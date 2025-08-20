REKLAMA

REKLAMA

Zmiany w amortyzacji aut od 2026 r. – jak nie stracić 20 tys. zł na samochodzie firmowym?

Zmiany w amortyzacji aut od 2026 r. – jak nie stracić 20 tys. zł na samochodzie firmowym?

20 sierpnia 2025, 14:41
Artur Sadziński
Artur Sadziński
Dziennikarz i redaktor z doświadczeniem w tworzeniu treści o finansach, prawie i sprawach konsumenckich. Pisze z myślą o praktycznym wsparciu dla czytelnika.
Zmiany w amortyzacji aut od 2026 r. – jak nie stracić 20 tys. zł na samochodzie firmowym?
Masz auto firmowe? Od stycznia możesz stracić 20 tys. zł – sprawdź, jak tego uniknąć
shutterstock

Od 1 stycznia 2026 r. nadchodzi rewolucja dla przedsiębiorców. Zmiany w przepisach sprawią, że auta spalinowe staną się znacznie droższe w rozliczeniu podatkowym. Nowe, niższe limity amortyzacji i leasingu mogą uszczuplić kieszeń firmy o nawet 20 tys. zł w ciągu kilku lat. Co zrobić jeszcze w 2025 r., żeby uniknąć dodatkowych kosztów i utrzymać maksymalne odliczenia? Poniżej znajdziesz praktyczny poradnik.

Dlaczego od 2026 r. auta spalinowe będą mniej opłacalne?

Powodem jest nowelizacja ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, która zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2026 r. Jej celem jest przyspieszenie transformacji transportu w stronę nisko- i zeroemisyjnego. W praktyce oznacza to jednak, że właściciele aut spalinowych i klasycznych hybryd zapłacą więcej do fiskusa.

Do tej pory przedsiębiorcy mogli korzystać z jednolitych limitów amortyzacyjnych i leasingowych:

  • 150 tys. zł w przypadku samochodów spalinowych (benzynowych i wysokoprężnych),
  • 225 tys. zł dla aut elektrycznych.

Od 2026 roku sytuacja zmieni się diametralnie. Zamiast dwóch prostych progów wprowadzone zostaną trzy kategorie uzależnione od emisji CO2:

  • 225 tys. zł – limit dla aut w pełni elektrycznych (BEV) i wodorowych.
  • 150 tys. zł – limit dla hybryd plug-in i pojazdów o emisji poniżej 50 g CO2/km.
  • 100 tys. zł – limit dla aut spalinowych oraz klasycznych hybryd, których emisja wynosi 50 g CO2/km lub więcej.

To właśnie ten trzeci próg obejmie zdecydowaną większość pojazdów dostępnych dziś na rynku. Według danych branżowych aż 94 proc. aut zarejestrowanych w pierwszej połowie 2025 r. przekracza granicę 50 g CO2/km.

Co to oznacza dla przedsiębiorców? Auto, które dziś mieści się w limicie 150 tys. zł, od 2026 r. spadnie do 100 tys. zł. Oznacza to, że przy leasingu czy amortyzacji auta za ok. 160 tys. zł, część wydatków powyżej nowego limitu nie będzie mogła być zaliczona w koszty uzyskania przychodu. W praktyce strata może wynieść około 20 tys. zł w całym okresie finansowania.

Mówiąc prościej: te same samochody, które dziś pozwalają na pełne odliczenia, już za kilka miesięcy staną się dla firmy znacznie droższym wydatkiem. Nowe przepisy nie tylko ograniczają korzyści podatkowe, ale również sprawiają, że spalinówka przestaje być narzędziem optymalizacji kosztów, a zaczyna być obciążeniem budżetu.

Od 1 stycznia 2026 r. limit kosztów podatkowych spadnie do zaledwie 100 tys. zł – a to oznacza, że w przypadku samochodów spalinowych podatnicy ujmą w kosztach tylko 100 tys. zł. – Radosław Kowalski, doradca podatkowy.

Jak nie stracić 20 tys. zł? Sprawdzone strategie na 2025 rok

Zmiany podatkowe, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 r., nie pozostawiają złudzeń, większość aut spalinowych stanie się mniej opłacalna dla firm. Niższy limit odliczeń oznacza realne straty sięgające nawet kilkunastu tysięcy złotych w trakcie kilkuletniego użytkowania pojazdu. To jednak wciąż przyszłość, a przedsiębiorcy mają jeszcze czas, by zabezpieczyć swoje finanse.

