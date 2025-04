Kontrole podatkowe. 2025 rok przyniósł ważną zmianę, ale to dopiero początek ułatwień

Urzędy skarbowe przeprowadzają kontrole podatkowe od kiedy tylko istnieją podatki. Zmienia się jedynie charakter służb kotrolnych oraz zasady przeprowadzania samych kontroli. Kluczowe zmiany w kontroli podatkowej nastąpiły z początkiem 2025 roku, choć nie wszyscy o nich pamiętają.

Zapowiadane są też już kolejne zmiany, które wprowadzić mają tak zwane przepisy deregulacyjne.

Kontrola podatkowa: na czym polega

Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl kontrola podatkowa to procedura, podczas której urząd skarbowy sprawdza, czy przedsiębiorca prawidłowo wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Dotyczy ona każdej firmy. Ważne by na możliwość kontroli być przygotowanym i mieć świadomość swoich obowiązków oraz praw – zaznacza Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl

Przypomina, że jeszcze tylko do 30 kwietnia 2025 r. przedsiębiorstwa, które prowadzą działalność jako osoby fizyczne, mają obowiązek złożenia deklaracji podatkowej za 2024 rok PIT-36 lub PIT-36L.

Nowość 2025: księgi rachunkowe w formie programu komputerowego

Warto też pamiętać, że od 1 stycznia 2025 r. obowiązuje prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu programów komputerowych oraz przekazywanie tych ksiąg bez wezwania właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

- Obowiązek ten dotyczy jednak tylko największych podmiotów – firm o rocznych przychodach powyżej 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych – wyjaśnia Beata Tęgowska.

Przesyłanie struktur JPK_KR_PD (Jednolity Plik Kontrolny Księgi Rachunkowe Podatek Dochodowy) i JPK_ST_KR (Jednolity Plik Kontrolny Środki Trwałe), ma zwiększyć transparentność i ułatwić weryfikację prawidłowości prowadzonej ewidencji księgowej przez organy podatkowe.

– Wprowadzenie JPK ma na celu ułatwienie organom podatkowym dostępu do szczegółowych danych finansowych przedsiębiorstw, co pozwoli na szybsze i bardziej efektywne przeprowadzanie kontroli podatkowych. Dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości i unikanie długotrwałych postępowań kontrolnych – ocenia ekspertka Systim.pl.

– Warto dokładnie zapoznać się z nowymi obowiązkami oraz dostosować systemy finansowo-księgowe do wymogów nowych struktur JPK – dodaje Beata Tęgowska.

Kontrola podatkowa: zawiadomienie o kontroli

Jak podkreśla ekspertka, procedurę kontroli podatkowej poprzedza każdorazowo zawiadomienie dostarczane przedsiębiorcy.

– Wówczas może się ona rozpocząć w firmie nie wcześniej niż po 7 dniach i nie później niż 30 dni od doręczenia zawiadomienia. Jeśli kontrola nie zostanie rozpoczęta w tym czasie, konieczne jest ponowne zawiadomienie – wyjaśnia Beata Tęgowska.

- Podczas kontroli urzędnicy mogą poprosić o dokumenty księgowe, faktury, umowy czy ewidencje. – Przedsiębiorca ma obowiązek je udostępnić oraz udzielić potrzebnych wyjaśnień. Jeśli dokumenty są w języku obcym, należy dostarczyć ich tłumaczenie na język polski – informuje.

Podatnik ma, w takiej sytuacji, także swoje prawa

– Przedsiębiorca może być obecny przy czynnościach kontrolnych, zgłaszać zastrzeżenia do protokołu kontroli oraz składać wyjaśnienia. Jeśli np. nie zgadza się z ustaleniami kontroli, ma 14 dni na wniesienie zastrzeżeń. Z kolei w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, firma ma również prawo do złożenia korekty deklaracji podatkowej – zaznacza ekspertka Systim.pl

– Przygotowanie do kontroli podatkowej to nie tylko kwestia porządku i dobrej organizacji dokumentów, ale także świadomość praw i obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – podkreśla Beata Tęgowska.

– Wsparcie księgowego lub doradcy podatkowego może znacząco ułatwić ten proces i zminimalizować ryzyko nieprawidłowości – dodaje.

Kontrola podatkowa: deregulacje wkrótce przyniosą zmiany

Ekspertka Systim.pl zwraca uwagę, że w marcu 2025 polski rząd przyjął tzw. I pakiet deregulacyjny. Obecnie trwają prace nad drugim pakietem. Jak poinformował na konferencji minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk, liczy na wpisanie go do wykazu prac legislacyjnych rządu po świętach wielkanocnych.

– Pakiet będzie dotyczył m.in. także kwestii prowadzonych kontroli u podatników – zapowiada Beata Tęgowska.