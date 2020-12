Marta Kopeć: pracownik bez szansy na rozwój w końcu odejdzie [PODCAST]

Co to jest kłusownictwo pracownicze?

Marta Kopeć w rozmowie z Agnieszką Gorczycą (Infor.pl) zauważa, że dziś popularnym zjawiskiem jest nieetyczne podbieranie sobie pracowników, tzw. kłusownictwo pracownicze. Często są to całe zespoły, które przechodzą razem z menadżerem do innej firmy i niestety powodują bardzo poważne konsekwencje, np. gdy firma traci cały dział specjalistów, odpowiedzialny za dany produkt czy usługę. Kopeć podkreśla, że jeżeli nie dajemy pracownikowi szansy na rozwój, to w końcu odejdzie.

Zakaz konkurencji i zachowanie poufności informacji - jaka jest różnica?

Jak podkreśla Kopeć należy rozróżnić dwie kwestie: zakaz konkurencji i zachowanie poufności informacji.





- Chciałabym przestrzec pracodawców przez zbyt ogólnym definiowaniem pojęcia „informacje poufne” czy też „tajemnica przedsiębiorstwa”. Chcąc się dobrze zabezpieczyć, należy sprecyzować te pojęcia.

Jak zatrzymać menedżera?

Dziś, żeby zatrzymać menadżera, trzeba dać mu coś więcej niż pieniądze. Benefity medyczne czy sportowe traktowane są często przez pracowników jako oczywistość, element obligatoryjny. Tym, co może nas wyróżnić jako pracodawcę są elementy miękkie. Pracownicy zwracają uwagę na: poczucie bezpieczeństwa, szansę na rozwój, wsparcie – coaching i docenianie - podsumowuje Kopeć.

Marta Kopeć – ekspert prawa pracy, Partner Zarządzający Kopeć Zaborowski Adwokaci i Radcowie Prawni. Autorka bloga „Jak zwolnić pracownika, czyli jak kulturalnie i zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem” (jakzwolnicpracownika.pl).

