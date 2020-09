50 wpływowych kobiet, czyli jak kobiety zmieniają oblicze biznesu [PODCAST]

Beata Tadla, Irena Eris, Justyna Steczkowska, Edyta Pazura czy Ewa Minge - to kobiety, których historie inspirują do podejmowania wyzwań w biznesie. To bohaterki najnowszej edycji książki „50 wpływowych kobiet biznesu”, która swoją premierę będzie miała 24 września br. W tym odcinku podcastu poznajemy kulisy powstawania książki. Zapraszamy do słuchania.