie opcji Paczkomat® w sklepie online to krok, który realnie wpływa na wyniki sprzedażowe.

fot. materiały prasowe

Co może Ci zaoferować Paczkomat® InPost – najważniejsze informacje

Zanim dodasz tę opcję do swojego sklepu, warto znać jej parametry i możliwości. Paczkomat® w ofercie dla biznesu  to rozwiązanie zaprojektowane z myślą o wygodzie odbiorcy i prostocie obsługi dla sprzedawcy.

Co musisz wiedzieć:

  1. Waga i wymiary: przesyłki do 25 kg, maksymalny rozmiar 41 × 38 × 64 cm.
  2. Czas doręczenia: deklarowana dostawa do 48 godzin, a w praktyce 98% paczek trafia do automatu już następnego dnia.
  3. Dostępność: urządzenia działają 24/7, w lokalizacjach blisko klientów.
  4. Wygodna integracja: oszczędność czasu i automatyzacja procesów.
  5. Bezpieczeństwo: monitoring i możliwość śledzenia przesyłki w aplikacji.

Te funkcje sprawiają, że Paczkomat® jest nie tylko wygodny dla kupujących, ale też ułatwia obsługę zamówień i zwrotów w Twoim sklepie.

fot. materiały prasowe

Jak wybrać formę dostawy, która zwiększy konwersję w sklepie online?

Forma dostawy to jeden z elementów, który może przesądzić o tym, czy klient sfinalizuje zakup. Wybór nie powinien być przypadkowy i warto spojrzeć na dane i realne potrzeby kupujących. Z badań wynika, że dla większości klientów liczy się przede wszystkim wygoda i przewidywalność. Bliskość punktu odbioru motywuje aż 88% osób do zakupu, a szybkość doręczenia jest istotna dla ponad 70% badanych (Raport Gemius „E-commerce w Polsce 2025”).

Dlatego przy planowaniu opcji dostawy w sklepie internetowym warto postawić na oferty biznesowe, które dają klientowi elastyczność. Możliwość odbioru paczki o dowolnej porze, jasna informacja o terminie doręczenia i łatwe śledzenie przesyłki to elementy, które budują zaufanie i zmniejszają liczbę porzuconych koszyków. Równie ważny jest koszt, gdyż zbyt wysoka opłata za dostawę często zniechęca do finalizacji transakcji.

Dobrą praktyką jest testowanie różnych opcji i obserwowanie, jak wpływają na konwersję. Analiza danych z koszyka pokaże, które formy dostawy wybierają klienci i w jakich sytuacjach rezygnują z zakupu. Dzięki temu możesz dopasować ofertę do ich oczekiwań i zwiększyć sprzedaż bez konieczności dużych inwestycji.

fot. materiały prasowe

Jak przygotować sklep na integrację z nowymi formami wysyłki?

Dodanie nowej opcji dostawy to nie tylko kwestia techniczna, ale proces, który wpływa na doświadczenie klienta. Warto zacząć od analizy danych z wcześniej wspomnianego raportu Gemius 2025 wynika, że aż 74% kupujących oczekuje przewidywalności dostawy, a 47% wskazuje niższe koszty dostawy jako czynnik motywujący do częstszych zakupów online. To pokazuje, że elastyczność i jasna komunikacja są równie ważne jak sama technologia.

Przygotowanie sklepu warto rozpocząć od sprawdzenia, jak wygląda obecna ścieżka zakupowa. Jeśli klienci rezygnują na etapie koszyka, powodem może być brak preferowanej formy dostawy lub zbyt wysokie koszty. Kolejnym krokiem jest wybór oferty biznesowej dopasowanej do profilu sprzedaży. W przypadku dużej liczby zamówień niezbędna będzie automatyzacja, aby uniknąć błędów i opóźnień.

Integracja powinna być intuicyjna dla użytkownika. Opcja dostawy musi być widoczna w koszyku, a komunikaty jasne: czas doręczenia, możliwość śledzenia przesyłki, ewentualne koszty. Po wdrożeniu monitoruj wyniki i sprawdzaj jak nowa forma dostawy wpływa na liczbę porzuconych koszyków i średnią wartość zamówienia. Dzięki temu szybko ocenisz, czy zmiana przynosi oczekiwane efekty.

O czym warto pamiętać przy planowaniu logistyki w e‑commerce?

Wygoda i przewidywalność dostawy to dziś fundament skutecznej sprzedaży online. Klienci oczekują prostych rozwiązań, które pozwolą im odebrać zamówienie w dogodnym czasie i bez zbędnych formalności. Dlatego warto regularnie analizować ofertę dostaw, testować różne opcje i obserwować, jak wpływają na konwersję.

Jeśli szukasz sposobu na połączenie elastyczności z automatyzacją procesów, Paczkomat® InPost, a co za tym współpraca biznesowa z zaufaną firmą może być jednym z elementów, które pomogą Ci zbudować lepsze doświadczenie zakupowe i zwiększyć lojalność klientów.

Źródło: Artykuł sponsorowany
