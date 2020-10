Sędzia Urszula Żółtak: Trybunał Konstytucyjny to dziś narzędzie w rękach polityków [PODCAST]

Sędziowie nie mają wątpliwości: obecna sytuacja idzie w bardzo złym kierunku. Protesty pokazały, że społeczeństwo ocknęło się. Kilka lat temu były bardzo duże protesty, dotyczące ochrony sądów, jednak po jakimś czasie zanikły. Zostało szybko zaakceptowane to, co się dzieje. Zapraszamy do wysłuchania podcastu.