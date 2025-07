Wellbeing, który naprawdę działa. Arłamów Business Challenge 2025 pokazuje, jak budować silne organizacje w czasach kryzysu zaangażowania

W dniach 29 czerwca – 1 lipca w Hotelu Arłamów, odbyła się siódma edycja wydarzenia, które redefiniuje pojęcie eventów firmowych. W tym roku tematem przewodnim był dobrostan psychiczny i fizyczny w organizacjach – nie jako modne hasło, ale jako praktyczna i mierzalna strategia. ABC 2025 nie było kolejną konferencją z prezentacjami w sali. Wystąpienia odbyły się na polu golfowym pod gołym niebem. Obok merytoryki – przestrzeń do odpoczynku, regeneracji i relacji

Kryzys zaangażowania i potrzeba strategicznego wellbeing

Raport Gallupa „The Global Workplace: Employee Engagement & Well-being 2025” wskazuje, że zaangażowanie pracowników w Polsce wynosi jedynie 8 %. Z kolei badanie „Sukces na wagę zdrowia” (Bliżej Siebie) ujawnia, że 41 % pracowników doświadcza obciążenia emocjonalnego, a 51 % – wypalenia zawodowego. Eksperci uczestniczący w ABC jednoznacznie zaznaczyli, że wellbeing nie jest dodatkiem, ale pierwszoplanowym elementem strategii biznesowej.

Wellbeing to nie fanaberia. To strategia przetrwania i wzrostu

Podczas wydarzenia zgromadziło się blisko 250 liderów HR, menedżerów, przedstawicieli świata nauki, biznesu i psychologii. Była to najbardziej merytoryczna edycja ABC w historii.

„Z dużym przejęciem przysłuchiwałem się dyskusjom o tym, co dziś znaczy zdrowa organizacja i jaką rolę w niej pełnią liderzy. Cieszy mnie, że Arłamów może być miejscem, gdzie mówi się o tym głośno – w atmosferze zaufania i szacunku” – podsumował prezes Hotelu Arłamów Michał Kozak.

Różnorodne perspektywy dobrostanu

Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:

Jacek Santorsk i – psycholog społeczny i biznesu, w rozmowie z Maciejem Strausem mówił o odpowiedzialności lidera za dobrostan zespołu: „Lider nie musi być terapeutą. Ale musi wiedzieć, że jego zachowanie wpływa na poziom kortyzolu w organizacji”.

i – psycholog społeczny i biznesu, w rozmowie z Maciejem Strausem mówił o odpowiedzialności lidera za dobrostan zespołu: „Lider nie musi być terapeutą. Ale musi wiedzieć, że jego zachowanie wpływa na poziom kortyzolu w organizacji”. Maja Gojtowska – ekspertka HR: „Zamieńmy storytelling na welldoing. To nie kampania, to codzienna decyzja lidera”.

– ekspertka HR: „Zamieńmy storytelling na welldoing. To nie kampania, to codzienna decyzja lidera”. Barbara Zych , PhD – HR-owa badaczka i strateg: „Wellbeing wpływa na produktywność – a nie odwrotnie. I to jest kluczowa zmiana paradygmatu”.

, PhD – HR-owa badaczka i strateg: „Wellbeing wpływa na produktywność – a nie odwrotnie. I to jest kluczowa zmiana paradygmatu”. Jarosław Fotyga , Chartered FCIPD – mówił o ogromnych kosztach związanych ze zdrowiem pracowników,

, Chartered FCIPD – mówił o ogromnych kosztach związanych ze zdrowiem pracowników, Monika Sonta, PhD, badaczka twórczości, która mówiła o MEGAtrendach i ich wpływie na organizacje biznesowe,

PhD, badaczka twórczości, która mówiła o MEGAtrendach i ich wpływie na organizacje biznesowe, Tomasz Raczek , krytyk filmowy i mówca inspiracyjny – opowiadał o emocjach jako narzędziu przywództwa.

, krytyk filmowy i mówca inspiracyjny – opowiadał o emocjach jako narzędziu przywództwa. Adam Kszczot, olimpijczyk i medalista, podzielił się refleksją o tym, jak kondycja psychiczna wpływa na wynik – nie tylko w sporcie.

Nie tylko konferencja. Arłamów pokazuje, jak robi się wellbeing

Maciej Kautz, prowadzący wydarzenie, z gracją i humorem łączył panele, wystąpienia i rozmowy. A wszystko odbywało się w wyjątkowym formacie – część merytoryczna miała miejsce na świeżym powietrzu, wśród zieleni pól golfowych.

W programie znalazły się również: joga regeneracyjna, ceremonie saunowe, koncerty mis dźwiękowych Petera Hessa oraz gra terenowa Watacha, która – jak zgodnie przyznawali uczestnicy – najlepiej pokazała, jak w praktyce wygląda budowanie zaufania w nieznanej grupie.

#ArłaMOVE – wellbeing wpisany w strategię miejsca

Podczas ABC nie mogło zabraknąć odniesienia do autorskiej filozofii Hotelu Arłamów – #ArłaMOVE. To podejście, które promuje aktywność fizyczną, kontakt z naturą i świadome budowanie odporności psychicznej wśród gości, pracowników i partnerów biznesowych.

„Wellbeing to nie tylko styl życia. To decyzja strategiczna. Uważamy, że eventy firmowe – jeśli są mądrze zaplanowane – mogą być potężnym narzędziem rozwoju organizacji. A Arłamów to miejsce, które tę decyzję umożliwia” – mówi Agnieszka Najberek, dyrektor sprzedaży MICE w Arłamowie.

„Myślimy już o przyszłym roku” – zdradza Maciej Straus, pełnomocnik zarządu ds. rozwoju. „Ale po tej edycji jedno wiemy na pewno – event firmowy nie może być tylko integracją. Musi być narzędziem zmiany, rozmowy i odbudowy zaangażowania, które – jak wiemy – w Polsce sięgnęło historycznego dołka. A Arłamów ma warunki, by to zmieniać.” Dodaje w swoim podsumowaniu Maciej Straus.

Nasi partnerzy, którzy rozumieją kierunek zmian: AirFrance KLM, Kadromierz, Lancerto, Garden Space, Profitroom, Mercedes Benz D&R Czach, Toton Show, Stage Fever by Adam Kram, Gridaly, Wellbeing Partner.

Już dziś Hotel Arłamów zapowiada kontynuację Arłamów Business Challenge w 2026 roku, zapraszając liderów, ekspertów i praktyków do wspólnego projektowania zdrowszych, bardziej odpornych organizacji. Tegoroczna edycja pokazała, że wellbeing to nie trend, lecz fundament nowoczesnego przywództwa – a Arłamów to miejsce, które tworzy dla niego naturalne warunki.