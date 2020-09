Mocniejsze Rady Nadzorcze efektem zmian w KSH [OPINIA]

Nowelizacja przepisów ma na celu wzmocnienie efektywności rad nadzorczych. BCC pozytywnie ocenia propozycję zmian do ustawy Kodeks spółek handlowych w zakresie dotyczącym wprowadzenia przepisów umożliwiających radzie nadzorczej sprawowanie efektywnego nadzoru, dostępu do danych oraz wiedzy eksperckiej.

Proponujemy jednak zachowanie tożsamości we wprowadzaniu rozwiązań dla spółek kapitałowych, odpowiednich dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jak do spółki akcyjnej. Nie znajduje bowiem uzasadnienia gospodarczego oraz faktycznego pozostawienie poza regulacją w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością rozwiązań i norm zaproponowanych dla spółki akcyjnej, np. w zakresie projektowanego art. 3801i możliwości efektywnego realizowania uprawnień nadzorczych. Wiele firm prowadzonych jest w formie spółki z o.o. i z wielu względów właściciele nie planują zmiany formy prawnej na spółkę akcyjną, przy czym firmy te prowadzone są od dekad i towarzyszy im wizja wielopokoleniowości (która cechuje rodzinną przedsiębiorczość), co związane jest z coraz popularniejszym faktem powoływania rad nadzorczych, w których zasiadają przedstawiciele rodziny właścicieli - wspólników oraz angażowania do zarządu menadżerów zewnętrznych. Stanowi to zatem o potrzebie istnienia narzędzi umożliwiających radzie nadzorczej w spółce z o.o. sprawowania bieżącego i aktywnego nadzoru.

Szczegółowe uwagi do propozycji brzmienia przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych

Definicja „grupa spółek” – art. 51

Definicja wskazuje na charakter uczestniczenia w grupie spółek zarówno spółek kapitałowych jak i osobowych. Nie wydaje się zasadnym interpretacja definicji wykluczająca z grupy spółek spółek osobowych, jak na przykład spółki jawnej czy spółki komandytowej ze względu na charakter odpowiedzialności wspólników. Oznaczałoby to istotne ograniczenie gospodarcze dla spółek prowadzących działalność operacyjną. Niemniej jednak projektowany Dział IV w zasadzie odnosi się do spółek zależnych jako spółek kapitałowych. Jeżeli ustawodawca definiuje grupę spółek wyłącznie jako spółki kapitałowe to winien w naszej ocenie wskazać wprost w ustawie, w definicji. Jeżeli intencją ustawodawcy jest objęcie zakresem również spółek osobowych (takie faktycznie wchodzą w skład holdingów i powiązań w ramach faktycznych grup spółek, w których realizowana jest wspólna strategia gospodarcza) winien uwzględnić charakter takiego uczestnictwa w Dziale IV ustawy w ramach projektowanych zmian.