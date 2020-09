234 mln zł trafiło do firm poszkodowanych przez koronawirusa

Firmy otrzymaną pomoc będą mogły przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu, zakup paliwa czy najem powierzchni. Wnioski firm, które znalazły się na ósmej liście opiewają na kwotę ponad 234 mln zł.

PARP oceniła już wszystkie wnioski, które zostały zgłoszone w czasie trwania naboru, czyli od 15 czerwca do 31 lipca br. PARP rozpatrzyła pozytywnie w sumie 6 260 wniosków. Dofinansowanie przyznane w ramach "Dotacji na kapitał obrotowy" wyniesie 1 121 080 771,18 zł.





Polecamy: Nowe technologie w pracy księgowych

Przyczyny odrzucenia wniosku

W ramach wcześniej opublikowanych siedmiu list wniosków rekomendowanych do dofinansowania tylko 6 proc. oceniono negatywnie. W ostatniej ósmej liście 1407 wniosków oceniono pozytywnie, a 149 negatywnie. Najczęstszą przyczyną odrzucenia wniosku była niezgodność kodu PKD we wniosku z danymi rejestrowymi, co jest warunkiem koniecznym.

Firmy w konkursie mogły składać wnioski na maksymalną kwotę wynoszącą prawie 430 tys., co było uzależnione m.in. od wielkości firmy przejawiającej się w liczbie zatrudnianych pracowników. Na postawie złożonych wniosków do PARP średnia kwota wnioskowana przez firmy to 182,5 tys. zł.

Cel wsparcia

Kwota przyznanych dofinansowań to iloczyn stawki jednostkowej dla określonego poziomu zatrudnienia i liczby miesięcy, w których wnioskodawca potrzebował wsparcia. Otrzymane wsparcie przedsiębiorcy mogą przeznaczyć na sfinansowanie bieżących potrzeb firmy, jak opłacenie prądu, gazu czy zakup paliwa, najem powierzchni, zakup towarów, ale także ubezpieczenie działalności na okres maksymalnie trzech miesięcy.

Środki na dotacje na kapitał obrotowy pochodzą z dwóch programów unijnych. Przedsiębiorcy z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego mogli się ubiegać o wsparcie z Programu Polska Wschodnia. Wnioski o wsparcie otrzyma 1 317 firm z tego regionu. Dla przedsiębiorców z pozostałych 11 województw (4 943 pozytywnie ocenionych wniosków) przeznaczone były fundusze z Programu Inteligentny Rozwój. Pomysłodawcą działania oraz instytucją nadzorującą jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Więcej informacji znajdziesz w serwisie MOJA FIRMA