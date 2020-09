Wydatki na innowacje to konieczność

73 proc. przedstawicieli międzynarodowych korporacji ankietowanych przez Noba Ventures i Stratup Resau deklaruje, że wydatki na innowacje w ich organizacjach nie zostaną wstrzymane. Niewielka grupa badanych uważa nawet, że nastąpi ich „agresywny” wzrost. Co więcej, ponad połowa twierdzi, że jest przygotowana na to, aby w krótkim czasie dokonać zmian w swoim modelu biznesowym, związanych z przyspieszoną digitalizacją.

– W obliczu dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, biznes postrzega wydatki na innowacje i nowe technologie jako inwestycje w poszukiwaniu nowych źródeł generowania przychodu, czy budowy nowych kanałów komunikacji z klientami – mówi Magdalena Magnuszewska, prezes Grupy INELO, która realizuje obecnie projekt B+R umożliwiający zastosowania sztucznej inteligencji w produktach dla branży TSL. Dzięki algorytmom, nad którym pracuje INELO, przewoźnicy będą w stanie ograniczyć koszty m.in. dzięki redukcji zużycia paliwa, lepszemu planowaniu trasy i efektywnemu wykorzystaniu czasu pracy kierowców. – Innowacje technologiczne, to także sposób na usprawnienie działalności operacyjnej, komunikacji wewnątrz firmy, wyeliminowanie nieefektywnych elementów procesu oraz redukcję kosztów, co jest szczególnie istotne w okresie niepewnej koniunktury. Technologie, takie jak AI mogą być atrakcyjne nie tylko dla dużych graczy, ale pozwalają usprawnić funkcjonowanie także mniejszych przedsiębiorstw, które stają się dzięki nim bardziej konkurencyjne na europejskim rynku – dodaje Magdalena Magnuszewska.





Transformacja cyfrowa to konieczność

Aby ocenić wpływ bieżącej sytuacji na rozwój innowacji, Atlantic Council przeprowadziło ankietę wśród ponad 100 ekspertów branży technologicznej. Przeważająca większość respondentów stwierdziła, że koronawirus w znaczny sposób przyspieszy wdrażanie innowacji w obszarach takich, jak zarządzanie danymi i sztuczna inteligencja, łańcuch dostaw, organizacja pracy, a także medycyna i bioinżynieria. Przy czym w ciągu najbliższych 2-5 lat innowacje, o największym wpływie na gospodarkę mają rozwinąć się w obszarze sztucznej inteligencji (AI) i zarządzania danymi (Big Data) – uważa tak ponad 30 proc. respondentów. Według badania Gartnera, przeprowadzonego w ubiegłym roku wśród ponad 3 tys. szefów IT, zastosowanie rozwiązań AI dla przedsiębiorstw wzrosło w ciągu minionych czterech lat aż o 270 proc.

– Pomimo, że koronawirus wpłynął na każdy sektor gospodarki, to jak potwierdzają prognozy Gartnera, sektor technologiczny będzie w średnim okresie beneficjentem zmian w sposobie funkcjonowania konsumentów oraz biznesów wywołanych przez pandemię. Według ostatnich danych tej firmy badawczej wartość globalnego rynku IT przekroczy w tym roku 3,5 biliona dolarów, co stanowi spadek o 7 proc. rok do roku. Jednak już w 2021 roku przewidywane jest odbicie. Digitalizacja umożliwia firmom elastyczne działanie nawet w trudnych warunkach: lockdown pokazał wyraźnie przewagę jaką dają rozwiązania technologiczne vs. tradycyjne działanie „offlineowych” biznesów. Dlatego obecnie firmy dostrzegają potrzebę inwestowania w technologie, jako trwałe źródło budowanie przewagi konkurencyjnej. Widzimy to także w rosnącym zainteresowaniu klientów nasza ofertą innowacyjnych rozwiązań dla firm transportowych, zwłaszcza w obszarach wspierających automatyzację i efektywność – dodaje Magdalena Magnuszewska