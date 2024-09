Ulga badawczo-rozwojowa (B+R) to korzystne rozwiązanie podatkowe dla podmiotów prowadzących działalność badawczo-rozwojową, skierowane zarówno do podatników PIT (opodatkowanych skalą podatkową lub tzw. podatkiem liniowym) jak i do podatników CIT (którzy uzyskują przychody z działalności gospodarczej, inne niż zyski kapitałowe). Ulga ta stanowi istotne wsparcie dla firm inwestujących w innowacje, technologie i rozwój nowych produktów.

Do kogo skierowana jest ulga badawczo-rozwojowa?

Istota ulgi badawczo-rozwojowej

Koszty Kwalifikowane

Jakie są kwoty odliczenia?

Obliczanie ulgi dla podatników

Zwrot bezpośredni i pomniejszenie zaliczki

Dokumentowanie prawa do ulgi rozwiń > Do kogo skierowana jest ulga badawczo-rozwojowa? Zgodnie z treścią ustaw o podatkach dochodowych, działalność badawczo-rozwojowa obejmuje badania naukowe oraz prace rozwojowe, które mają na celu tworzenie nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Należy podkreślić, że z ulgi może skorzystać każdy podmiot prowadzący działalność zaliczającą się do B+R który ponosi koszty z tego tytułu, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. Efektem prac B+R nie musi być produkt czy usługa innowacyjna na skalę światową. Jeśli wynikiem prac jest ulepszenie lub usprawnienie produktu czy procesu w skali działalności firmy, to dla danej firmy jest to innowacja, która kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. REKLAMA Istota ulgi badawczo-rozwojowej Istotą ulgi badawczo-rozwojowej jest możliwość odliczenia od podstawy opodatkowania kosztów poniesionych na działalność B+R. Te koszty, zwane kosztami kwalifikowanymi, muszą być wcześniej zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jeśli podatnik nie jest w stanie w pełni wykorzystać ulgi z powodu osiągania straty lub niewystarczającego dochodu, możliwe jest przyspieszenie realizacji ulgi poprzez zwrot bezpośredni lub pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy od pracowników zaangażowanych w działalność B+R. Koszty Kwalifikowane REKLAMA Koszty kwalifikowane obejmują różnorodne wydatki związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową. Przykładowo, są to wynagrodzenia pracowników oraz związane z nimi składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia lub o dzieło, nabycie sprzętu specjalistycznego oraz materiałów i surowców bezpośrednio związanych z B+R. Dodatkowo, koszty te mogą obejmować ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz korzystanie z aparatury naukowo-badawczej. Podatnicy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego mogą dodatkowo odliczać koszty amortyzacji od budynków, budowli i lokali wykorzystywanych w działalności B+R, a także koszty ekspertyz i opinii ponoszone na rzecz podmiotów innych niż jednostki naukowe. Jakie są kwoty odliczenia? Maksymalne odliczenie wynosi do 200% kosztów kwalifikowanych. To oznacza, że podatnicy mogą odliczyć dwukrotność poniesionych wydatków na działalność B+R. Dla centrów badawczo-rozwojowych przysługują dodatkowe odliczenia, które są traktowane jako pomoc publiczna i podlegają odpowiednim ograniczeniom oraz obowiązkom sprawozdawczym. Dalszy ciąg materiału pod wideo Obliczanie ulgi dla podatników Odliczenia dokonuje się w zeznaniu rocznym za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane. Jeśli podatnik poniósł stratę lub jego dochód był niższy od kwoty przysługującej ulgi, odliczenie może być przeniesione na kolejne sześć lat podatkowych. W przypadku braku możliwości pełnego odliczenia, ulga może być zrealizowana poprzez zwrot bezpośredni lub pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy. Zwrot bezpośredni i pomniejszenie zaliczki Zwrot bezpośredni pozwala podatnikowi na otrzymanie gotówki, która odpowiada iloczynowi nieodliczonej kwoty ulgi i stawki podatku obowiązującej w danym roku. Pomniejszenie zaliczek na podatek dochodowy dotyczy wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w działalność B+R, obliczanych według stawki podatku obowiązującej podatnika. Istotne jest, żeby podatnicy prowadzili ewidencję, w której wyodrębniają koszty związane z działalnością B+R. Dokumentowanie prawa do ulgi W przypadku podatników PIT, którzy prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów, sposób dokumentowania kosztów jest określony w odpowiednich przepisach. Koszty działalności badawczo-rozwojowej należy wpisać w kolumnie 16. W przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych sposób dokumentowania kosztów określa Ustawa o rachunkowości, a koszty badawczo-rozwojowe powinny być wyodrębnione. Ważne Składając zeznanie podatkowe należy załączyć PIT-BR lub adekwatnie CIT-BR (informacja o odliczeniu). Podsumowując ulga badawczo-rozwojowa jest kluczowym narzędziem wspierającym przedsiębiorców w inwestycjach na rzecz innowacji i rozwoju technologicznego. Dzięki możliwości odliczenia kosztów kwalifikowanych, firmy mogą znacząco zmniejszyć swoje zobowiązania podatkowe, jednocześnie wspierając swoje projekty badawczo-rozwojowe. Kluczowe jest jednak dokładne dokumentowanie kosztów i składanie odpowiednich zeznań podatkowych, aby w pełni skorzystać z przedmiotowej ulgi. Zobacz również: Co to jest działalność badawczo-rozwojowa? W teorii i praktyce

