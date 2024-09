Wsparcie dla firm rozwijających się - ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników jest przeznaczona dla podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową, przez którą zgodnie z art. 4a pkt 26 ustawy CIT rozumie się działalnością twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Przedsiębiorcy będący płatnikami zaliczek na PIT, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub wysokość ich osiągniętego dochodu nie pozwala na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R zyskują po złożeniu zeznania rocznego za poprzedni rok podatkowy, które potwierdza spełnienie ww. przesłanek, uprawnienie do pomniejszania zaliczek na podatek od umów zawartych z pracownikiem, który co najmniej połowę czasu przeznacza na prace badawczo rozwojowe.

REKLAMA

Czym jest ulga na innowacyjnych pracowników?

REKLAMA

Ulga na innowacyjnych pracowników jest formą wsparcia przewidzianą dla firm rozwijających się. Obowiązuje ona od 2022 r. i wspiera zatrudnianie innowacyjnych pracowników. Ważnym aspektem jest to, że ulga jest związana z ulgą B+R (ulga umożliwiająca odliczenie od podstawy opodatkowania wydatków związanych z prowadzeniem prac badawczo – rozwojowych). Mianowicie warunkiem skorzystania z ulgi na innowacyjnych pracowników jest w pierwszej kolejności skorzystanie z ulgi na działalność badawczo-rozwojową.

Przedsiębiorcy, którzy w roku podatkowym ponieśli stratę lub w przypadku których wysokość osiągniętego dochodu nie pozwalała na odliczenie kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi B+R mogą skorzystać właśnie z ulgi na innowacyjnych pracowników.

Ulga polega na zmniejszaniu zaliczek na PIT od wynagrodzeń innowacyjnych pracowników, którzy przeznaczają co najmniej 50% swojego czasu pracy na działalność badawczo rozwojową. Płatnik może pomniejszyć uiszczane zaliczki na podatek dochodowy pobrane od dochodów z tytułu stosunku pracy czy też wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Wprowadzenie ulgi miało na celu promowanie zatrudnienia fachowców, czyli osób wysoko wykwalifikowanych. Takie rozwiązanie ma na celu poprawę innowacyjności polskich przedsiębiorstw i ma stanowić uzupełnienie istniejącej już ulgi B+R.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Czy ulgę można przenieść na kolejne lata?

REKLAMA

Przedsiębiorcy nie mieli pewności, czy ulgę na innowacyjnych pracowników można rozliczać na bieżąco, czy przenieść na kolejne lata. Fiskus w interpretacji z 29 stycznia 2024 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.654.2023.2.MBD) potwierdził możliwość przenoszenia ulgi.

Sprawa dotyczyła spółki, która prowadzi działalność badawczo - rozwojową w rozumieniu art. 4a pkt. 26 ustawy o CIT. W ramach kosztów kwalifikowanych zaliczała koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w działalność B+R. W związku z wykazaną w poprzednich latach stratę podatkową lub dochód, który był niższy od kwoty odliczeń, nie mogła rozliczać w całości przysługującej jej ulgi.

Spółka planowała skorzystać z ulgi na innowacyjnych pracowników. Skierowała zapytanie do DKIS, czy może odliczyć koszty, które nie zostały odliczone w poprzednich latach.

Jeśli firma w rozliczeniu za 2022 rok wykazała stratę podatkową, to mogła odliczyć koszty nieodliczone za 2022 rok w zeznaniu za 2023 rok. Zgodnie z art. 18 ust. 8 ustawy o CIT, do którego odwołał się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej - odliczenia można dokonać w ciągu sześciu lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym podatnik miał prawo skorzystać z ulgi B+R. To korzystne stanowisko umożliwia przenoszenie ulgi na kolejne lata.

Sebastian Stefańczyk Konsultant, Aplikant Radcowski ID Advisory

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Infor.pl