Strona główna » Moja firma » Prawo » Odszkodowania » Szkody na osobie » Odpowiedzialność prawna salonów beauty

Odpowiedzialność prawna salonów beauty

05 listopada 2025, 10:41
[Data aktualizacji 05 listopada 2025, 14:39]
Pamela Opoczka
Pamela Opoczka
Adwokat Krakowskiej Izby Adwokackiej
Jaka jest odpowiedzialność kosmetologów i kosmetyczek?
Jaka jest odpowiedzialność kosmetologów i kosmetyczek?
Wraz z rozszerzającą się gamą ofert salonów świadczących usługi kosmetyczne, rośnie odpowiedzialność prawna osób wykonujących zabiegi za ich prawidłowe wykonanie. W wielu przypadkach zwrot pieniędzy za źle wykonaną usługę to najmniejsza dolegliwość z grożących konsekwencji.

Czy salon kosmetyczny odpowiada za źle wykonaną usługę?

Odpowiedzialność kosmetyczki bądź kosmetologa opiera się przede wszystkim na tzw. odpowiedzialności deliktowej, regulowanej w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 415 Kodeksu cywilnego, „kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”. Szkodą może być powstanie blizny, przebarwienia, utrata płytki paznokcia, zakażenie lub spowodowanie uszkodzenia ciała. Dla tej odpowiedzialności musi zaistnieć związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniem danej osoby a szkodą.

Ważne

Odszkodowanie obejmuje nie tylko poniesione przez klienta koszty zabiegu, ale także koszty leczenia, czy przywrócenia stanu poprzedniego. Innymi słowy, poniesione przez osobę poszkodowaną wydatki determinują wysokość odszkodowania. Pamiętajmy, że poza odszkodowaniem, może zaistnieć także obowiązek zadośćuczynienia finansowego za doznaną krzywdę klienta.

Zadośćuczynienie ma zrekompensować cierpienie fizyczne oraz cierpienia psychiczne, a jego wielkość zależeć będzie od oceny całokształtu okoliczności, w tym rozmiaru doznanych cierpień, ich intensywności, trwałości czy nieodwracalnego charakteru.

Drugim rodzajem odpowiedzialności będzie tzw. odpowiedzialność kontraktowa, także wynikająca z przepisów Kodeksu cywilnego. Art. 471 nakłada obowiązek naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi. W tym przypadku chodzi o zawartą przez salon umowę z klientem. Klient zawierając umowę - co istotne nawet w formie ustnej - oczekuje, że usługa zostanie wykonana zgodnie z zasadami sztuki kosmetycznej i standardami kosmetycznymi.

Istnieje również, w radykalnych sytuacjach, także ryzyko odpowiedzialności karnej. Dzieje się tak, gdy klient doznał wskutek usługi kosmetycznej lekkiego, średniego lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Co istotne, odpowiedzialności karnej nie wyłącza nawet dobrowolna zgoda klienta na zabieg czy usługę kosmetyczną, który został poinformowany o tym, że dana usługa jest dla niego niewskazana czy szkodliwa.

Kto odpowiada za wyrządzoną szkodę?

Co do zasady, za nieudany zabieg kosmetyczny odpowiada osoba, która go wykonała, jednak w wielu przypadkach do odpowiedzialności może zostać pociągnięty właściciel salonu kosmetycznego. Dzieje się tak w sytuacji, gdy osoba wykonująca zabieg jest zatrudniona w salonie na podstawie umowy o pracę. Art. 120 § 1 Kodeksu pracy stanowi, że w razie wyrządzenia przez pracownika przy wykonywaniu przez niego obowiązków pracowniczych szkody osobie trzeciej, zobowiązany do naprawienia szkody jest wyłącznie pracodawca.

Zaś art. 430 Kodeksu cywilnego stanowi, że kto na własny rachunek powierza wykonanie czynności osobie, która przy wykonywaniu tej czynności podlega jego kierownictwu i ma obowiązek stosować się do jego wskazówek, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną z winy tej osoby przy wykonywaniu powierzonej jej czynności. Jeśli pracodawca naprawił szkodę wyrządzoną osobie trzeciej, może wtedy dochodzić od pracownika zwrotu wypłaconego tej osobie odszkodowania. W skrócie rzecz ujmując, kluczową kwestią w zakresie odpowiedzialności za zabieg jest treść postanowień umowy jaką posiada osoba wykonująca zabieg z właścicielem salonu, albowiem może się zdarzyć, że wykonujący zabieg jest jedynie podwykonawcą właściciela salonu, a nie jego pracownikiem, a zatem wówczas przepisy Kodeksu pracy nie będą wchodzić w grę.

Ubezpieczenie OC

Świetnym rozwiązaniem, nie tylko dla kosmetyczek, ale przede wszystkim dla kosmetologów jest wykupienie ubezpieczenia OC. Umożliwi ono pokrycie wielu roszczeń klientów. Dla rozróżnienia, kosmetyczką jest osoba, która wykonuje podstawowe zabiegi upiększające i pielęgnacyjne. Jest to osoba, która ukończyła technikum usług kosmetycznych lub stosowne kursy. Kosmetolog zaś to osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku kosmetologii. Jest uprawniona do wykonywania zaawansowanych zabiegów estetycznych, diagnostyki skórnej oraz stosowania specjalistycznej aparatury. Kliniki medycyny estetycznej oraz placówki medyczne są zobowiązane do posiadania obowiązkowego ubezpieczenia OC, jednak obowiązek ten nie dotyczy jeszcze salonów beauty. Warto zasięgnąć informacji u ubezpieczyciela, który może zaoferować ubezpieczenie osobiste wykonawcy zabiegów upiększających, jak i ubezpieczenie salonu, gdzie świadczy usługi.

Autor: adwokat Pamela Opoczka

oprac. Wioleta Matela-Marszałek