Rok 2025 to ostatni moment, aby skorzystać z obecnych, korzystniejszych przepisów. Odpowiednio podjęte decyzje zakupowe, leasingowe czy wybór rodzaju napędu pozwolą zachować pełne odliczenia i uniknąć dodatkowych kosztów. Poniżej znajdziesz pięć sprawdzonych strategii, które pomogą Ci nie stracić i przygotować firmę na nowe realia podatkowe.

1. Kup auto spalinowe jeszcze w tym roku

To najprostszy sposób, by zachować stary, korzystniejszy limit 150 tys. zł. Zadbaj, aby auto zostało zarejestrowane i wpisane do ewidencji środków trwałych firmy do 31 grudnia 2025 r. Sama umowa kupna-sprzedaży nie wystarczy. Dzięki temu, nawet po zmianie przepisów, będziesz mógł rozliczać wydatki na starych zasadach.

2. Podpisz umowę leasingową przed końcem 2025 r.

Jeśli korzystasz z leasingu, działaj szybko. Teoretycznie umowa podpisana w 2025 r. pozwoli ci rozliczać raty według obecnych zasad przez cały okres trwania kontraktu.

Przykład

Przykład: pięcioletni leasing auta za 160 tys. zł dziś daje oszczędności podatkowe na poziomie 34,9 tys. zł. Od 2026 r. ta kwota spadnie do 23,9 tys. zł, co oznacza stratę 11 tys. zł.

Jednak eksperci ostrzegają, że w przypadku leasingu sytuacja nie jest tak jednoznaczna, jak przy amortyzacji. Brakuje bowiem jasnych przepisów przejściowych, które chroniłyby umowy zawarte przed końcem 2025 r.

Jeśli przed nowelizacją zawrzesz umowę leasingu operacyjnego na samochód z emisją CO₂ powyżej 50 g/km, może obowiązywać nowy limit 100 tys. zł, a nie dotychczasowy 150 tys. zł.– Radosław Żuk, doradca podatkowy, Kancelaria Żuk Pośpiech.

Na oficjalne wyjaśnienia Ministerstwa Finansów wciąż czekamy, dlatego przedsiębiorcy muszą brać pod uwagę ryzyko, że fiskus zastosuje restrykcyjną interpretację.

3. Postaw na hybrydę plug-in (PHEV)

Nie chcesz przechodzić na pełną elektromobilność? Hybryda ładowana z gniazdka (PHEV) może być złotym środkiem. Ich niska emisja CO2 (często poniżej 50 g/km) oznacza, że wciąż będą mieściły się w limicie 150 tys. zł. To rozwiązanie łączy ulgi podatkowe z brakiem konieczności pełnej zmiany infrastruktury w firmie.

4. Wybierz auto elektryczne jako bezpieczną inwestycję

Samochody elektryczne (BEV) są najkorzystniejsze podatkowo. Limit 225 tys. zł pozostaje bez zmian, co zapewnia stabilność i przewidywalność. Dodatkowo możesz skorzystać z dopłat, np. z programu "Mój elektryk", co sprawia, że całkowity koszt eksploatacji BEV-a może być niższy niż auta spalinowego.

5. Naucz się liczyć proporcję

Jeśli nie zdążysz kupić auta w tym roku, musisz przygotować się na rozliczanie wydatków według zasady proporcji. Oznacza to, że limit (100 tys., 150 tys. lub 225 tys. zł) dzieli się przez cenę samochodu, a wynik stosuje do rat leasingowych czy ubezpieczenia. Im droższe auto, tym mniejszy procent wydatków odliczysz od podstawy opodatkowania.

Co zrobić już dziś?

  • Sprawdź aktualne umowy leasingowe.
  • Skalkuluj realne oszczędności, jakie możesz stracić na podatkach.
  • Porównaj oferty aut hybrydowych i elektrycznych.
  • Rozważ przyspieszenie zakupu lub leasingu, jeśli planowałeś wymianę auta w 2026 r.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Czy zakup w grudniu 2025 r. wystarczy?

Tak, pod warunkiem że pojazd zostanie zarejestrowany i wpisany do ewidencji środków trwałych jeszcze przed końcem roku.

Czy zmiany obejmą też auta prywatne?

Nie. Nowe limity dotyczą wyłącznie aut firmowych.

Czy warto czekać, licząc na wycofanie przepisów?

Eksperci są zgodni, rząd raczej nie wycofa się ze zmian, które są częścią polityki klimatycznej UE.

Podstawa Prawna

Ustawa z dnia 21 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych 

Źródło: INFOR
