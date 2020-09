Pakiet mobilności – czy przewoźnicy stracą na nowych przepisach? [PODCAST]

Pakiet mobilności to szansa czy pogrążenie branży przewoźników? Pierwsze zmiany już weszły w życie, a mimo to pakiet mobilności wciąż wywołuje spore emocje w branży transportowej. Co wprowadzają nowe przepisy, jak będzie wyglądało delegowanie pracowników i co zmieni się w czasie odpoczynku kierowców. Filip Bednarkiewicz w rozmowie z Agnieszką Gorczycą wyjaśnia, dlaczego PE odrzucił poprawki przygotowane przez europosłów PIS i PO a także dlaczego Polska była przeciwna.





Filip Bednarkiewicz - autor 40ton.net, pasjonat samochodów ciężarowych oraz amerykańskiej motoryzacji

