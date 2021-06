Jacek Czauderna: Panie Premierze, przedsiębiorcy czekają na konkrety [PODCAST]

Polski Ład to kolejna piękna, marketingowa, ale polityczna akcja – mówi Jacek Czauderna. Na co mogą liczyć przedsiębiorcy? Zapraszamy do wysłuchania podcastu.

Jacek Czauderna podkreśla, że przedsiębiorcy mają strategię działania a nie programy, jak mają politycy. W rozmowie z Agnieszką Gorczycą zwraca uwagę, że biznes musi powiedzieć politykom stop, a przedsiębiorczości start. Dlatego będziemy się upominać o konkretny udział małych i średnich firm. Dziś rząd nawet nie konsultuje pomysłów. Władza nie pyta, władza wie najlepiej – mówi Czauderna.

Jak przedsiębiorcy zareagowali na projekt Polskiego Ładu?

Moja pierwsza myśl była taka, że znowu nikt nas, przedsiębiorców, nie zapytał o zdanie. Mamy przepiękne deklaracje od rządu, ale chciałbym może wspomnieć o poprzednich programach, które komunikowane przez rząd.

Wróciłbym do roku 2017, kiedy mieliśmy Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Wtedy pan premier obiecywał produkcję: miliona aut elektrycznych, mieszkań, promów czy program inteligentnej kopalni. Była to długa i wielka lista niezrealizowanych obietnic. A co się teraz dzieje? Mamy program Polskiego Ładu – mówi Czauderna.

Jakie zmiany istotne dla biznesu zakłada Polski Ład?

Według mnie i wielu przedsiębiorców zakłada on przede wszystkim centralizację władzy, skupienie decyzji makroekonomicznych i społecznych w wąskim gronie polityków. A nas, przedsiębiorców, znowu pominięto.

Ja tu mówię o potężnej grupie dwóch milionów przedsiębiorców, którzy zatrudniają prawie siedem milionów pracowników. To my powinniśmy być punktem tego Polskiego Ładu po pandemii. Dlaczego? Ponieważ wnosimy do PKB 50% środków – dodaje.

Czego oczekują od strony rządowej przedsiębiorcy?

Jedna rzecz, to obniżenie składek ZUS dla wszystkich branż, zamkniętych podczas pandemii, przynajmniej na następne 12 miesięcy. Dlaczego? Jeśli chodzi o odroczone składki ZUS, które odraczaliśmy w czasie pandemii, to musimy zapłacić teraz te zawieszone, odroczone i nowe składki ZUS. Drugi temat to usługa gastronomiczna i różne stawki podatku VAT. Wnioskujemy do ministra finansów, aby usługa gastronomiczna miała 8% VAT na wszystkie produkty – podsumowuje Czauderna.

Jacek Czauderna - przedsiębiorca i prezes Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej

